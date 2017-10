HIGIJENSKI MINIMUM: Procedura i odgovori na najvažnija pitanja na jednom mjestu

Prva i osnovna stvar koju osoba koja se na radnom mjestu bavi proizvodnjom ili prometom hrane mora imati je higijenski minimum. Na temelju njega ona će imati potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni.

Higijenski minimum se provodi na temelju Pravilnika o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica te Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Kako se navodi u zakonu i pravilniku, ovom se minimumu moraju podvrgnuti osobe koje:

rade u proizvodnji hrane

prometu hrane

pružaju usluge uljepšavanja lica ili tijela

pružaju poslove unošenja boja u kožu – tetovaže

pružaju poslove unošenja stranih tijela u kožu i sluznice – piercing

Higijenski minimum je potrebno ispuniti kako bi se poboljšao cjelokupni zdravstveni odgoj u državi jer su podaci o nehigijeni pučanstva potpuno poražavajući. Za higijenske proizvode Hrvati mjesečno po stanovniku izdvajaju jedva 10 kuna. Te kako navode, oko 70% muškaraca navodno nakon nužde nema običaj oprati ruke. Zdravstveni odgoj i higijena trebali bi biti temelj odgoja svake osobe.

Sanitarnu knjižicu plaća poslodavac

Zdravstveni pregled i parazitološka pretraga stolice obavlja se jedan put godišnje, a mikrobiološka pretraga stolice dva puta godišnje. Kako bi se obavio higijenski pregled, sve se upisuje u sanitarnu knjižicu. Troškovi sanitarne knjižice su od 150-200 kuna, a poslodavac ima obavezu snositi taj trošak na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od raznih bolesti, članak 35. Poslodavac također snosi troškove sanitarnog pregleda, ali i kazne. Kazna je moguća ako inspekcija uhvati zaposlenika bez važeće sanitarne iskaznice. Novčane kazne za pravnu osobu, ako ima zaposlenog bez sanitarne iskaznice, su od 30 do 80 tisuća kuna.

Postupak izdavanja sanitarne iskaznice ide preko Zavoda s osobnim podacima osobe na koju se sanitarna zapisuje. Nakon toga potrebno je u posudu ostaviti uzorak stolice koji se donosi mikrobiologiju Zavoda uz uputnicu doktora opće prakse. Nalazi su gotovi nakon nekoliko dana, nakon čega možete odraditi liječnički pregled i preuzeti sanitarnu iskaznicu. Na njoj će biti upisan datum ponovnog pregleda. Poslodavcu trebate dostaviti račun i sanitarnu iskaznicu koja se treba čuvati kod njega dok god ste kod njega zaposleni.

Tečaj higijenskog minimuma

Osim sanitarne iskaznice, da biste bili zaposleni u poslovima koji se bave hranom ili uljepšavanjem, morate imati ispunjeni higijenski minimum. Tečaj higijenskog minimuma obavljate u istoj instituciji u kojoj vadite sanitarnu iskaznicu.

Tečajevi mogu biti osnovni ili prošireni. Osnovni tečaj se pohađa prije početka rada, a prošireni tijekom obavljanja posla. Pohađanje tečaja također osigurava poduzeće ili poslodavac i to svake četiri godine kako bi se unaprijedili sanitarno-higijenski uvjeti rada. Cijena tečaja ovisi od grada u kojem polažete, ali je okvirna od 300 do 450 kuna. Tečaj po osnovnom programu održava se tijekom 5 dana u grupama do 30 polaznika u trajanju od najmanje 20 nastavnih sati teoretske nastave. Tečaj po proširenom programu održava se tijekom 6 do 7 dana u grupama do 25 polaznika. u trajanju od najmanje 25 nastavnih sati teoretske nastave.

Kada tečaj završi, slijedi provjera znanja pred ispitnom komisijom koju imenuje ravnatelj zdravstvene ustanove, a sastoji se od 3 člana. Provjera će biti 7 dana nakon završetka tečaja, a u pravilu se obavlja usmeno. Za vrijeme provjere vodi se zapisnik kako bi polaznik mogao, ako smatra da je potrebno, podnijeti usmeni prigovor kako bi se njegovo znanje još jednom provjerilo. Ukoliko osoba zatraži ponovno polaganje usmenog ispita, novi sastav skupine se naplaćuje i plaća ga polaznik. Tečaj, točnije, provjera znanja, može se izvesti tri puta, s time da je nužan rok između ispita 7 dana. Ako osoba ne položi niti nakon trećeg puta, ne smije obavljati poslove s namirnicama dok ne stekne odgovarajuće znanje.

Osnovni program obuhvaća sljedeće teme:

osobna higijena

osnovni pojmovi o širenju, sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti

trovanje hranom

higijena namirnica i prostorija za proizvodnju, promet i čuvanje namirnica

higijena okoline

sanitarni propisi

prva pomoć

Velik državni trošak, a sistem kontrole već postoji

HACCP – The Hazard Analysis and Critical Control Points System ili u prijevodu analiza opasnosti na ključnim kontrolnim točkama je sustav osiguranja zdravstvene ispravnosti proizvoda. To je sustavni proces kontrole tehnološkog procesa u kojem se mogu indentificirati potencijalne opasnosti što se tiče hrane i njene proizvodnje, obrade, pripreme, prijevoza i distribucije. Temeljem postojanja ovog sustava osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane može se zaključiti kako je svaki proizvod i njegova distribucija provjerena što stavlja Tečaj higijenskog minimuma u nepogodan položaj. Upitno je zašto se gospodarstvo opterećuje troškovima i pravilima koji se već ionako provodi. Ovo je komentar koji su dobili novinari Globusa 2015. godine:

“Mi smo u Ministarstvu zdravlja svjesni da je riječ o poreznom opterećenju koje danas više nema nikakvog smisla, ali kad smo razgovarali o tome da se higijenski minimum napokon ukine, naletjeli smo na jak otpor zavoda za javno zdravstvo koji su u ovoj aktivnosti pronašli pristojne godišnje prihode”

Bez obzira ovo, zakon i pravilnik su i dalje na snazi, pa ako se želite baviti poslovima koji uključuju hranu, njegu kože ili tijela, tečaj higijenskog minimuma i sanitarna iskaznica su nešto što ćete morati obaviti.