GRICKALICE KOJE NE DEBLJAJU: Isprobajte ove zdrave, a ukusne namirnice radi kojih nećete osjećati krivnju dok ih jedete

Gubitak kilograma, pažnja o unosu kalorija i razne dijete često budu restriktivne i odvlače vas od onog najdražeg – grickalica.

Kako bi i dalje održali režim zdrave prehrane i sprječili nakupljanje kilograma, pronašli smo neke grickalice koje ne debljaju i koje možete jesti čak i kada ste na posebnoj dijeti. Zvuči nemoguće, zar ne?

Grickalice koje ne debljaju

Prije svega, znate da ćemo reći voće i povrće. Ali, zato vam dajemo neke recepte kako da vam voće i povrće budu zanimljiviji i finiji za jesti.

Kruške



Temeljeno na posljednjim istraživanjima, jedna kruška dnevno može spriječiti debljanje. Ljudi koji konzumiraju kruške svaki dan imaju 35% manje šanse da će se udebljati. Kruške su pune vlakana i služe za reguliranje šećera u krvi što ih čini odličnim voćem za održavanje željene kilaže.

Suho voće

Suho voće je dobar izvor energije te u sebi ima velike količine željeza, kalija, selena te značajne količine minerala i prehrambenih vlakana. Također, zbog kalcija, svrstava se u namirnice koje se preporučuju u svrhu prevencije osteoporoze.

Bademi

Bademi su također na listi kao grickalice koje ne debljaju. Vlakna koja se nalaze u bademima blokiraju apsorpciju masti u organizmu. To bi značilo da oni, i radi proteina koje sadrže, služe da potisnu apetit. Šaka badema na dan može spriječiti dodatnu apsorciju masti iz drugih namirnica i time se povećava potrošnja kalorija.

Med i cimet

Znamo da ovo nije grickalica, ali je slatko. Možete napraviti napitak od ove dvije namirnice i uravnotežiti šećer u krvi. Kombinacija cimeta i meda poticat će rad organizma i uklanjati višak masnoće iz tijela.

Čips od kelja

Čips od kelja izrazito je niskokaloričan i može poslužiti kao zamjena za čips od krumpira ali kao grickalica koja ne deblja. Bogat je antioksidansima, vlaknima i omega-3 masnim kiselinama. Možete ga malo posoliti i jedva ćete osjetiti razliku.

Priprema čipsa od kelja vrlo je jednostavna. Natrgajte kelj na komadiće i po njima prelijte jabučni ocat i maslinoco ulje. Stavite ih u pećnicu na 10ak minuta dok rubovi kelja ne dobiju smeđu boju.

Pečeni slanutak

Slanutak je bogat vlaknima i zato lako održava zdravlje probavnog i kardiovaskularnog sustava. Odličan je izvor proteina te pomaže u regulaciji šećera u krvi i manjem nakupljanju masnoća.

Priprema pečenog slanutka počinje večer prije. Natopite željenu količinu i idući dan ga prokuhajte 10 minuta. Zalijte ga maslinovim uljem i stavite u pećnicu na 180 stupnjeva. Nakon 40 minuta ga izvadite i začinite solju, paprom ili bosiljkom po želji.

Kukuruzne kokice

One su zapravo cjelovite žitarice s malim brojem kalorija. Osim toga, smanjuju rizik od bolesti krvožilnog sustava. Pazite pri kupnji jer nisu sve kokice zdrave. Posebno nezdrave su one koje se pripremaju u mikrovalnoj pećnici. Uvijek odabirite one od cjelovitog zrna, a pecite ih na stari način – tako da u posudu dodate ulje i zatvorite ju dok kokice pucaju.

I, koja je vama najdraža grickalica koja ne deblja? Imate li neku svoju, koju nismo spomenuli?