GLJIVIČNA INFEKCIJA: Kako se riješiti ove naporne i zarazne pojave na koži, noktima i spolnim organima

U zdravom ljudskom organizmu nalazi se velik broj gljivica, no do problema dolazi pri prekomjernom rastu što dovodi do gljivične infekcije. Te infekcije uzrokuju brojni organizmi i stvaraju mnoge odmah vidljive simptome.

Neki od simptoma gljivične infekcije su svrbež, crvenilo ali i umor i debljanje. Kandijaza je najčešći slučaj gljivičnih infekcija i do nje može doći korištenjem raznih antibiotika, kontracepcijski pilula ali i stresa ili prevelike količine šećera u tijelu. Ova infekcija postaje trajni problem tek u 10% slučajeva, a pogađa skoro 75% žena. Zdravom prehranom i promjenom nekih životnih navika, gljivicu ipak možete izbaciti iz organizma.



Gljivična infekcija kože i noktiju

Gljivične infekcije kože nisu opasne, ali znaju biti vrlo neugodne. Mogu zahvatiti mnoga područja, a najčešće su koža, nokti i sluznice intimnih dijelova tijela. Najčešći uzročnici su skupine gljiva: dermatofiti, kvasci i plijesni. Gljivične infekcije potrebno je liječiti kako ne bi došlo do trajnih posljedica. Provjerite imate li ove simptome:

svrbež kože

oštećenje kože

crvenilo

ljuštenje

pucanje

crvena sluznica uz osjećaj peckanja

bjelkasti iscjedak ili naslage

Gljivična infekcija nokta – onihomikoza zarazna je i česta. Posebno su ugroženi dijabetičari, a morbiditet raste sa starošću. Vidljivi simptomi infekcije nokta su:

promjena boje nokta iz bjelkaste u žućkastu

promjena oblika nokta

drugačija struktura nokta

nedostatak sjaja nokta

Ako se ne liječi, može doći do potpune promjene strukture i oblika nokta. Nokat se zadeblja i počne lomiti, često i odvajati od kože. Lako se širi na ostale nokte.

Gljivična infekcija spolnih organa

Gljivične infekcije spolnih organa, muških i ženskih, su upale uzrokovane mikroorganizmima. Kod žena se najčešće javljaju u trudnoći, dok se kod muškaraca najčešće ne javljaju jaki i vidljivi simptomi.

Simptomi kod žena:

svrbež

vaginalno peckanje koje se pojačava tijekom mokrenja i seksualnog odnosa

gusti, bijeli iscjedak

vaginalna iritacija

crvenilo vagine i otok vanjskog intimnog područja

Simptomi kod muškaraca:

bjelkaste naslage na glansu i prepuciju

osjećaj osjetljivosti i nadraženosti

oskudan iscjedak iz mokraćne cijevi

osjećaj žarenja i svrbež nakon spolnog odnosa

Kako liječiti gljivičnu infekciju?

Dijagnoza infekcije se postavlja na temelju kliničke slike, amneze i mikrološke obrade žarišta. Liječenje provodi i prati liječnik ili dermatolog. Kada se radi o ovakvoj infekciji, ne mogu se koristiti antibiotici jer oni potiču rast gljivica u crijevu koji postaju izvor infekcije. U liječenju se primjenjuje lokalna terapija.

Ako se radi o gljivičnoj infekciji kože mogu se koristiti razna antigljivična sredstva u obliku krema, losiona, šampona i pudera. Ako se radi o većoj infekciji, potrebne će biti i tablete koje će preporučiti vaš liječnik.

Kod gljivične infekcije nokta također se koriste masti, kreme, gelovi, sprejevi i paste.

Gljivične infekcije spolnih organa liječe se uzimanjem lijekova protiv gljivica koji kod žena mogu uzeti oralno ili aplicirati u vaginu. Kod muškaraca se gljivične infekcije muškog spolovila liječe tabletama koje će vam preporučiti liječnik.

Prevencija i prirodni lijek protiv gljivičnih infekcija

Prije nego se infekcija pojavi, možete pratiti nekoliko jednostavnih savjeta kako bi prevenirali nastanak.

izbjegavajte trljanje kože i češanje

kože i češanje pokušajte se što manje znojiti

održavajte kontinuiranu higijenu tijela i intimnih dijelova tijela

i intimnih dijelova tijela nakon kupanja u bazenu dobro osušite tijelo

ne posuđujte ručnike

izbjegavajte sintetičku i usku odjeću

koristite kondom i lubrikant prilikom spolnog odnosa

i lubrikant prilikom spolnog odnosa usvojite zdrave prehrambene navike

Za prirodno liječenje pretjeranog gomilanja gljivica kod žena sve češće se koristi češnjak koji ubija gljivice. Osim toga, korištenje ljekovitog bilja i čajeva smanjit će infekciju i olakšati simptome. Ono djeluje antiseptički, antimikrobno i protuupalno na sve vrste upala, a uz to i jača imunitet i vraća prirodnu ravnotežu sluznice. Bilje koje možete koristiti kao čajeve za piće, ali i kao obloge za inficirano područje su: bazga, brusnica, kopriva, preslica, crni sljez i kamilica.

Osim toga možete isprobati ulja na prirodnoj bazi kao što su kokosovo ulje i kantarionovo ulje koje je poznato kao prirodan lijek za gotovo sve.