GLAZBOM PROTIV TJESKOBE: Ovo je najopuštajuća pjesma na Zemlji, smanjuje stres za nevjerojatnih 65 posto!

Sigurno ne postoji osoba koja nije iskušala razne metode i tehnike u borbi protiv stresa i tjeskobe. Neke od njih ne moraju biti previše korisne u nekim slučajevima, ali pronalaženje načina za upravljanje stresom donosi puno olakšanja mnogim ljudima.

No, čini se glazba može biti dobar alat za upravljanje stresom. Zapravo, čini se da je jedna pjesma učinkovitija od svih ostalih.

Zahvaljujući suvremenoj znanosti znamo koliko stres ima štetnih učinaka na naše tijelo. Može uzrokovati otpuštanje spojeva poput kortizola i tako dramatično povećati ozbiljne zdravstvene rizike kao što su pretilost, probavne tegobe, bolesti srca ili depresija.

Najnovija studija koju su zajednički objavili Sveučilište Harvard i Sveučilište Stanford otkrila je nešto još gore. Prema pisanju Atlantica, zdravstveni problemi koje uzrokuje samo stres na poslu mogu uzrokovati više smrtnih slučajeva od Alzheimerove bolesti, gripe ili dijabetesa zajedno.



Terapija zvukom

David Lewis-Hodgson i njegova ekipa iz Mindlab Internationala proveli su istraživanje zvučnom terapijom. Sudionici su morali riješiti zagonetke koje su izazivale stres dok su na njihova tijela bili spojeni senzori. Oni su morali slušati različite pjesme dok su im istraživači mjerili i snimali rad srca, disanje i krvni tlak.

Unisoul Theory piše da na posebnoj “playlisti” postoji deset pjesama koje najviše opuštaju. Međutim, jedna se posebno ističe.

Utvrđeno je da pjesma Weightless u izvođenju grupe Marconi Union smanjuje razine stresa i tjeskobe za nevjerojatnih 65 posto. Čak je dovela do većeg stanja opuštenosti nego bilo koja druga glazba testirana do dana današnjeg.

Žene čak postaju pospane

Lewis-Hodgson napominje da mnoge žene postaju pospane zbog učinkovitosti ove glazbe te ne savjetuje njezino slušanje tijekom vožmke, iako je originalno pjesma skaladna upravo za tu namjenu.

Marconi Union, glazbena gupa koja je napisala tu pjesmu, kažu da su surađivali s terapeutima zvukom kako bi stvorili pomno aranžirane ritmove, bas-liniju i harmonije.

“Pjesma sadrži neprekidni ritam koji počinje na 60 pulseva (eng. beat) po minuti, a zatim se on smanjuje na otprilike njih 50. Dok slušate pjesmu, srčani ritam se postepeno usporava kako bi bio jednak ritmu pjesme. Riječ je o fenomenu nazvanom ‘zahvaćanje’. Upravo to dovodi do snižavanja krvnog tlaka i stresa”, objasnila je osnivačica Britanske akademije zvuka Lyz Cooper.

Evo najnovije plasyliste za učinkovitu borbu protiv tjesboke i stresa:

10. We Can Fly, Rue du Soleil (Café Del Mar)

9. Canzonetta Sull’aria, Mozart

8. Someone Like You, Adele

7. Pure Shores, All Saints

6. Please Don’t Go, Barcelona

5. Strawberry Swing, Coldplay

4. Watermark, Enya

3. Mellomaniac (Chill Out Mix), DJ Shah

2. Electra, Airstream

1. Weightless, Marconi Union