GLASNO, SMRDLJIVO, RAFALNO…: Evo što vjetrovi otkrivaju o vašem zdravlju

Svi imamo potrebu ponekad pustiti vjetar i to je potpuno prirodno. No, plinovi koje ispuštate mogu mnogo toga reći o vašem zdravlju.

Zašto prdimo?

Prdnuti je potpuno normalno. Uglavnom, ako živo biće jede, onda i prdi. Plin u crijevima stvara zrak koji progutamo tijekom dana, kao i bakterije koje razgrađuju hranu. Bakterije proizvode plin kada se razgrade škrob i šećer što naš organizam ne može lako probaviti. I da, naravno da taj plin mora negdje izaći, piše Little Things.

Prdež mnogo otkriva o vašem organizmu

Prosječna osoba prdne oko 18 puta na dan. I to je dobro. To znači da vaš probavni sustav dobro funkcionira i da imate dosta dobrih bakterija. No, ovisno o učestalosti i mirisu, plin može poslužiti i kao signal za ono što se događa unutra.

Prdež bez mirisa

Ne brinite. Čak i ako 18 puta na dan prdnete, većina je bez mirisa i nitko neće primijetiti. Možda čak ni vi. Većina plina kojjeg ispuštate je ugljični dioksid, kojeg i izdišete.

Smrdljivi prdež

Smrdljivu vrstu uzrokuje sumporovodik koji se stvara kada se probavlja hrana koja sadrži sumpor poput, primjerice, brokule, cvjetače, mliječnih proizvoda i graha. Crveno meso također može uzrokovati smrad, ali ne tako brzo zahvaljujući kemikaliji tiol.

Jako smrdljivi prdež

To obično znači da imate super zdravu prehranu bogatu vlaknima. Međutim, oni mogu ukazivati i da ste intolerantni na laktozu. Ne morate se osjećati bolesno, ali ako ispustite smrdljivu ‘bombu’ ubrzo nakon konzumiranja mliječnih proizvoda znači da ih vaš organizam teško probavlja.

Tihi prdež

Zvuk pri ispuštanju plina zapravo nije povezan s vašim zdravljem. To samo ima veze s položajem vaših mišića u trenutku kada se to dogodilo.

Učestali prdeži

To općenito nije loše. No ako vam se to događa baš često, to bi mogao biti znak da ste pojeli mnogo namirnica koje izazivaju plinove ili je u vaš probavni sustav ušlo puno zraka. U rijetkim slučajevima može biti riječ o bakterijskom rastu u tankom crijevu što uzrokuje učestale plinove i nadutost. Ali obično to nije razlog za brigu.

