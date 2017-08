FOTOGRAFIJA KOJA JE ‘SKRIVALA’ RAK: ‘Liječnici su odbijali stvarnu dijagnozu jer sam izgledala zdravo, istina je bila drugačija’

Svi mi imamo određenu predodžbu o tome kako izgledaju simptomi najteže zdravstvene dijagnoze. Ali slučaj jedne osobne trenerice okrenut će naglavačke sva stajališta o raku.

Vicky Veness (30) iz Cheltenhama na jugozapadu Engleske podijelila je fotografiju sebe nekoliko sati prije no što joj je dijagnosticiran karcinom pluća – iako je izgledala savršeno zdravo. Ovisnica o fitnessu kaže kako oduvijek pazi na prehranu i ne puši, a liječnici su njezine simptome opravdali astmom.

Prošlo je 18 mjeseci prije no što su utvrdili stvarno stanje. Upozorava kako ne trebate nužno loše izgledati izvana da biste posumnjali na rak.



“Preispitujte sve ako se ne osjećate dobro, bez obzira na to koliko vam se činilo smiješno ili bezazleno”, napisala je na Facebooku.

“Kada ljudi pomisle na rak pluća, odmah zamišljaju osobu koja puši. Želim naglasiti kako to nije uvijek slučaj. Liječnici su odbijali pomisao na to jer sam izgledala zdravo. Brine me to da bi mnogi mladi ljudi mogli prekasno saznati dijagnozu. Meni je trebalo punih 18 mjeseci”, stoji u objavi.