Evolucija tenisica: kako su jednostavne cipele za treniranje postale ultimativni trend

Svatko, ali baš svatko, ima barem jedan omiljeni par tenisica. Za hodanje, trčanje, košarku, rukomet ili za svakodnevni stil, tenisice su must have obuća već od prvih koraka. Evo kako su postale nezaobilazni i sveprisutni modni i sportski trend.

U sportskom i modnom svijetu tenisice su se pojavile davne 1916. godine kada su brendirane kao jednostavna obuća za treniranje, a tada je i krenula njihova masovna proizvodnja i popularnost. Godinu dana kasnije nastale su Converse All-Stars tenisice za košarku kojima je pečat 1923. dala zvijezda košarkaškog kluba Indiana Chuck Taylor. Model kojemu dizajn nije promijenjen već 94 godine postao je najprodavaniji model košarkaških tenisica svih vremena.

Od adidasa do Jamesa Deana

U Europi je pak povijest tenisica ispisivao njemački obućar Adi Dassler koji se tih ranih 1920-ih fokusirao na obuću za trkače i nogometaše. Ubrzo je ime promijenio u adidas i postao najpopularniji sportski brend na svijetu. Američki atletičar Jesse Owens nosio je upravo adidas kada je 1936. godine na Olimpijskim igrama, u srcu Berlina i pred očima Adolfa Hitlera, odnio četiri zlatne medalje. Ni Adijev mlađi brat Rudi nije sjedio prekriženih ruku; on je pokrenuo drugu slavnu kompaniju za proizvodnju sportske obuće i opreme – Pumu. Za sveopću popularnost tenisica uvelike su pak zaslužni James Dean i Marlon Brando koji su ih nakon filma Buntovnik bez razloga, snimljenog 1955., nametnuli kao dio mladenačkog, buntovničkog stila.

NASA tehnologija u tenisici za trčanje

Ekstremnu popularnost tenisice dosežu sedamdesetih paralelno s popularnošću trčanja. Tada je eksplodirala snaga sportskih brendova, a svaki sport dobiva svoju tenisicu. Kako bi bili bolji, inovativniji i savršeniji proizvođači počinju koristiti najnaprednije tehnologije, od zračnih jastučića za ublažavanje udaraca do opruga u potplatima kako bi se smanjio stres od udaraca. Pravu revoluciju među tenisice za trčanje donio je 2013. godine adidas sa svojom BOOST tehnologijom. Uz pomoć sistema Aramis, koji koriste i NASA, Boeing i BMW, i kojim se testira aerodinamičnost i performans objekata i materijala kod visoke brzine i visine, adidas je identificirao područja pritiska i napetosti s kojima se susreću trkači. Otkrili su da se stopalo tijekom trčanja može raširiti i do 10 milimetara i više, a to u tvrdim tenisicama može uzrokovati jaku neugodnost i trenja koja uzrokuju ogrebotine i ozljede. Adidas konstantno unapređuje BOOST tehnologiju pa je tako kod novih modela potplata dodatno poboljšana i zato tenisice mogu podnijeti temperature sve od 40 do -20 stupnjeva Celzija. U UltraBOOST kolekciji nedavno je predstavljen UltraBOOST X model tenisica za trčanje dizajniran isključivo za žene s ciljem da im omogući ultimativno trkačko iskustvo. UltraBOOST X savršeno prianja obliku stopala zahvaljujući posebno dizajniranom prilagodljivom luku tenisice koji je u svom središnjem dijelu odvojen od potplata dok Primeknit gornjište obavija gornji dio stopala što osigurava savršenu potporu prirodnim kretnjama tijekom trčanja. BOOST tehnologija, dizajn temeljen na analizi kretanja tijela tijekom trčanja te visokokvalitetna Continental gumena podloga ženama jamče udobne trkačke korake.

