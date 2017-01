EVO ZAŠTO NIJE DOBRO KORISTITI PAMUČNE ŠTAPIĆE ZA UŠI: Liječnici objavili nove upute za pacijente

Savjeti liječnika nisu se puno promijenili, no i dalje stoji jedno: ne biste trebali koristiti štapiće za uši prilikom čišćenja ušiju, piše CNN.

Nove kliničke smjernice objavljene u utorak u časopisu za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata kažu da takvi štapići nisu prikladni za uklanjanje ušnog voska. Zapravo,liječnici pacijentima savjetuju da u uho ne treba stavljati ništa ‘manje od vlastitog lakta’.

‘Štapići za uši mogu dovesti do ozbiljnog oštećenja sluha’

‘Zaista cijenimo to što liječnici nisu jedini korisnici smjernica i to da su pacijenti zaista zainteresirani za brigu o vlastitom zdravlju i uzimaju stvar u svoje ruke’, rekao je dr. Seth Schwartz.



A evo i zašto nije dobro koristiti štapiće za uši, špangice za kosu, čačkalice i ključeve za tu svrhu. Svi objekti manji od lakta koje volimo stavljati u uši mogu porezati naše ušne kanaliće, oštetiti nam bubnjiće i poremetiti slušnu kost. A bilo što od navedenog može dovesti do gubitka sluha, vrtoglavice, zvonjave u ušima i drugih simptoma ozljede uha.

Umjesto toga, možete pustiti prirodi da odradi posao. Naša tijela proizvode ušni vosak kako bi uši bile podmazane, čiste i zaštićene. Prljavština, prašina i sve ostalo što nam ulazi u uši, zastane kad naiđe na ušni vosak. To sprečava ulazak takvih čestica dalje u ušni kanal. Uobičajeni pokreti čeljusti poput pričanja ili žvakanja, zajedno s rastom kože unutar ušnog kanala obično pomaže uklanjanje zaostalog ušnog voska i njegov dolazak izvan uha, nakon čega prilikom tuširanja potpuno odlazi.

‘Ako imate problema s viškom ušnog voska, posjetite svog liječnika’

Da su pacijenti sada zainteresirani za vlastito zdravlje, pokazuje i činjenica da ih je više od 50 tisuća pročitalo ove liječničke smjernice.

‘Korištenje vatenih štapića za uši može ušni vosak gurnuti još dublje u ušni kanal i tako oštetiti bubnjić’, navodi se u smjernicama i dodaje kako je višak ušnog voska najbolje riješiti kod zdravstvenog djelatnika.

Kada je riječ o onome što svakako ne treba raditi prilikom čišćenja ušiju, to je i pretjerano čišćenje koje može pojačati problem.

‘Dobro je čistiti uši, no ne treba pretjerati. Svakako nemojte koristiti vosak od svijeća jer to može ozbiljno naštetiti vašim bubnjićima, a nije dokazano da to uklanja ušni vosak’, napisali su autori i dodali da učinkovitost u omekšavanju ušnog voska pokazuje čak i samo nekoliko kapljica vode.

Kada je pak riječ o onome što je poželjno, liječnici kažu da je to svakako razgovor s liječnikom ako imate problema s viškom ušnog voska, posebno ako imate problem s boli, krvarenjem ili gubitkom sluha.

‘Ako imate takve simptome, obavezno posjetite liječnika’, rekao je dr Schwartz.