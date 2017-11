EVO ŠTO SE DOGAĐA S VAMA TIJEKOM OPERACIJE: Anesteziolog otkriva dosad nepoznate pojedinosti iz operacijske sale

Bezbroj operacija radi se na pacijentima svake godine, ali malo tko poznaje složeni proces uspavljivanja anestezijom. Anesteziolog otkriva što se točno događa nakon što upadnete u duboki san na operacijskom stolu.

Posao je anesteziologa izbrisati vašu svijest, ukloniti bol te imobilizirati tijelo uoči operacije. On mjeri vaš puls dok spavate, provjerava disanje i krvni tlak.

“Napravio sam više od 30.000 anestezija tijekom svoje 30-godišnje karijere. Tretirao sam ljude svih dobnih skupina – od novorođenčadi do umirovljenika. Pacijenti u mene imaju povjerenja iako me upoznaju tek nekoliko minuta prije zahvata. Otkrit ću vam što sve propuštate dok spavate…”, najavio je Henry Jay Przybylo, govoreći za Daily Mail.

Zašto morate biti natašte?

Sigurno znate da ne biste smjeli jesti prije operacije – da pacijenti moraju biti natašte. Razlog je to što anestezija opušta mišiće i isključuje reflekse. “Ventili” se između ždrijela i želudca opuštaju, dopuštajući da sadržaj protječe u usta, dok refleks ždrijela više ne čuva ulaz u grlo.



Ako hrana završi u dišnim putovima, pacijent se može ugušiti ili kiselina u želudcu može oštetiti plućno tkivo. Obično se pacijentima savjetuje da ništa ne jedu 6 – 8 sati prije operacije. Samo bistre tekućine dopuštene su do dva sata prije operacije, s obzirom na to da ne napune želudac kiselinom. Masna hrana proizvodi najtvrdokorniju kiselinu, kojoj treba osam sati da se ukloni iz trbuha.

Neki se pacijenti svega sjećaju

Više od stoljeća i pol nakon što se inhaliranje eterskog plina pokazalo kao najučinkovitije sredstvo omamljivanja, još uvijek ne možemo odgovoriti na osnovno pitanje: kako radi anestezija? Postoji rasprava o tome sprječava li anestezija formiranje pamćenja za vrijeme operacije.

Kako bi se osigurala potpuna amnezija, ponekad se tijekom postupka moraju davati dodatni lijekovi. Očekivanje je da se nijedan pacijent neće sjetiti što se događalo dok su bili u duboku snu, ali neki se sjećaju.

“Četverogodišnja djevojčica koja je bila u mojoj skrbi imala je ponovljenu operaciju nakon uklanjanja tumora mozga, kada je kirurg spomenuo da je doživjela opoziv tijekom prve operacije. Nekoliko dana nakon postupka, tijekom jutarnje vizite, djevojčica ga je upitala: ‘Hej, doktore, što znači bleeder?’ Tijekom operacije, kirurg poznat po tom izrazu, uputio je pomoćnika da spali otvorenu krvnu žilu – ‘bleeder’. Nije bilo načina da četverogodišnjakinja to zna. Pobrinuo sam se da tijekom moje skrbi malena ne doživi nikakav opoziv”, ispričao je Przybylo.

Starijim ljudima treba manja doza

Postotak inhaliranog plina koji je neophodan za postizanje stanja kemijske kome ne razlikuje se mnogo s obzirom na vrstu ili veličinu, bilo da je to miš, slon ili čovjek. Zapravo, veća promjena nastupa s godinama nego među vrstama – što ste stariji, to je manje plina potrebno.

Isto se ne može reći i za anestezijske lijekove koji se primjenjuju injekcijom. Potrebna količina se povećava kako se razina potrošenog kisika povećava. Male vrste imaju tendenciju da konzumiraju više kisika po kilogramu od većih vrsta i kao rezultat toga, doza po kilogramu anestezijskog lijeka ubrizganog u čovjeka mogla bi ubiti jednog slona, ali ne i miša.

Injekcija posljednjeg pokušaja

Uobičajeno se koriste tri vrste plina: desfluran, izofluran i sevofluran. Sevofluran je najpopularniji. On se malo razlikuje od etera koji je prvi put korišten 1846. godine, ali dramatično smanjuje vrijeme do gubitka svijesti – traje otprilike osam do deset udisaja dok pacijent ne zaspi.

Majka svih lijekova u mom kompletu, posljednji napor za spas života, jest epinefrin. Ima posebno mjesto u mom setu, mjesto koje nazivam ‘Oh s*anje polica’. Na vrhu stroja za anesteziju, odmah desno od monitora. Kad god itko u sali kaže ‘Oh, s*anje’, ja refleksno dohvaćam špricu epinefrina. Hormon, koji se ponekad naziva adrenalin, ubrzava otkucaje srca i povećava krvni tlak. To je spas života.

Koraci prije operacije

Vjerojatnije je da će vas udariti munja nego da ćete umrijeti tijekom anestezije. Najvjerojatniji je problem mučnina i povraćanje nakon anestezije. Ozbiljnije respiratorne komplikacije pojavljuju se u oko 1 do 2 posto slučajeva.

Zdrav, njegovan i hidratiziran pacijent ima najbolje šanse. Stoga pokušajte kontrolirati sve što se može kontrolirati: tlak u krvi, razine šećera u krvi i bolesti dišnih putova (na primjer, ako imate astmu). Ako prestanak pušenja nije opcija, apstinirajte barem nekoliko dana prije operacije.

Zašto ste nakon buđenja zbunjeni?

Postoji duboko uvjerenje da anestezija ukrade nešto iz pacijentova uma. Prerano puštanje obitelji pacijentima u sobu za oporavak samo jača ovu pogrešnu vjeru. U usporedbi sa sekundama koje su potrebne za izazivanje anestezije, plinovima treba znatno dulje da prestanu djelovati. Pacijent je u stanju odgovoriti na naredbe ubrzo nakon operacije, ali prepoznavanje zahtijeva višu funkciju mozga i posljednje se vraća.