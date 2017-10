EVO ŠTO LIJEČNICI KORISTE KADA IH SVLADA UMOR: Nije sve u kavi, oni su skloniji drugačijim metodama

Ako osjećate da vam manjka energije i već posežete za šalicom kave jer drugačije ne znate kako biste preživjeli dan, stanite! Nije sve u kavi. Evo što liječnici koriste kada se osjećaju umorno i pospano.

Za svaki zdravstveni problem volite čuti savjet liječnika. Sada možete doznati i kako oni održavaju svoje razine energije kao i što su skloni uzimati kada ih žele povisiti.

Dr. Preethi Daniel, liječnik opće prakse

“Uzimam ginseng, vitamin C sa cinkom i vitamin D na dnevnoj osnovi. Ginseng je poznat po svom djelovanju na vaš prirodni sustav obrane od umora i stresa Postoji nekoliko studija koje pokazuju pozitivne, iako ograničene dokaze o njegovim učincima. Od njega se svakako osjećam dobro. Vitamin C jača imunitet i povećava šanse za borbu protiv uobičajenih virusa. Vitamin D je moje sretno sunce u kapsuli. Suzbija umor i bolove, a poznato je da čak i podiže raspoloženje. Još jedan moj trik jest popiti veliku čašu vode na eks. I, naravno, dovoljno kretanja tijekom dana. Savjetujem da redovito jedete, ne preskačete obroke i izbjegavate grickalice.”

Dr. Meg Mehta, psihologinja

“Uzimam kapsule B kompleksa. Potrebne su mi jer moj posao podrazumijeva konstantni multitasking, a to crpi previše energije. Vitamin B razbistruje um i pojačava mentalne sposobnosti. Ono što mi je također važno jest činjenica da ova skupina vitamina podiže raspoloženje. Moj je trik za vraćanje energije odlazak u mislima na neko lijepo mjesto. Pokušajte se prisjetiti nekog doživljaja koji vas je osobito usrećio. Što više detalja prizovete u sjećanje, to je učinak veći i mentalna vježba uspješnija. Također prakticiram jutarnje šetnje. One mi pomažu da lakše zaspim navečer i bolje spavam.”



Dr. David Bull, liječnik opće prakse

“Ne vjerujem ni u kakve stimulanse. Ključ je dobre energije dovoljna količina sna. U posljednje su je vrijeme ljudi skloni podcjenjivati, ali to je pogrešno. Uvijek se trudim spavati barem osam sati dnevno. Obavezno doručkujem, i to namirnice koje sporo otpuštaju energiju, poput zobene kaše s voćem. Kava je također obavezna za mene. Od dodataka prehrani jedino uzimam vitamin C i cink. Kada se osjetim premoreno, volim odrijemati barem 10 minuta. Nakon samo 10 minuta ja sam druga osoba. Volim slušati glazbu jer mi ona podiže raspoloženje. I nikad ne sjedim za stolom dulje od sat vremena u komadu.”

Dr. Suchitra Badvey, dermatologinja

“Koristim vitamin C, ali u prahu. Konzumiram jednu čajnu žličicu dnevno i u toj dozi dobijem 60 puta više vitamina C nego da sam pojela naranču. U jutarnjim satima uzimam i čajnu žličicu praha od ječma u čaši hladne vode. Također pijem zeleni čaj s ginsengom ili jednostavno čaj od ginsenga. Vegetarijanka sam uglavnom, ponekad si dopustim crveno meso, ali pritom pazim da nije prerađeno. Za mene su važni i probiotici. Obavezno popijem jedan kefir – u njemu se nalazi preporučena dnevna doza probiotika. Kada mi se počne spavati, ja trčim nekoliko minuta ili brzo hodam. Mozak se napuni kisikom i kao nova sam.”

Dr. Maryam Zamani, kirurginja

“Svakodnevno uzimam kalcij s vitaminom D3, kao i B-kompleks kako bih održala energiju. Kavu nikad ne pijem. Kada osjetim da mi treba vjetar u leđa, napravim nekoliko aerobnih vježbi da mi proradi cirkulacija. Tijekom radnog dana priuštim si zdrave grickalice kako bih održala razine šećera u krvi. Najčešće su to orašasti plodovi i voće. Trudim se piti puno tekućine, ponajviše vodu i biljne čajeve.”

Dr Chidi Ngwaba, fizijatar

“Moj podizač energije svakako je vitamin D3. Taj čudotvoran sunčani vitamin podiže energiju, ali i raspoloženje. Pomaže u proizvodnji testosterona i serotonina, koji je naša prirodna “sretna droga”. Za trenutnu dozu energije pijem svježe iscijeđeni limun i limetu pomiješane s vodom. Taj napitak osigurava elektrolite potrebne stanicama za proizvodnju energije. Ujedno rješava i problem dehidracije, što je čest uzrok pospanosti i umora.”