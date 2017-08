I na tropskim temperaturama trčanje može biti čista uživancija. Ali samo tako dugo dok se ne pojavi žulj, opeklina od sunca, divovski prišt i slične neugodne smetnje.

Evo nekoliko pametnih načina da se pripremite za trčanje po vrućinama, ili ako ste zakasnili, da SOS situacije riješite na najbrži i najbezbolniji način

1. Trčite rano ujutro, ne zaboraviti piti

Obvezno treba izbjegavati velike vrućine za trenažne napore i intenzivne fizičke aktivnosti te stoga, kad su temperature ekstremno visoke, ne bi trebalo trčati u središnjem dijelu dana kad je sunce najjače. Najbolji izbor bilo bi rano jutro. Nužno je piti mnogo tekućine, najbolje vodu sobne temperature. Ispravno bi bilo jesti što više sezonskog zelenog lisnatog povrća i voća koje osvježava i ne opterećuje organizam te ga ispunjava energijom potrebnom za tjelovježbu.

2. Skratite zagrijavanje, ne izbjegavajte razgibavanje

U ljetnim uvjetima, kad su temperature jako visoke, prije treninga i sportske aktivnosti treba skratiti zagrijavanje jer je tijelo ionako ugrijano, ali se zato nipošto ne smije izostaviti razgibavanje, mobilizacija zglobova i aktivacija stabilizatora. Također, mudro bi bilo ne izložiti tijelo prenaprezanju, već se zadržati na razini umjerenog i ugodnog trčanja.

3. Izbjegnite neugodne posljedice znojenja

Visoke temperature potiču aktivnost žlijezda lojnica, a kad se to spoji s uskim sportskim grudnjakom, kao i s većom količinom vremena provedenog u znojenju te većom količinom nečistoće na koži, dobiva se savršen recept za začepljene pore i prištiće. Nakon fizičke aktivnosti očistite kožu antibakterijskim sredstvom za čišćenje koje će uništiti bakterije i druge klice koje mogu uzrokovati iritaciju i crvenilo. Nakon toga, na područja na kojima vam se inače najčešće pojavljuju prištići, nanesite proizvod koji sadrži salicilnu kiselinu. A ako se prištić već pojavio, kako biste spriječili njegov daljnji rast, namažite ga kremom koja sadrži jedan posto hidrokortizona koji smiruje upalu.

4. Ne trčite bez nanošenja kreme sa zaštitnim faktorom

Nipošto nemojte zaboraviti najvažniju ljetnu mantru: sredstvo za zaštitu od sunca morate imati uvijek sa sobom i redovito ga nanositi na kožu. Prije izlaska na sunce nanesite proizvod za zaštitu od sunca širokog spektra s faktorom 30 ili višim te koji je, po mogućnosti, vodootporan. Ako ne volite nanositi proizvode za sunčanje za vrijeme fizičke aktivnosti zato što vam se sa znojem cijedi s čela u oči i izaziva peckanje, isprobajte proizvod za sunčanje namijenjen bebama, i to u sticku. Nanesite ga na čelo i nos i možete biti sigurni da vas oči neće peckati čak i kad se jako znojite: takvi su proizvodi namijenjeni za posebno osjetljivu kožu i imaju uravnotežen pH faktor pa, čak i ako vam uđu u oči, neće ih nadražiti ni izazvati peckanje.

5. Zaštitite kosu od sunca

Cijeli dan proveden u trčanju ili ležanju na plaži, plivanje u slanoj morskoj ili pak kloriranoj vodi u bazenu… sve su to idealni uvjeti za isušivanje i oštećenje kose. Zapravo tako se ulazi u začarani krug jer što je više kosa isušena i oštećena, to postaje podložnija za daljnja oštećenja. Suhe vlasi su poroznije pa u njih oksidirajuće UV zrake brže prodiru, izbjeljuju boju i kosi daju spaljen i isušen izgled. Kako biste rehidrirali kosu, svakodnevno koristite bogati hidratantni šampon i regenerator. Osim toga, prije izlaska na sunce na vrhove kose nanesite regenerator koji se ne ispire i sadrži zaštitu od UV zraka kako biste zaštitili kosu od štetnog djelovanja sunca.

6. Izaberite kvalitetne tenisice i izbjegnite žuljeve

Dobra tenisica trkača čuva! To je prvo i osnovno pravilo, i to bez obzira na sezonu. Najvažniji dio trkačke opreme su tenisice. Prije nego što ih obujete, na kritična mjesta nanesite stik koji ublažava trenje te tako sprječava nastanak žuljeva. Uz to, kako biste spriječili trenje između nožnih prstiju i na sličnim mjestima, na cijelo stopalo nanesite baby puder ili ga poprskajte antiperspirantom koji koristite i ispod pazuha: spriječit će prekomjerno znojenje, a time i smanjiti iritaciju. Nabavite tenisice za tračanje, vodeći računa o podlozi po kojoj trčite… U kolekciju kultnih adidasovih UltraBOOST tenisica stigao je novi UltraBOOST X model dizajniran isključivo za žene koje žele uživati u ultimativnom iskustvu trčanja. Jedinstveni dizajn tenisice rezultat je vrhunske ARAMIS tehnologije s pomoću koje su adidas stručnjaci za inovacije izradili analizu kretanja tijela tijekom trčanja te odredili u kojim točkama trkačice trebaju najveću potporu za još bolje trkačko iskustvo. adidas UltraBOOST X tenisica pružit će trkačicama samopouzdanje potrebno za testiranje granica i postizanje još boljih rezultata, bilo u ranojutarnjim treninzima, svladavanju tih prvih 10 kilometara ili postizanju najboljeg rezultata na omiljenoj trkaćoj ruti.

Sve o trčanju saznajte u ultimativnom Adidasovom vodiču.