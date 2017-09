DJEČAK (9) PRETRPIO SRČANI UDAR NAKON ZALOGAJA HOT DOGA: Liječnici upozoravaju na ovaj rijedak poremećaj

Dječak (9) doživio je srčani udar nakon što je pojeo jedan zalogaj hot doga. Puna usta hrenovke i peciva stvorila su pritisak na živac koji je zaustavio njegovo srce.

Dječak iz Turske hitno je prevezen u bolnicu, gdje mu je dijagnosticiran sindrom Brugada, rijedak poremećaj koji može stvoriti pritisak na živac koji povezuje trbuh i prsni koš. Inače se takvo stanje pojavljuje samo kod kroničnih alkoholičara.

Budući da je ova dijagnoza uistinu rijetka, stručnjaci upozoravaju na važnost testiranja djece na Brugadu ako imaju ikakve srčane probleme tijekom jela. Procjenjuje se da Brugada pogađa jednog od 10.000 pacijenata, a okidač je hrana koja uzrokuje abnormalan srčani ritam.

To može dovesti do ventrikularne fibrilacije, niza brzih srčanih kontrakcija koje uzrokuju puknuće komora za pumpanje krvi, čiji je rezultat često infarkt. Simptomi Brugade uključuju bol u prsima uslijed tjelesnih napora, ostajanje bez daha, lupanje srca, vrtoglavicu ili nesvjesticu. Ali 80 posto od 600 mladih koji iznenada umiru svake godine nisu iskusili nijedan od njih – ili je to bilo toliko neznatno da nisu reagirali.

“Iz tog razloga, elektrokardiografski rezultati djece koja su imala srčani zastoj nakon velikog obroka s velikim zalogajima trebaju se detaljno procijeniti”, napisali su liječnici iz Istanbula, a prenio Daily Mail.