DETALJAN PRIKAZ DJELOVANJA VIAGRE: Evo što se događa vašem penisu nakon uzimanja lijeka – iz minute u minutu

Mnogi uzimaju Viagru, a da nemaju pojma što ona stvarno čini njihovu penisu.

Impotencija nije nešto o čemu svatko rado govori. Kada taj problem iskrsne, on nesumnjivo pogađa svaki par. A vjerovali ili ne, češći je nego što mislite. Više od polovine muškaraca između 40 i 70 godina bore se s erektilnom disfunkcijom. Djelovanje Viagre dobro je poznato. To je tabletica kojoj pribjegavaju mnogi muškarci kad uoče problem s postizanjem erekcije. Krajnji je njezin učinak jasan, ali znanje o cijelom procesu od početka do kraja prilično je ograničeno. Pa, evo što lijek, medicinski poznat kao Sildenafil zaista čini penisu iz minute u minutu.

Prvih 12 minuta

Lijek se brzo apsorbira u tijelo i mnogi pacijenti osjete njegov učinak, odnosno postignu erekciju unutar 12 minuta, što je zapravo dobra vijest.



Nakon 27 minuta

Logično, ako djelovanje nije započelo kroz prvih 12 minuta, erekcija bi svakako trebala nastupiti do pola sata nakon uzimanja. Prema istraživanju, prosječno vrijeme potrebno za djelovanje tablete jest 27 minuta. Ali liječnici kažu kako nema mjesta za paniku i ako se tada ništa ne dogodi. Nekima jednostavno treba malo dulje, čak i do sat vremena.

Nakon 57 minuta

Ovo bi trebala biti ključna točka za djelovanje Viagre. Otprilike 50 minuta treba proći do maksimalnog potencijala. Tada lijek doseže najveću koncentraciju u krvi i zato ima smisla kad liječnici savjetuju da se uzima sat vremena prije seksa. Prema studiji, erekcija može trajati od 33 minute do sat vremena.

Nakon četiri sata

Moguće je da ste još uvijek sposobni voditi ljubav i četiri sata nakon uzimanja tablete, iako učinak neće biti toliko dobar kao na početku jer se tada lijek polako oslobađa iz tijela. Točnije, Viagrin potencijal smanjuje se za 50 posto nakon četiri sata.

Nakon 10 sati

Čak i tada, neki su muškarci sposobni postići erekciju, i to prilično dobru erekciju – jačine otprilike kao nakon dva sata od uzimanja, pokazalo je istraživanje.

Nakon 12 sati

Vjerovali ili ne, još uvijek se neki mogu seksati, ali prosječno trajanje erekcije tijekom odnosa u ovo je vrijeme 16 minuta. Dakle, nećete dugo izdržati.

Nakon 24 sata

E, sad je zaista gotovo. Nakon jednog dana, lijek u potpunosti nestaje iz krvotoka, a s njime i svaka šansa za seks. Više sreće drugi put!