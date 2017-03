ČOKOLADNI DESERT ZA DORUČAK? Istraživanja pokazuju da je to dobro i za mozak i za liniju

Svi znamo da je doručak najvažniji obrok u danu. A evo zbog čega bi trebao biti i najslađi: novo istraživanje kaže da redovito konzumiranje čokolade zapravo može poboljšati funkcije mozga.

Da, ta slatka, ljepljiva poslastica za kojom se žudi većinu vremena sada je povezana s nizom kognitivnih prednosti, uključujući i pamćenje i apstraktno zaključivanje.

To je sve otkriveno u dugoročnoj studiji velikih razmjera koju su proveli stručnjaci Sveučilišta Syracuse u New Yorku, koji su mjerili učinke konzumiranja čokolade na 968 osoba u dobi od 23 do 98 godina, bez promjene njihovih prehrambenih navika.

MALA PROMJENA, VELIKA KORIST: Od ovih 6 vrsta doručka imat ćete energije čitav dan



Više čokolade, veće kognitivne sposobnosti

“Uobičajeni unos čokolade bio je vezan uz kognitivnu izvedbu i mjeren s opsežnim nizom neuropsiholoških testova”, napisali su istraživači. “Češće konzumiranje čokolade je značajno povezano s boljim rezultatima na tim testovima”.

Spremni smo kladiti da ovo nije prvi put da čitate o studiji koja hvali dobrobiti čokolade na zdravlje.

Prije nekoliko godina znanstvenici sa Sveučilišta u Tel Avivu u Izraelu izvijestili su da je utvrđeno kako konzumiranje čokolade ujutro – da, svako jutro – pomaže ljudima izgubiti na težini, iako se uglavnom vjeruje da je čokolada jedna od onih povremeno “razmetnih” namirnica kojima se mora odoljeti na dijeti da bi se postigli ciljevi mršavljenja.

Prema voditeljici studije dr. Danieli Jakubowicz, najveći zaključak ovog istraživanja je da visokokalorični doručak smanjuje želju tijekom dana i sprečava kasnonoćno haranje po hladnjaku.

DIVNE VIJESTI: Odličan razlog da navalite na vino i tamnu čokoladu

Mozak ujutro odmah treba energije

“Kada se probudite, vaš mozak odmah treba energiju”, kaže dr. Jakubowicz, čija je knjiga The Big Breakfast Diet postala bestseller.

“To je vrijeme u danu kada vaše tijelo pretvara hranu u energiju. Kasnije tijekom dana, kada jedete, vaše tijelo i mozak su još uvijek u visokom ‘broju obrtaja’, pa štede energiju iz hrane kao masnu rezervu. To je razlog zašto se i dalje debljate iako možda manje jedete”, kaže dr. Jakubowicz.

Pa kakav doručak ona predlaže?

Doručak s desertom, naravno. Dr. Jakubowicz u svojoj studiji ističe da su ljudi koji su dobili 600 kalorija za doručak, što je uključivalo i desert, kao i bjelančevine i ugljikohidrate, izgubile više kilograma od ljudi koji su dobili doručak od 300 kalorija, ali su jeli više kasnije u danu.

Što je to u čokoladi što je tako korisno? Stručnjaci kažu da je za to odgovoran nutritijent flavonoid, koji se obično nalazi u hrani biljnod porijekla i predstavlja do 20 posto spojeva prisutnih u kakau. Visoka razina flavonoida također se nalazi u čaju, crnom vinu i voću poput grožđa i jabuka.

Zato sljedeći put kada razmišljate o tome kako onaj komad čokoladne torte djeluje nekako usamljeno u hladnjaku… prespavajte i družite se s njim ujutro. Vaš mozak, ali i vaš struk, mogli bi vam biti jako zahvalni.