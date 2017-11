ČOKOLADA U TRUDNOĆI: Je li neobjašnjiva želja za ovom slasticom dobra za organizam ili nije?

Žene za vrijeme trudnoće često imaju neobjašnjivu želju ili odbojnost prema određenoj hrani. Jedna od tih je zasigurno i čokolada.

Mnoge trudnice sada mogu odahnuti jer čokolada u trudnoći nije na popisu namirnica koje biste trebale izostaviti. Kako istraživanja pokazuju, umjerena količina čokolade na dan zapravo je dobra za organizam.

Dokazano dobra za organizam

Jedna od novijih studija iz 2016. godine dala je rezultate o utjecaju čokolade u trudnoći. Rezultati su pokazali da je 30 grama čokolade dnevno preporučeno za trudnice jer ona može imati koristi za razvoj i rast fetusa.

Ovo su još neki razlozi zašto je umjerena razina čokolade dnevno dobra za trudnice.



Čokolada sadrži flavonoide

Razina flavonoida u čokoladi pomaže organizmu jer su oni moćni antioksidansi. Flavonoidi pomažu odstranici slobodne radikale koji uzrokuju oštećenje stanica, oštećenje DNA te uz to i ubrzavaju proces starenja. Flavonoidi u čokoladi pomoći će prevenciji nastanka i razvoja mnogih bolesti kao što su kardiovaskularni problemi i kolesterol.

Istraživanja provedena na 129 trudnica imeđu 11 i 14 mjeseca trudnoće dala su zaključak kako čokolada možda ima pozitivan utjecaj na posteljicu te rast i razvoj ploda. Trudnicama se mjerio protok krvi u maternici, posteljici i protok krvi fetusa. Jednom dijelu trudnica dano je 30 grama čokolade, dnevno na 12 tjedana. Od njih je dio konzumirao čokladu s visokim, a dio s niskim udjelom flavonoida. Kroz istraživanje je bio vidljiv napredak u protoku krvi fetusa kod onih kojima je dana čokolada u trudnoći.

“Ovo poboljšanje s umjerenom konzumacijom čokolade, bilo je značajno veće, nego što se obično očekuje u općoj populaciji.” zabilježio je istraživački tim.

Prethodne studije također pokazuju kako umjerena količina čokolade u trudnoći može smanjiti rizik od nastanka preeklampsije ili smanjenog dotoka krvi prema fetusu radi visokog tlaka majke.

Visoka razina magnezija

Konzumiranjem čokolade trudnice mogu nadoknaditi manjak magnezija. Osim u čokoladi on se nalazi i u zelenom povrću, žitaricama i lješnjacima. Magnezij ima velik utjecaj u organizmu, a posebice u trudnoći jer je njegov nedostatak povezan sa preeklampsijom. Uz to u sebi sadrži i resveratrol koji štiti mozak i cijeli živčani sistem.

Popravljanje raspoloženja kroz endorfin

Oduvijek je poznato da čokolada poboljšava raspoloženje. U njoj se nalaze supstance koje omogućuju opuštanje endorfina pa navode mozak na dobar osjećaj, sličan onome kad smo zaljubljeni. Osim toga, opuštanje endorfina u tijelu ublažava bol i vrlo su korisni u trudnoći.

Kada birate čokoladu, najbolje i najzdravije su tamne čokolade s visokim udjelom kakaa. Mliječne čokolade imaju veliku razinu šećera, a on je povezan s većim rizikom od smrtonosnih srčanih oboljenja. Čokolada u trudnoći je dobra jer obiluje željezom. 30-ak grama čokolade sadrži 1 miligram željeza, što je oko 6 posto preporučene dnevne vrijednosti. Također uzmite u obzir da svaka čokolada ima svoje vrijednosti, pa će veći udio željeza biti u čokoladi za kuhanje. Ova slastica također pomaže tijelu kao prijevoz probiotika, to jest, radu organizma i probave.

Recept za pravu čokoladnu bombu

Iako se čokolada u trudnoći ne preporučuje u prevelikim dozama, ovaj recept mogao bi vam poboljšati raspoloženje, a i donijeti osjećaj sreće.

Za ovu karamel tortu trebat ćete:

Biskviti:

180 grama čokolade

180 grama maslaca

180 grama prženih mljevenih lješnjaka ili oraha

120 grama šećera

ekstrakt ruma

pola šalice mlijeka

2 žlice mljevenih kekasa

9 jaja

1 vanil šećer

Krema:

300 grama bijele čokolade

350 ml vrhnja za šlag

400 ml slatkog vrhnja

300 grama šećera

30 grama putra

Ganache:

200 grama čokolade

150 ml slatkog vrhnja

1 žlica agavinog sirupa

Priprema:

Prvo smeljite orahe i kekse. Stavite čokoladu za biskvite da se topi na pari dok pripremate kalupe. Uz to ugrijte i pećnicu na 170 stupnjeva kako bi se ugrijala prije pečenja. Mljevene kekse i orahe natopite s 3 žlice mlijeka i ekstraktom ruma. U posude odvojite bjelanjke i žumanjke, a u drugoj posudi pomiješajte maslac, šećer, vanil šećer i otopljenu čokoladu. Od bjelanjaka napravite jako čvrst snijeg. U posudu s čokoladom umješajte žumanjke jedan po jedan pa na to dodajte mljevene kekse i orahe. Nakon što je to jednolika smjesa, u to umiješajte i snijeg od bjelanjaka. Rasporedite smjesu u dva kalupa i stavite u pećnicu na 30 minuta. Kada se ohladi, prerežite ih tako da dobijete 4 kore.

Da bi napravili karamelnu kremu, prvo napravite šlag od 400ml slatkog vrhnja i pustite da se hladi. U drugu posudu stavite 300 grama šećera i pustite da se topi na laganoj vatri. Na to dodajte 350ml slatkog vrhnja. Neka se smjesa zajedno topi, pa u to dodajte putar i bijelu čokoladu. Kada se sve otopi odmah maknite s vatre kako ne bi pregorilo. Ohladite smjesu u hladnoj vodi. Kada se ta smjesa i šlag potpuno ohlade, pomiješajte ih i dobivenu smjesu podijelite na 3 djela.

Tortu slažete tako da stavljate koru po koru, s time da koru trebate poprskati s malo mlijeka i ekstrakta ruma, pa na kore nanosite kreme. Kada završite s time, krenite s izradom ganachea. Izradite ga tako da u manjoj posudi na vatru stavite 150ml slatkog vrhnja i pričekate da se ugrije. Na to dodajte čokoladu i otopite cijelu smjesu. Na to dodajte agavin sirup i ohladite. Kada se ohladi, nanesite na tortu u slojevima.

Tortu ukrasite po želji i ostavite u frižideru preko noći.