BURZITIS: Česta bolest koja se najčešće pojavljuje kod ovih grupa ljudi

Burze su sluzne vrećice koje se nalaze u ljudskom organizmu i razasute su posvuda po sustavu za pokretanje.

Glavna funkcija burzi je da smanje trenje između tetiva i kostiju, kao i između koštanih izbočina i same kože. One su spljoštene između ostalog tkiva, a izgledaju kao baloni ispunjeni tekućinom. Kod ljudi može doći do upali burze ili burzitisu.

Razlozi nastanka burzitisa najčešće su nepoznati

Do upale najčešče dolazi kada se dogodi udarac, istegnuće, preopterećenje ili koji drugi razlog koji uzrokuje upalu, otok i napuhavanje burze do razmjera u kojem ona neusporedivo više smeta, no što pomaže. Razlozi za nastanak burzitisa mogu biti razni, a najčešće su nepoznati.

Ulogu u nastanku ove upale imaju ponavljane ili akutne ozlijede, bolesti taloženja kristala i infekcije. Nastanak burzitisa može uzrokovati povreda, kronična prekomjerna opterećenja, artritis ili infekcije. Najčešće su infekcije. Upalni burzitis potaknut je trenjem ili kemijskim agensom, koje se događa kod ponovljenih kretnji tetive. Najčešće je kod onih sportaša koji učestalo ponavljaju iste radnje kao što su tenisači, bacači ali i kod nekih djelatnosti kao što su čistaćice, zidari.. Akutna vrsta burzitisa javlja se uglavnom nakon napora i opterećenja. Kronični burzitis se nadovezuje na ponavljane napadaje ili povrede. Može doći do stvaranja priraslica i depozita ili upale susjednog zgloba.



Simptomi burzitisa

Kod upalnih burzitisa, osjeća se bol u ramenu, kuku, koljenu, laktu te u okolini pete. Mehanička iritacija radi koje nastaje burzitis stimulira upalu koja dovodi do izlučivanja tekućine u samu burzu, što na kraju dovodi do otoka i bolnosti.

Glavni simptomi su:

bol

osjetljivost na dodir

oticanje

toplina i bolnost na dodir

Burzitis se često javlja u ramenu. Nerijetko su zahvaćene i burze lakta, koljena, pete i stražnjice. Neki od tih burzitisa imaju nazive kao što su rudarski lakat, koljeno kućanice, burzitis Ahilove pete, krojačka ili tkalačka stražnjica. Bolovi se mogu pojaviti u blizini mnogih zgloba, pa je zato potrebna dijagnoza.

Ako se radi o burzama koje se nalaze ispod kože, moguć simptom može biti i toplina na dodir. Ukoliko je stvar u kemijskom burzitisu, oni nastaju kao posljedica kronične upale u blizini, posebice kod tetiva. U tim slučajevima nužno je otkriti pravi uzrok upale tetive i liječiti ga. Gotovo je u pravilu riječ o stanju do kojeg dolazi kao rezultat dugotrajno prisutne upale u okolnom tkivu. U sportaša najčešće nakon mnogih godina nedovoljno dobro liječenih tetivnih upala, a kod ostalih nakon dugotrajnih bolova sa istim uzrokom.

Septički burizis je i najrjeđi, a odnosi se na upale uzrokovane prodiranjem bakterije u burzu, bilo putem krvotoka, ili direktnim ulaskom prilikom udarca koji ošteti kožu i samu stijenku burze.

Liječenje suzbijanjem uzroka

Kako bi bili sigurni da se radi o burzitisu, potrebna je klinička dijagnoza. Glavni načini liječenja burzitisa su imobilizacijom, injekcijama kortikosteroida i suzbijanjem uzroka.

Ako radi burzitisa dolazi do crvene, bolne i tople otekline, bit će vam izvršena punkcija kako bi se isključila infekcija ili odlaganje kristala. To se izvodi u lokalnoj anesteziji, sterilnom se tehnikom izljev evakuira i analizira. Broje se leukociti, bojenje po Gramu, kultura i mikroskopira se na kristale. Bojenje po Gramu nije osobito osjetljivo, a broj leukocita bude niži nego u septičkim zglobovima.

Ako burzitis potraje, odnosno pri sumnji na infekciju ili kalcificiranje, treba napraviti rendgensku snimku. Kronični burzitis traje mjesecima s mnogim posljedicama. Ako je upala blizu zgloba, javlja se upala zgloba s ograničenom pokretljivošću. U tim slučajevima doktor mora paziti što tretira pri upali.

Liječnik može utvrditi bolest odlaganja kristala, infekciju ili kroničnu iritaciju i tada se liječi osnovni problem. Izbor antibiotika kod infekcije određuje mikrobiološka obrada.

Akutni burzitis koji nije uzrokovan bakterijom liječi se mirovanjem ili imobilizacijom uz lijekove koje će vam pripisati liječnik. S vremenom će se povlačiti bolovi i tada treba poticati dobre voljne pokrete kako bi se što prije suzbio burzitis. Za najčešći simptom – rame, korisne su vježbe u rasterećenom položaju. Ovisno o razvitku i osjetljivosti, liječnik vam može pripisati kortikosteroide.

Kronični burzitis liječi se isto kao i akutni. Glavna razlika je to što je u ovom slučaju mirovanje manje korisno, a više pomažu vježbe ograničenog raspona.

Načini za preveniranje burzitisa

Kako bi spriječili da vam burze otiču, prva stvar koju možete napraviti je svakodnevno vježbanje. Ovdje ne govorimo o teretani, svakodnevnom trčanju ili pretjeranom naprezanju. Upravo ako radite posao u kojemu su vaše radnje često ponavljane i znate da trusite zglobove, svakodnevno blago rastezanje pomoći će u smanjivanju bolesti. Osim toga vašem organizmu potrebno je mnogo vitamina, kalcija, proteina, ugljikohidrata i ostalih nutritivnih sastojaka kako bi se moglo boriti protiv svake upale ako do nje i dođe. Preporučujemo da isprobate jogu za početnike ili vježbe za ured s kojima ćete svakodnevno korak po korak dolaziti u formu.