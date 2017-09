BUCMASTI MUŠKARCI NAKON OVOG ĆE MOŽDA KRENUTI NA DIJETU: Debljina utječe na broj, kvalitetu i koncentraciju sperme

Rezultati novog istraživanja u kojemu je sudjelovalo 1285 muškaraca pokazali su da je pretilost povezana s manjim brojem spermija, manjim volumenom i koncentracijom sperme te njihovom slabijom pokretljivošću i većim nedostacima na spermijima.

Grupa indijskih znanstvenika ustanovila je da pretilost može vrlo negativno utjecati na kvalitetu spermija, a njihovi rezultati, objavljeni u časopisu Andologia prva su studija o abnormalnostima spermija kod pretilih muškaraca, prenio je Independent.

Istraživanje, što ga je vodio dr. Gottumukkala Achyuta Rama Raju, voditelj indijskog Centra za potpomognutu oplodnju u IVF klinici Krishna u Visakhapatnamu, temelji se na kompjutorski potpomognutoj analizi spermija. Rezultati su pokazali da bi se liječnici, prije nego što savjetuju parovima potpomognutu oplodnju u obzir trebali uzeti i liječenje pretilosti budućeg oca djeteta, s obzirom na to da su zdravlje i reproduktivna učinkovitost spermija kod pretilih muškaraca ugroženi.

Fokus na BMI budućeg oca

“Rezultati naše studije upućuju na to da bi se liječnici trebali fokusirati na indeks tjelesne mase (BMI) budućeg oca. Otprije je poznato da su muškarci kod kojih je taj indeks normalan, a to znači 20 do 25, imali višu razinu spermatozoida nego pretili muškarci”, kazao je.



Znanstvenici su pretilost kod muškaraca povezali s manjim brojem spermija, manjim volumenom i koncentracijom sperme te njihovom slabijom pokretljivošću i većim nedostacima na spermijima te podsjetili da pretilost utječe na hormonsku ravnotežu kod muškaraca te posljedično na proizvodnju zdrave sperme.

Ometanje stvaranja spermatozoida

“Masno tkivo utječe na metabolizam spolnih hormona, što ometa stvaranje spermatozoida. Ginekolozi i ostali specijalisti trebali bi se fokusirati na smanjenje tjelesne težine pretilih muškaraca prije nego što paru savjetuju potpomognutu oplodnju”, ističe dr. Ramaraju.

U slučaju kada muškarac ima povećan BMI i ustanovljeno je da nije u potpunosti plodan, a žena je plodna, njezin će visoki stupanj plodnosti kompenzirati nisku kvalitetu spermatozoida te takav par neće imati problema da začme dijete. No ako su oba partnera pretila, problemi su gotovo uvijek neminovni jet i debljina kod žena negativno utječe na mogućnost oplodnje.