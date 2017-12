BOLOVI U POTKOLJENICI: Pojavljuje se kod sportaša i to najčešće radi ove banalne greške

Mnogi ljudi osjećaju različite bolove u nogama, kao i u različitim dijelovima nogu. Bolovi u potkoljenici često su povezani sa različitim uzorcima koji se teško prepoznaju. Ova bol se često pojavljuje kod aktivnih ljudi te se uz bol pojavljuje pečenje te oticanje donjeg dijela noge.

Bolovi u potkoljenici u najviše slučajeva zahvaćaju dva mišića koja se protežu od koljena do gležnja i stopala te obavijaju tibiju ili goljenicu. Oni služe za podizanje i spuštanje stopala i na taj način podupiru svod i prednji dio stopala te umanjuju njegovo udaranje o podlogu kada osoba hoda ili trči. Iz tog razloga se ova bol često povezuje s problemima stopala. Prijelomi potkoljenice koji su izazvani oterećenjem i nadraživanjem goljeničnih živaca jednako tako imaju povezanost s bolom u potkoljenici.

Bol se najčešće pojavljuje u samo jednoj nozi makar to nije uvijek slučaj. Može se pojavljivati za vrijeme mirovanja i aktivnosti.



Najveći problem s ovom boli je pronalaženje točnog uzroka. Neki od uzroka mogu biti upale tetive – tendinitis, upala pokosnice – periostitis, iritacija mišića ili stres fakture. Bol u cjevanici se najčešće pojavljuje ko aktivnih ljudi oba spola, ali posebice kod onih koji se bave plesom i aerobikom. Od toga pate i trkači pa se tako udomaćio i naziv trkačka potkoljenica za nespecifičnu bol do koje dolazi u nogama prilikom trčanja. Do sada je dokazano kako razlog nastanka boli u potkoljenici može biti hodanje ili trčanje po tvrdim površinama kao što je beton.

Kod osoba koje imaju ravna stopala ili im položaj nogu čini ikserice ili okserice bolovi u potkoljenicama nisu rijetki. Ako nosite cipele krivog broja ili ako imate nekvalitetne uloške to bi moglo pridonijeti razvijanju ove boli. Kod sportaša koji se nedovoljno razgibavaju prije vježbanja ili koji se krivo i nepravilno drže ovo je česta bol.

Bolovi u potkoljenici nazivaju se i trkačka potkoljenica koju karakterizira bol u donjoj trećini goljenice s njene unutarnje strane. To stanje stručno se naziva medjalini tibijalni stres sindrom uslijed kojeg nastaje upalni proces. Pojavljuje se kod ljudi koji mnogo trče pa od toga i naziv. Smatra se kako je ovaj sindrom gotovo neizbježan kod atletičara jer mišići potkoljenice apsorbiraju silu koja je jednaka dvije trečine ukupne težine tijela. Glavni razlog nastanka je loša priprema prije treninga ili trčanja maratona, točnije, nepripremljenost mišića.

Liječenje boli u potkoljenici ovisit će o uzroku, ali će uglavnom uključivati mnogo odmora noge i mišića. Cilj je da mišići i tetive zacijele i ojačaju. Pri nastanku prve boli trebate se javiti svom liječniku. U ovim slučajevima se obavezno javite doktoru:

Kako bi se prevenirala ova bol treba se raditi na sprječavanju uzroka boli – nositi pravilne cipele i uloške, raditi dovoljno i pravilno razgibavanje prije tjelovježbe kao i vježbanje i trčanje na mekanoj podlozi umjesto na betonu. Uz to je potreban čest i pravilan odmor uz led i elastične zavoje. Cipele koje koristite za svakodnevno hodanje, a posebice one koje koristite za sport trebate često mijenjati:

“Osobe koje u tjednu pretrče više od 50 kilometara trebaju kupovati novu obuću svakih tri mjeseca. Za manju kilometražu tenisice trebate mijenjati svakih četiri do šest mjeseci. Oni koji se bave aerobikom, tenisom ili košarkom dva puta tjedno trebaju novu obuću dva do tri puta na godinu, a oni koji se tim sportovima bave do četiri puta tjedno trebali bi mijenjati obuću svakih 60 dana.” izjavio je Dr. Gary M. Gordon, direktor programa za trčanje i džoging u Sportskom medicinskom centru Sveučilišta u Philadelphiji, Pennsylvania.