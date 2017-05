BOL ISPOD PAZUHA: Može dovesti do ozbiljnih problema, evo u kojem slučaju trebate reagirati

Bol u nekom dijelu tijela često može upućivati na neki tjelesni problem. U tu kategoriju spada i bol ispod pazuha kod žena i muškaraca. Osjet bola u ovom se slučaju javlja točno u pazušnoj jami ili cijelom dijelu ispod ruke.

Najčešći razlog boli je povećavanje limfnih čvorova, ali i kao reakcija na promjene u živčanom sistemu ili drugi razlog medicinske prirode. Čim osjetite jaku bol ispod pazuha, posjetite svog liječnika i tražite savjet.

Postoji puno mogućih razloga koji mogu dovesti do boli, ovo su neki od njih.

Istegnut mišić



Ako istegnete mišić koji se nalazi ispod ruke, postoji šansa da ćete osjetiti veliku bol ispod pazuha. Grudni mišić se vrlo lako istegne pri podizanju teških stvari ili pri pretjeranom vježbanju.

Alergija na proizvode koje koristite

Ljudi osjetljive kože vrlo lako mogu dobiti alergijsku reakciju na neke antiperspirante, dezodoranse ili sapune. Neki od njih u sebi imaju snažne sastojke i parfumirani su što često izaziva reakciju. Ako osim boli vidite oticanje i crvenilo, obratite se liječniku i promijenite proizvode koje koristite.

Obična prehlada

Bol koja se javlja za vrijeme vrućice ili obične prehlade može utjecati na cijelo tijelo pa tako i na područje ispod pazuha. Ona je uobičajena u slučaju infekcije gornjeg dišnog sustava. Kada prođe prehlada, proći će i bol.

Ciste

U predjelu pazuha se ciste lako formiraju jer je to podneblje tamno, vlažno i toplo što je idealno za rast cisti. U većini slučajeva su bezopasne i samo su sredstvo kojim se organizam rješava toksina. Ako primijetite vodenaste kvržice, obratite se liječniku da biste bili sigurni kako nisu pokazatelj za nastanak raka.

Dijabetes

Ukoliko se ne liječi, dijabetes podiže razinu šećera u krvi i to izaziva neuropatiju. To znači da se stvara višak glukoze koja oštećuje male kapilare koje su povezane sa živcima, a to uzrokuje bol, pa i često bol ispod pazuha.

Infekcija limfnih čvorova

Natečeni limfni čvorovi se javljaju u području blizu tumora, upale ili infekcije. Limfodentitis može ići uz bakterijsku infekciju i zahvatiti bilo koji limfni čvor, pa tako često i one ispod pazuha. Ostali simptomi uključuju tvrde, natečene i osjeljive limfne čvorove i crvenu, bolnu kožu.

Rak dojke

Ako primijetite tvrde kvržice u dojkama ili ispod pazuha, moguće da se radi o kancerogenim kvržicama. Ako osjetite bol ispod pazuha to bi mogao biti simptom nastanka. Istraživanja pokazuju kako se rak dojke najčešće prvo širi u područje limfnih čvorova pazuha. Tkivo pazuha može biti tvrdo i kompaktno ili se može javiti tvrđa kvržica. Ove simptome ne trebate ignorirati ni dana nego se što prije obratite liječniku. Provjeravajte se svakog dana i pratite rad svog tijela.

Ublažite bol ispod pazuha

Razlog boli ispod pazuha ne treba odmah biti za uzbunu. Postoji šansa da je bol uzrokovana previše uskom odjećom, pretvrdim grudnjakom kod žena ili istegnućem koje niste niti primjetili da ste napravili. Prije nego počnete paničariti, dobro provjerite svoje tijelo i razmislite što ste radili prethodnih dana i tek onda se obratite liječniku za savjet.

Najlakše rješenje je da iskoristite hladan oblog koji ćete staviti na bolno područje. Led stavite u pamučnu krpu i stavite direktno na bolno mjesto. Ne držite led duže od 15 minuta. Isto tako, napravite toplu, opuštajuću kupku. U slučaju da imate infekciju, u kupku dodajte žlicu sode bikarbone i soli za kupanje. Ovo će smanjiti bol, upalu i svrbež.

Također, slobodno masirajte bolno područje laganim pokretima. Ovo će poboljšati cirkulaciju i smanjiti oticanje. Istovremeno, pokušajte smanjiti aktivnosti radi kojih se znojite, barem za vrijeme boli u pazuhu. Pojačano znojenje uz lošu higijenu povećava mogućnost za nastanak bakterija, alergijskih reakcija i nastanka cisti.