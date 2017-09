BLAGOTVORNA TURSKA SAUNA: Poboljšava tjelesne fukcije, ojačava imunitet i rješava od stresa

Najstariji oblik čišćenja tijela je turska ili parna sauna. Ona služi za pojačavanje cirkulacije i čišćenje toksina iz organizma.

Glavna karakteristika turske saune je temperatura koja nije niža od 44-55°C, a relativna vlažnost je skoro stopostotna. U ovoj sauni često se koriste i eterična ulja koja su dodatno pogodna za kožu, pojačavanje cirkulacije i opuštanje mišića.

Djelovanje na cijeli organizam

Ove saune izrađuju se od akrilnog materijala ili lakog ekstudiranog polistrena koji jedini ima kvalitetna izolacijska i mehanička svojstva, te ono najbitnije, vodonepropusan je. Najčešće su obložene mozaik ili posebnom dizajnerskom keramikom.

Saune generalno imaju odličan utjecaj na zdravlje organizma, a cilj im je poboljšavanje psihofizičkog stanja. Turska sauna znači kupanje u smislu boravka u prostoriji sa zasićenom parom. Temelji se na biološkom djelovanju topline u obliku vrućeg i vlažnog zraka. Često se koristi u kombinaciji s grijanjim klupama.



Temperatura u sauni je oko 40 – 60°C dok je vlaga od 90-100%. Tako boravak u turskoj saunu potiče znojenje ali i hidratizira kožu.

Učinci turske saune

Sa svojim tonificirajućim i relaksirajućim svojstvima, parna ili turska kupelj jedna je od boljih metoda u borbi protiv stresa kojemu smo svakodnevno izloženi. Parna kupelj raj je za tijelo i dušu, osigurava relaksaciju i osjećaj ugode, posebice nakon stresna i naporna dana. Mogu je koristiti ljudi svih životnih dobi, uz kontrolu tlaka i respiratornih smetnji.

Glavni učinci turske saune su:

pomaže cirkulaciji i optoku krvi

pomaže optoku limfe

opušta toksine u tijelu pri znojenju

pomaže detoksikaciju organizma

odstranjuju se odumrle stanice kože i nečistoće

stvara elastičku i mekanu kožu

pospješuje imunitet

daje energiju tijelu

opušta nakon stresa

omogućuje hidrataciju pluća

pomaže u uklanjanju celulita

Visoka temperatura parne kupelji stimulira i vitalne funkcije pa se time pospješuje rad cijelog organizma i imuniteta. Korištenje eteričnih ulja također pomaže sve navedene procese, a posebice pomaže u radu pluća i dišnih organa. Ako se kombinira s hladnim tušem dodatno će poboljšati cirkulaciju i obnavljati tkivo.

Kome treba sauna

Kako bi se postigli optimalni rezultati za zdravlje organizma i ljepotu, trebalo bi ju koristiti 3 puta tjedno. Naravno, ta tri odlaska treba rasporediti na 3 dana. Nako kupelji nastupa umor koji je normalna reakcija, pa se preporuča da tursku saunu posjećujete u popodnevnim ili večernjim satima.

Parne kupelji i saune preporučuju se ljudima koji imaju probela sa spavanjem i muči ih nesanica. Na ovaj način izbacit ćete toksine iz tijela, ali i opustiti mišiće što će umoriti tijelo i pripremiti ga za spavanje. Odlična za je osobe koje imaju suhu i oštećenu kožu ili kosu. Osim toga, odlična je za sve mišićne napetosti i bolove u kostima i zglobovima. Pomaže i kod rezmatskih tegoba pa se preporučuje za korištenje u slučaju bolova. Osobe koje pate od bolesti dišnih sustava mogle bi se nakon korištenja turske saune preporoditi.

Preporučeni boravak u sauni je do 20 minuta. Ovo su još neka pravila pri korištenju:

ako se bavite sportom, saunu koristite pola sata nakon završetka vježbe

prije turske saune ne pijte alkohol

u saunu ne ulazite gladni ni puna želuca

skinite sav nakit prije ulaska u saunu

skinute svu šminku prije ulaska

otuširajte se prije korištenja saune

u parnoj kupelji trebate biti goli, pa isperite mjesto gdje ćete sjesti vodom, ponovite pri izlasku

ako osjećate da trebate izaći prije nego što je proteklo 20 minuta, izađite

nakon grijanja nemojte zaboraviti ohladiti tijelo – to isto treba trajati barem 10 minuta

nakon saune dajte si pola sata odmora

nakon saune nanesite hidratantni losion i kremu

nakon saune nemojte izvoditi tjelesne aktivnosti

žeđ i glad utažite neutralnim i laganim namirnicima i napitcima

U jednom danu ne bi ste trebali ulaziti više od tri puta u saunu, bez obzira o kakvom tipu sauna se radi. Za parnu kupelj odvojite najmanje sat i pol.

Različite vrste opuštanja

Osim turske saune, sve popularije postale su i infracrvena i bio sauna.

Infracrvena sauna ima temperaturu od 50-60°C, a vlažnost je do 15%. Ona se bazira na djelovanju infracrvenih zraka koje prodiru u tjelesno tkivo i tamo stvaraju prirodnu vibraciju. To grije tkivo i potiče znojenje. U infracrvenoj sauni trake griju tijelo na isti način kao i sunce, pa se ova sauna može koristiti kod svake osobe. Ona povoljno djeluje na kožu, mišićno tkivo, zglobove, krvotok, krvni tlak i probavni sustav. Također povoljno djeluje na kožu pa može pomoći u dermatološkim bolestima kao što je psorijaza. Opušta tijelo i time smanjuje bolove i stres. Preporučeni boravak u ovoj sauni je do 15 minuta.

Bio sauna ima temperaturu do 60°C , a vlažnost je do 40%. Ova temperatura i umjerena vlažnost zraka djeluju opuštajuće na mišiće tijela te imaju i pozitivan učinak na dišne puteve i čišćenje kože. U ovoj sauni bitno je da budete smireni te duboko i umjereno dišete. Također traje 15ak minuta, te je rashlađivanje i odmor nakon tretmana obavezan.

Cijena turske saune

Cijena tretmana ovisi o tome gdje ćete ga obavljati, te najčešće omogućuje korištenje bazena ili hladnog tuša. Pa tako wellnes paket od 120 minuta koji uključuje i 20 minuta turske saune košta oko 200 kuna.