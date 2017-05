BIJELI PRAH KOJI UZIMA ŽIVOTE: Simptomi, ovisnost i sve posljedice koje kokain može imati na mozak čovjeka

Kokain je stimulativna droga visoke razine moguće ovisnosti. Proizvodi se od lišća biljke koke koja je porijeklom iz Južne Amerike. Korištenje ove droge izaziva osjećaj euforije, energije i pričljivosti. Uz korištenje kokaina dolaze i opasni fizički efekti kao što su ubrzani otkucaji srca i pojačani krvni pritisak.

Kokain se koristi kao jaki stimulans središnjeg živčanog sustava. On pojačava izlučivanje dopamina u mozgu koji je neurotransmiter i time regulira ugodu i pokrete. Kako dolazi do ovisnosti o kokainu, objasnio je iz prve ruke liječeni zagrebački reper Marin Ivanović Stoka.



“Droga je vrlo složena. Ovisnost je vrlo kompleksna. Počneš s eksperimentiranjem, svidi ti se, tko kaže da droga nije dobra – laže. Droga je savršena stvar, napravljena je tako da ti se svidi, ali ima najkatastrofalnije posljedice na svijetu. Ona jako malo da, ali oduzima sve, kad ju uzmeš si velik, a nitko i ništa bez nje. To su činjenice. Krene sve divno, krasno, sve možeš na njoj napraviti. Malo po malo, sve ti postane glupo raditi bez nje. Nakon toga želiš stati jer više nisi ništa u stanju napraviti s njom, ali više ne možeš bez nje. I stalno je uzimaš, ali ništa više ne možeš napraviti, jer si nesposoban. Ne možeš pričati, ne možeš izaći, hvataju te paranoje, živci odu. Pogotovo kokain, koji je bio moja primarna droga, on vodi u šizofreniju. Još ako si podložan nekim dijagnozama po obitelji, ona mora izaći u jednom trenutku”, rekao je Stoka.

Posljedice kokaina na rad mozga

Dugotrajnom uporabom i ovisnošću o kokainu u tijelu i mozgu mogu nastati velike promjene. Uzimanje kokaina šmrkanjem, pušenjem ili ubrizgavanjem ulazi u krvotok i dolazi do mozga za svega nekoliko sekundi. Osim što dolazi do ovisnosti, često se razvija i tolerancija na kokain. Mnogi korisnici izjavljuju kako unatoč brojnim pokušajima ne uspijevaju postići prvotno zadovoljstvo, to jest, ono koje su iskusili prilikom prvog konzumiranja. Utim trenucima dolazi do povećavanja doze kako bi produžili ugodu što dodatno povećava rizik od psiholoških i fizioloških učinaka. Kokain najviše utječe na ključne centre za pamćenje, što objašnjava zašto dolazi do toliko snažne ovisnosti. U istraživanju kod miševa koji su stalno dobivali kokain, dolazilo je do promjena u stanicama mozga u dijelu koji pomaže pri donošenju odluka.



Kako kokain utječe na tijelo čovjeka?

Kokain sužava krvne žile, proširuje zjenice i povisuje tjelesnu temperaturu, ubrzava rad srca i povisuje krvni tlak. Korištenje kokaina, posebice dugoročno, može uzrokovati glavobolje i gastrointestinalne komplikacije poput boli u abdomenu i mučnine. On utječe na smanjenje apetita što objašnjava činjenicu su kronični konzumenti često mršavi i pothranjeni. Najgora posljedica korištenja kokaina je mogućnost doživljavanja srčanog ili moždanog udara što može dovesti do tragedije. Najčešća smrt prouzrokovana zlouporabom kokaina je rezultat zastoja srca i prestanka disanja.

Korisnici se također izlažu velikoj mogućnosti da se zaraze HIV-om i hepatitisom C čak i kada ne dijele drugi pribor za konzumiranje. Intoksikacija kokaina dovodi do smanjenja sposobnosti razumnog odlučivanja što često dovodi do rizičnog seksualnog ponašanja. Konzumenti kokaina mogu iskusiti paranoju pri čemu gube dodir sa stvarnošću i doživljavaju slušne halucinacije. Najopasnije je kombiniranje kokaina s drugim drogama ili alkoholom.

Kokain oštećuje svaki dio tijela.

1. Probavni sustav

Ova droga sužava krvne žile. Radi manjka kisika može doći do nastanka perforacije želuca, crijeva ili nastanka čireva.

2. Seksualna funkcija

Kronično uzimanje kokaina pogoršava seksualne funkcije kod muškaraca i žena. U muškaraca uzrokuje odgođenu ili slabu ejakulaciju. Kod žena je moguće rizično seksualno ponašanje koje dovodi do spolnih bolesti i depresije.

3. Srce

Glavna štetnost kokaina je za srce. On povećava krvni tlak i broj otkucaja srca. Uz to, steže arterije koje vode krv prema srcu. Upravo iz tog razloga lako može doći do srčanog udara i ostalih srčanih bolesti. Kokain može uzrokovati aritmiju.

4. Bubrezi

Kokain uzrokuje naglo slabljenje skeletnih mišića koje nastaje zbog oštećenja mišićnog tkiva i time dovesti do zatajenja bubrega. Kod osoba s visokim krvnim tlakom, dugotrajno uzimanje kokaina može uzrokovati trajna oštećenja bubrega.

5. Pluća i dišni sustav

Šmrkanje kokaina može dovesti do gubitka osjeta njuha, krvarenja iz nosa, problema s gutanjem, promuklosti i kroničnim problemima s curenjem nosa. Dugotrajno konzumiranje kokaina može dovesti do nazalne perforacije i trajnog oštećenja pluća ako se puši.

Odvikavanje od kokaina

Dugoročnim konzumiranjem kokaina počinje se stvarati ovisnost. Pri prestanku uzimanja kokaina nakon dugotrajno korištenja dolazi do intenzivnih fizioloških posljedica. Neki od njih su depresija, tjeskoba, umor, poremećaj s koncentracijom, smanjenje osjećaja užitka, bolovi, drhtavica i groznica.

U slučaju ovisnosti o kokainu, fizički se treba liječiti ako dođe do hipertermije ili znakovito povišenog krvnog tlaka. Za prekid dugotrajne primjene potrebna je znatna pomoć, a depresija do koje može doći zahtijeva pažljiv nadzor i liječenje. Postoje mnogi oblici liječenja, uključujući grupe za potporu i samo–pomoć te posebne telefonske linije, kao i bolničko liječenje.