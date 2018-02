BACHOVE KAPI: Emocionalna podrška i dodatna snaga uma iz cvjetnih esencija

Korištenje biljaka za ozdravljenje već dugi niz godina pokazuje pozitivne rezultate vračajući sklad i energiju umu.

Bachove kapi su prirodni spojevi cvjetnih esencija koje omogućavaju jačanje ljudskih prirodnih obrambenih snaga. One uključuju 38 preparata od kojih svaki djeluje na drugo raspoloženje ili emociju. Ove kapi se mogu koristiti s drugim lijekovima i terapijama, ali nisu lijek te ne zamjenjuju medicinsku terapiju koju vam je pripisao liječnik. Bachove kapi se mogu koristiti za djecu, starije osobe, životinje, čak i cvijeće.

Liječnik i homeopat Dr.Edward Bach pokrenuo revoluciju

Bach je rođen 1886. godine nedaleko od Birminghama. Školovao se na studiju medicine te nakon toga za vrijeme rata pomagao ranjenicima u oporavku. S vremenom je došao do preopterećenosti i sloma organizma te su mu liječnici 1917. godine pripisali još tri mjeseca života. Tada se vratio svom istraživanju jer je želio ostaviti svoj doprinos medicini. Za razliku od očekivanog, s vremenom je postajao jači te je zaključio kako su glavni razlog za to njegova sreća i nadahnuće koje je našao u svom radu. Upravo to mu je potvrdilo koliko velik i moćan utjecaj ima stanje uma na fizičko zdravlje. Učio je o homeopatiji te krenuo u potragu za ljekovitim biljkama. Prije smrti pronašao je sveukupno 38 ljekovitih cvjetnih esencija te metode njihove pripreme: izlaganje suncu i prokuhavanje. Njegova metoda liječenja se proširila pa su tako s vremenom stvorene Bachove kapi, upravo od tih 38 esencija.

38 cvjetnih esencija u Bachovim kapima

Svih 38 cvjetnih esencija od kojih su napravljene Bachove kapi koriste se za rješavanje određenog raspoloženja ili emocije. Smatra se kako ekstrakti cvijeća mogu pomoći lakše prebroditi teške situacije i periode života, riješiti unutarnje konflikte i dati snagu za preživljavanje u teškim emocionalnim situacijama.



Bachove kapi se koriste za:

nedostatak interesa za sadašnjost – pupoljak kestena, slačica, bijeli kesten, cvijet masline, divlja ruža, orlovi nokti i klematis

– pupoljak kestena, slačica, bijeli kesten, cvijet masline, divlja ruža, orlovi nokti i klematis nesigurnost – divlja zob, grab, štipavica, gorčica, saleratus i Cerato

– divlja zob, grab, štipavica, gorčica, saleratus i Cerato obeshrabrenje i očaj – cvijet gorke jabuke, hrast, vrba, betlehemska zvijezda, slatki kesten, brijest, bor i tisa

– cvijet gorke jabuke, hrast, vrba, betlehemska zvijezda, slatki kesten, brijest, bor i tisa preosjetljivost na tuđe utjecaje i ideje – božikovina, orah, kičica, petrovac

– božikovina, orah, kičica, petrovac prvu pomoć

pretjeranu zabrinutost za dobrobit drugih – riječna voda, bukva, loza, verbena, cikorija

– riječna voda, bukva, loza, verbena, cikorija strah – crveni kesten, jasika, cvijet trešnje, mimoza, kamena ruža

– crveni kesten, jasika, cvijet trešnje, mimoza, kamena ruža usamljenost – vrijesak, Impatiens, vodena ljubičica

Navedene biljke su imena esencija, te se svaka od njih koristi za određenu razinu problema koji osjećate. Tako je na primer kamena ruža za najteži stadij straha.

“Bachove kapi su potpuno prirodne, njima se ne može predozirati, ne stvaraju ovisnost, nema kontraindikacija za njihovu upotrebu, te se mogu koristiti s lijekovima i drugim vrstama terapije. Djeluju na uspostavljanje emotivne ravnoteže, stavljajući naglasak na jednostavnost, nepostojanje rizika i netoksičnost. Bachove kapi ne tretiraju direktno niti jednu bolest, simptom ili fizičku nelagodu. Nisu lijek i ne zamjenjuju medicinsku terapiju koju je prepisao liječnik.” napisala je Marina Devald, licencirani Bachov praktičar.

Ove kapi nisu instantna terapija te dolaze uz iskrenu volju. Ponekad je za neke tegobe potrebno nekoliko mjeseci korištenja uz razgovore o svojim problemima i slično. Nije čudno ako vam terapeut sam ponudi Bachove kapi. Iako neki smatraju kako je homeopatija samo placebo efekt, ali postoje istraživanja koja su napravila konkretnu paralelu i pokazala pravi utjecaj cvjetnih ekstrakata. Jedno istraživanje na slučajnom uzorku od 39 volontera pokazalo je kako je skupina koja je zaista koristila cvjetne ekstrakte imala pozitivan napredak za razliku od placebo grupe koja nije bila u doticaju s Bachovim kapima. Ovo je samo jedno od istraživanja koje je pokazalo kako utjecaj postoji.

Bachove kapi se mogu kupiti u mnogim ljekarnama, ali prije nego se odlučite na korištenje Bachovih kapi, preporučujemo da se obratite terapeutu ili homeopatu kako bi dobili sve potrebne informacije. Edward Bach pisao je knjige i priručnike kroz koje možete dobiti više znanja o dobrobiti cvijeća i njihovih esencija za zdravlje.

Korištenje Bachovih kapi je 4 puta dnevno po 4 kape. Mogu se staviti u malo vode, ispod jezika ili se nakapati na ruku i polizati. Nemaju nikakav štetni učinak, čak i ako se uzimaju mjesecima.

Nuspojave su vrlo rijetke, no kod nekih ljudi mogu se pojaviti glavobolja ili osip kao znak detoksikacije od negativnih emocija.

Cijena Bachovih kapi

Ove esencijalne kapi mogu se kupiti u web shopovima, a kupuju se u setovima. Set Bachovih cvjetnih esencija od 10ml po bočici košta oko 1600 kuna. Bachov priručnik o cvjetnim esencijama košta 140 kuna.