Astma u porastu: 100.000 hrvatske djece već boluje

Procjenjuje se da u Hrvatskoj osam posto djece pati od astme, pa ona predstavlja najčešću kroničnu bolest među djecom. No otkrije li se na vrijeme i odmah počne liječiti, prognoze su vrlo dobre.

U Hrvatskoj astma guši četiri do pet posto stanovništva, što znači nekih 220.000 osoba među kojima je od 80 do 100.000 djece. Epidemiološki podaci pokazuju da se učestalost bolesti povećava posljednjih 20 godina u svim starosnim grupama, naročito među djecom. Bolest se kod djece obično javlja u dobi od tri do pet godina. A budući se procjenjuje da u Hrvatskoj u prosjeku osam posto djece pati od astme ona predstavlja najčešću kroničnu bolest među djecom.

“Za sve veći broj oboljelih krivo je međudjelovanje više čimbenika od zagađenja, promjene higijenskih navika, sve dužeg prebivanja u zatvorenim prostorima do stotine drugih razloga,” rekla nam je dr.sc. Mirjana Turkalj voditeljica Odjela za pulmologiju i alergologiju predškolske i školske dobi u Dječjoj bolnici Srebrnjak u Zagrebu.

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, od astme pati 300 milijuna ljudi.

Astmatične napade mogu uzrokovati alergeni životinjskog porijekla (koža, dlaka i perje), grinje, plijesan, duhanski dim, pelud, razne tvari koje zagađuju okoliš i jaki mirisi. Neprikladna prehrana u ranom djetinjstvu također može izazvati alergiju koja će potaknuti napade astme. Razina zagađenja gradskog zraka predstavlja velik problem. Tu su i kućne peći, toplane i industrijska postrojenja. Uz sve to više od svakog četvrtog astmatičara puši.

Astmu je važno otkriti na vrijeme i odmah početi liječenje. Uz redovne kontrole dijete može voditi normalan život i to toliko kvalitetno da se neki bave i vrhunskim sportom poput Ane Jelušić. No ako se astma zanemari, obično prelazi u težak oblik od kog boluje 5 do 10 posto djece.

Dr. Turkalj nam je potvrdila da se nažalost još uvijek može dogoditi da astma dovede do fatalnog ishoda. Kod odraslih je to vjerojatnije no zabilježeni su i slučajevi smrti uzrokovane astmom i kod djece.

