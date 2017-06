ALERGIJA NA SPERMU: Ovi simptomi nakon seksa definitivno će potvrditi da imate ovu neugodnost

Neke žene mogu biti alergične na spermu. Oko 12 posto svih žena moglo bi imati taj problem, no rijetke su one kod kojih izloženost može rezultirati posljedicama. Reakcije mogu biti različite, od osipa do najgoreg – anafilaktičkog šoka.

Ako se dogodi alergija na spermu, alergeni se ne nalaze u spermijima već u sjemenoj tekućini. Imunološka reakcija se do sada javila samo na sjemenu tekućinu, ne i na samu spermu. Pitanje alergije na spermu stoga nema veze s plodnošću i ne onemogućuje ili otežava začeće.

“Najvjerojatniji krivac za alergiju na spermu kod žena je osjetljivost na glikoprotein iz prostate, zbog čega promjena partnera neće pomoći s alergijom”, izjavio je dr. Michael Caroll, predavač reproduktivnih znanosti na Sveučilištu u Manchesteru.

Simptomi alergije na spermu

Alergija na spermu nije bezopasna, ali se pojavljuje rijetko. Ipak, ova neugodnost može predstavljati veliki problem. Najčešći simptomi ove alergije su:



peckanje i svrbež nakon svakog dodira kože sa spermom

peckanje i svrbež nakon spolnog odnosa

otok

crvenilo

plikovi po cijelom tijelu

povraćanje, mučnina

proljev

U najgorem slučaju alergija na spermu može biti i opasna po život. U osjetljivosti na spermu, kada dođe do doticaja, moguće nuspojave su oticanje dišnih puteva i smetnje krvožilnog sustava. Te reakcije mogu dovesti do gubitka svijesti, gušenja i anafilaktičkog šoka. Imunološki sustav se u slučaju alergije na spermu ponaša kao kod peludne alergije.

Sprječavanje i liječenje alergije na spermu

Jedan od najjednostavnijih načina da ne dođe do alergijske reakcije je korištenje zaštite, to jest, prezervativa. Ako sumnjate na alergiju, bez kondoma ne smije biti spolnog odnosa. Zaštita kondomom će se spriječiti sve neugodne pojave koje ova vrsta alergije uzrokuje.

Prisutnost ovih antitijela ne znači da par ne može imati dijete. Ukoliko osoba koja ima visoku razinu osjetljivosti na spermu poželi imati djecu, žena prije spolnih odnosa mora konzumirati antihistaminike.

Još jedna mogućnost je i tretman steroidima koji mnogim muškarcima i ženama s ovim stanjem povećava njihovu plodnost, ali i pomaže smanjiti razinu antitijela i povećati šanse za začeće.

Isto tako, opcija je i intrauterina inseminacija ili potpomognuta oplodnja. U ovom postupku, posebno pripremljena sperma se ubacuje u maternicu u vrijeme ovulacije. Ovo je manje složena i jeftinija opcija nego ona treća za liječenje antitijela – in vitro oplodnja.