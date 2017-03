ALERGIJA NA AMBROZIJU: Kako prepoznati, kako olakšati i kako prirodno liječiti najčešću alergiju

Pelud ambrozije jedan je od najjačih poznatih alergena i zbog nje svake godine kiše, kašlja i trlja oči između 10 i 30 posto Europljana – obzirom na to da ljude prilično različito pogađa, teško je dati preciznije procjene.

No, sigurno je kako je najopasnija od svih biljaka, i to ne samo za ljude. Sjeme ambrozije prošvercalo se u Europu krajem 19. stoljeća u pošiljkama pšenice. Od tada se ova američka biljka širi kao korov. Osim što muči ljude, ova biljka osiromašuje tlo – zbog jakog korijenskog sustava, ova brzorastuća biljka brzo pojede sve hranjivo iz zemlje. U Hrvatskoj je prvi put službeno zabilježena u okolici Pitomače 1941.

Kao i ostale alergije, alergija na ambroziju javlja se kada imunitet burno reagira na potpuno bezazlenu tvar, u ovom slučaju pelud ambrozije. Specijalizirane imunološke stanice počnu proizvoditi antitijela proteinima peludnih zrnaca. Slijedi niz biokemijskih reakcija koji preplavi krvotok histaminom, a taj spoj je krivac simptome koje svi alergičari predobro poznaju.

Simptomi alergije na ambroziju

Osim kihanja, šmrcanja, začepljenog nosa, poremećaja spavanja te svrbeža i peckanja očiju uobičajenih za alergiju, ambrozija može izazvati i alergijski konjunktivitis pa čak i alergijski ekcem. Taj osip nastaje 24-48 sati nakon izlaganja kože visokoj koncentraciji peludi, najčešće svrbi i bolan je, a ponekad se mogu javiti i sitne kvržice. Obično nestaje nakon dva, tri tjedna. U najtežim slučajevima mogu se javiti i kronični problemi sa sinusima (sinusitis).



Alergija na ambroziju kod djece

Peludne alergije, pa tako i ona na ambroziju, rijetko se javljaju u prve tri godine života. Ipak, kasnije se može pojaviti bilo kad – 10-godišnjak koji ranije nije imao nikakvih problema, odjednom može postati alergičan. Simptomi su isti kao i kod odraslih – curenje i svrbež nosa (zbog kojeg si djeca često izgrebu nos – neprestano ga češu i trljaju rukom). Astma (koja je ipak češća kod djece) može prilično otežati alergijsku reakciju te astmatičari kada udahnu pelud mogu razviti astmatski napadaj koji prati otežano disanje, hroptanje i ekspiratorni stridor – dakle, karakteristike pravog bronhospazma.

Kako se riješiti alergije na ambroziju

Alergija je kronična bolest, i iako ne postoji univerzalni lijek, ima načina na koji se može olakšati.

Prije svega, liječe se simptomi – kapi za nos i oči te sirupi za kašalj olakšat će disanje, a propisuju se i antihistaminici koji će smanjiti alergijsku reakciju. U težim slučajevima liječnici mogu propisati i kortikosteroide – bilo u inhalatoru ili kapima za oči.

No kod određenih slučajeva moguće je i potpuno izliječiti alergiju hiposenzibilizacijom, odnosno imunoterapijom. Alergičaru se izvan sezone alergije daju male količine alergena, kako bi se imunitet naviknuo i slabije reagirano. Postupak se odvija najčešće godinu dvije. Ako je terapija uspješno provedena, alergijske reakcije neće biti ili će biti puno slabija.

Ipak, ni liječnici nisu posve suglasni oko učinkovitosti imunoterapije – prije svega jer ovisi o mnogo faktora (od jačine alergijske reakcije, prisutnosti drugih alergija …). Osim toga, kod nekih alergija daje iznimno dobre rezultate (primjerice kod alergija na ubod osa), a kod drugih ne.

Kako olakšati simptome alergije

Kod alergija na hranu, najbolja prevencija je izbjegavati hranu. Kod alergije na ambroziju to baš i nije moguće. U sezoni cvjetanja, jedna jedina biljka može proizvesti i do milijardu peludnih zrnaca. Za alergijsku reakciju dovoljno je 20-30 zrnaca po kubnom metru. Pelud je nevjerojatno lagana, pa ju i najmanji povjetarac može daleko odnijeti. Američka ispitivanja detektirala su pelud ambrozije na visini od čak dva kilometra te 200 kilometara od obale. Ipak, u Hrvatskoj je situacija malo bolja (obzirom na to da je ambrozija u SAD-u domaća biljka nema kutka gdje ne raste). Kod nas je koncentracija peludi ambrozije znatno manja na moru i u gorju pa možete tamo pobjeći.

Koliko je moguće, ostanite u zatvorenom u doba dana kada je koncentracija peludi najviša – između 10 i 16 sati. Naravno, u tome vas možda sprečavaju “detalji” poput odlaska na posao (fakultet, školu) i drugih obveza, ali ako imate izbora, u to vrijeme što je manje moguća vremena provodite vani.

I u kući i u automobilu držite prozore zatvorenim, a uključite klime, jer one filtriraju zrak. No ako su filteri prljavi, to će učiniti samo više štete nego koristi. Mijenjajte ih svaka dva do tri mjeseca, odnosno barem jednom prije sezone i jednom poslije.

Presvucite se čim dođete kući kako ne biste pelud raznosili po stanu. Rublje sušite u sušilici ili u zatvorenom, kako ne bi nakupilo pelud.

Obavezno se tuširajte prije spavanja (idealno bi bilo čim dođete kući), kako ne biste pelud donijeli i u krevet.

Prirodno liječenje alergije

Mnogi alergičari i alergolozi preporučuju med – jedući male količine peluda tijekom godine organizam će se priviknuti i manje burno reagirati u sezoni. No problem je što kod nekih ljudi i med može izazvati alergijsku reakciju. Najbolje je da probate i pratite kako vaš organizam reagira. Slično je i s kamilicom – čaj mnogima olakšava simptome, no nekima ih može pogoršavati. U svakom slučaju, med i biljne čajeve alergičari bi trebali jesti i piti tijekom cijele godine, a izbjegavati u sezoni.

Manje ukusan, ali učinkovitiji način je jabučni ocat, koji pomaže preživjeti sezonu alergije. Razrijedite dvije, tri žlice jabučnog octa u čaši vode ( ili više, ako vam je okus prejak) i pijuckajte tijekom dana. Već idući dan simptomi bi trebali biti lakši.

Đumbir je prirodni antihistamin, a ujedno olakšava disanje i čisti sinuse. Najjednostavnije ga je naribati i dodavati u napitke (kavu, čaj…), a možete ga skuhati i s kompotom. Istraživanja su pokazala kako i kurkuma olakšava simptome alergije jer smanjuje izlučivanje histamina iz bijelih krvnih zrnaca.

Do kada traje alergija na ambroziju

Sezona cvjetanja ambrozije traje od kraja srpnja do početka listopada, a najveća koncentracija peludi je krajem kolovoza i početkom rujna. No, zbog globalnog zatopljenja, sezona traje sve dulje – američka istraživanja pokazala su kako ambrozija cvate tjedan dana dulje nego prije 15-ak godina.

Uvijek je dobro imati na umu peludni kalendar, no kako koncentracija peludi o zraku ovisi o čitavom nizu faktora, alergičarima se savjetuje da svakodnevno prate prognozu, ili provjere prognozu koncentracije peludi u svom kraju na stranicama Zavoda za javno zdravstvo.