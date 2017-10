AKTIVNI UGLJEN KORISTI SE OD DAVNINA: Dokazano je uspješan u rješavanju mnogih vaših tegoba

U kozmetici, probavi i čišćenju organizma sve je češća upotreba aktivnog ugljena. Postoje mnogi načini korištenja ovog materijala.

Aktivni ugljen koristi se još od davnina, makar njegova upotreba donedavno nije bila toliko rasprostranjena. Koristili su ga Indijanci, Egipćani i Feničani koji su vrlo rano otkrili njegova antibakterijska, antifugalna i antiperspirativna svojstva. U svim industrijama, a posebice u kozmetičnoj, ova se tvar koristi sve češće.

Aktivni ugljen u ulozi ljepote

Ovaj spoj počeo je puniti police u trgovinama s kozmetičkim preparatima pa se tako sve češće mogu vidjeti mnoge kreme, paste ili maske za lice s aktivnim ugljenom.

Zubi bjeliji za nijansu

Ako želite biserno bijele zube, a ne želite koristiti sumnjive kemijske gelove, trakice ili paste, aktivni ugljen je odličan za vas. Pasta za zube koja u sebi već koristi aktivni ugljen neće biti uspješna koliko bi bilo četkanje zubiju čistim ugljenom. Paste za zube s aktivnim ugljenom mogu se kupiti u mnogim prodavaonicama, a cijena im je nešto viša od običnih pasti – kreće se od oko 70-100 kuna. Ta pasta koristi se isto kao i običan kaladont, ali ima dodatne mogućnosti izbjeljivanja zubiju.



Drugi način korištenja kako biste izbjelili zube je iz kapsuli aktivnog ugljena, ili onog već kupljenog u prahu. Na internetu možete pronaći mnoge videe blogerica koje su isprobavale ovaj način kako bi izbjelile zube i dokazale su da zaista djeluje. Kako se aktivni ugljen dobiva karbonizacijom ljuske kokosovog oraha u parnoj komori prilikom koje se on otvara, povećava mu se površina što znači da može privući više tvari. Tako on sa zubiju uspješno uklanja naslage nečistoće, bakterija i mrlja. Koristi se vrlo jednostavno – stavi se na četkicu, četka pa ispere.

Ako se odlučite za korištenje, pripazite na ovo:

uzmite u obzir da ćete napraviti veliki nered

četkica će ostati crna i nakon ispiranja

zubi će u kutovima imati tanke crne crte

grubljim pokretima nećete postići više – radije lagano perite

ne perite zube običnom zubnom pastom netom nakon pranja s medicinskim ugljenom

ovakvim pranjem ne rješavate se zadaha

zube trebate četkati do 5 minuta

Bez obzira na to zubar Gregg Lituchy navodi kako ga preproučuje samo kao sredstvo za uklanjanje mrlja ali ne i pravog izbjeljivanja zubi, barem ne uz pastu za zube. Ako na zubima imate kamenac ili karijes, ovaj spoj to neće moći popraviti. Kako još uvijek nije potpuno dokazano šteti li aktivni ugljen caklini ili ne, preporučujemo da ga koristite samo jednom u tjednu i da ne pretjerujete u korištenju. Ako vam počnu krvariti desni ili se počnu pojavljivati fistule za zubnom mesu, odmah prestanite s korištenjem. Uz to, s obzirom na to da se nakon korištenja vide instantni rezultati, nemojte ponavljati odmah jedno pranje za drugim jer to neće dati bolje rezultate.

Maske za lice protiv mitesera

Maske, kao i paste mogu se kupiti u već gotovom izdanju ali ih možete i izraditi sami uz kapsule ili tablete aktivnog ugljena. Najjednostavnija varijanta je mješavina izdrobljenih tableta, kapsula ili granula u kombinaciji s destiliranom vodom. Ova maska će iz pora lica izvlačiti prljavštinu i na taj način će čistiti kožu. Kada ju nanosite pazite da ne bude prerijetka, već dovoljno gusta da ne curi s lica. Izbjegavajte područje oko očiju. Nanesite ju po cijelom licu i čekajte da se osuši pa ju tako ostavite oko 20 minuta. Ako imate masnu kožu, mnogo miteresa i prištića, ova maska mogla bi vam puno pomoći.

Pripazite na ovo:

ako imate osjetljivu kožu sklonu crvenilu isprobajte masku prvo na jednom dijelu lica

maska bi vas mogla peći ali je to kratkotrajan osjećaj

maska ne bi trebala izvlačiti kožu dok ju skidate

Za dodatnu detoksikaciju možete dodati i eterično ulje čajevca, ružinu vodicu ili med od maslačka. Ako dodajete ove sastojke, postupak je isti.

Pročišćivać organizma i prostora

Djelovanje ovog spoja događa se radi toga što on veže prljavštinu i toksine na sebe. Tako on može pomoći u uklanjanju neugodnih mirisa, bakterija, plijesni i alergena. Jedan od zanimljivih načina za osvježivanje i održavanje prostora čistim mogu biti jastučići s aktivnim ugljenom. Te jastučiće možete napraviti i sami. Kupite aktivni medicinski ugljen u granulama ili kapsulama i napunite male vrečice njima. Postavite ih u ormare, kupaone, spavaću sobi ili u auto. Ovakvi jastučići djelovati će jako dugo i nećete ih morati uklanjati jer nemaju svoj miris.

Aktivni ugljen jedna je od najstarijih poznati tvari koja se koristi za detoksifikaciju. Radi pesticida u hrani kojih u današnje vrijeme ima sve više, detoksikacija je sve potrebnija našim organizmima. Ova tvar koristi se kod proljeva, nadutosti i trovanja. Sigurno ste često u filmovima vidjeli kako osoba koja u bolnicu dolazi radi trovanja alkoholom dobiva aktivni ugljen kako bi joj se tijelo detoksificiralo. On u organizmu djeluje tako da apsorbira toksine mikroorganizama i plinove u probavnom sustavu. Budite pažljivi pri korištenju jer on pritom ne neutralizira želučanu kiselinu.

Spašava od otrovnih ugriza

Pčelinji ubodi, ili oni slabiji od komarca mogu se ublažiti uz pomoć ove tvari. Stavite aktivni ugljen i kukuruzni škrob na topli mokri oblog i tako ga držite na ubodu neko vrijeme. On će služiti kako bi izvukao otrove iz uboda.

Tako su istraživanja pokazala da takvi oblozi mogu izliječiti ugrize nekih smrtonosnih životinja. Ubod insekata, pauka i crne udovice mogao bi se izlječiti upravo putem ove recepture.

Moguće nuspojave korištenja aktivnog ugljena

Korištenje u kraćim razdobljima i u umjerenim dozama u ulozi ljepote ili detoksikacije organizma potpuno je neškodljivo, čak i za djecu. S druge strane, ako se previše koristi, kao i bilo koja druga supstanca, može biti štetan. On u prevelikoj dozi može početi apsorbirati hranjive tvari iz organizma. Primjena ovog pripravka može izazvati normalnu tamnu stolicu.

Također ako ga želite koristiti oralno, a pijete neke ljekove, posavjetujte se sa svojim liječnikom. Aktivni ugljen mogao bi apsorbirati potrebne sastojke lijeka i tako poništiti njegovo djelovanje.