AFTE U USTIMA: Bolna pojava koja se često vraća, a liječenje možete obaviti i kod kuće

Male i bolne rane koje se pojavljuju unutar usta nazivaju se aftama i često im je uzrok nepoznat.

Afte u ustima se najčešće pojavljuju na mekanom tkivu u ustima, kao što su unutrašnjost obraza ili usne, jezik ili meki dio nepca. Ponekad se mogu pojaviti i u grlu. Nisu zarazne.

Kako prepoznati aftu u ustima

Afte se pojavljuju kao male, okrugle bijele točkice s crvenim rubom, dok su rjeđe su pojave one sive ili žute boje. Neke mogu biti i drugačijeg oblika. Mogu biti manje ili veće, od 1,25mm do 2 centimetra veličine. Mogu se pojavljivati u skupinama ili zasebno. One koje se pojavljuju u skupinama najčešće su manje te se pojavljuju u 80% slučajeva. Male afte koje se pojavljuju radi stresa uglavnom ne ostavljaju nikakve ožiljke. Veće afte su puno rjeđe, a njihovo liječenje može potrajati nekoliko tjedana te one uglavnom ostavljaju ožiljke. Velike afte nazivaju se i major i pojavljuju se tek u 10% slučajeva. One duboko prodiru u tkivo pa im je zato liječenje duže. Postoji i najteži slučaj herpetiformnih afti koje su jako slične herpesu. To je zapravo nekoliko oštećenja koje se spajaju u jedno i najčešće se pojavljuju kod već postojeće upale i ispod jezika. U slučaju nastanka hipertiformnih afti liječenje je duže od 2 tjedna, a uz njih dolazi i otežano gutanje i govor.

Afte u ustima u pravilu traju od tjedan do dva tjedna, ovisno o veličini i mjestu nastanka.



Uzroci nastanka su često nepoznati

Kako nastaju same od sebe, za najčešći uzrok se uzima stres. Tako se one često pojavljuju kod mladih prije ispita, kod žena prije početka menstruacije ili kod ostalih u stresnim situacijama u životu. Nedovoljno spavanja i slabost imuniteta mogu uzrokovati stres na organizam pa tako prouzrokovati afte u ustima. Glavni simptom nastanka bit će bol koja dosta brzo prolazi. Bol će se pojačavati pri grebanju ili konzumiranju jako ljute hrane, vruće hrane i napitaka.

Ovo su još neki mogući uzroci:

genetska predispozicija – ako netko u bliskoj obitelji ima povremene afte, posebice roditelji, pojava je vrlo moguća – čak 90% mogućnosti

mehaničke ozlijede – napuknuće zuba, udarac ili iritacija od hrane

hormonalne promjene – glavni primjer su tablete za kontracepciju kod žena

nedostatak vitamina i minerala – vitamina B12, željeza, folne kiseline i cinka

emocionalni stres

slab imunitet

neki lijekovi

alergije

Liječenje afti je najbolje prirodnim putem

Najlakši način za rješavanje afti u ustima je podizanje imuniteta, dovoljno sna i smanjivanje uzroka stresa. Imunitet prvotno trebate podići uz zdrave i hranjive namirnice i dovoljnu razinu vitamina, minerala i proteina. Prirodni lijekovi koje možete pronaći u biljkama su bijeli i crveni luk. Oni pomažu kod bolova i za brže zarastanje. Osim toga oblozi od čajeva kao što je kamilica, čaj od vrbovice, kadulja i bazga. Ispiranje usta slanom vodom ili fiziološkom otopinom pomoći će uz ispiranje ustiju čajevima. Od eteričnih ulja može se koristiti propolis, lavandino ulje i limunov sok. Nužno je za vrijeme pojave afti izbjegavati jesti ljutu i vruću hranu, kao i prati zube s pastom s natrijevim sulfatom.

U slučaju velikih afti u ustima i boli, liječnik bi vam mogao predložiti korištenje anestetika za ispiranje usta. Za oslobađanje boli mogao bi primijeniti i zaštitni sloj karboksimetilceluloze. Jedna od mogućnosti je umrtvljivanje živaca ispod afti ili čak korištenje kortikosteroidne paste.

Obavezno se obratite liječniku ako se afte pojavljuju jako često ili ako rastu. Velike afte nisu nužno razlog za zabrinutost ali sigurno neće škoditi dobiti savjet liječnika. Ako se uz smetnje u ustima pojavi bolest, kašalj, visoka temperatura i slabost obavezno se obratite liječniku.

Mogući problemi u usnoj šupljini

Afte u ustima nisu rijetka pojava ali se osim njih mogu dogoditi i druge neugodne promjene.

Fistula na zubnom mesu

Ona najčešće nastaje kao posljedica infekcije i to živca zuba koja nastaje radi neliječenog karijesa. Fistule su, za razliku od afti, crvene izbočine koje se nalaze na sluznici. One služe za pražnjenje gnoja iz mjesta nastanka u usnu šupljinu. Mogu nastati radi alergijske reakcije, stvaranja hematoma ili loma kostiju vilice. Ipak je glavni razlog nastanka zub koji nije liječen na vrijeme. One se mogu proširiti na druge dijelove vrata i glave pa ih je bitno čim prije liječiti. Pri nastanku fistule na zubnom mesu nemojte ju trgati niti pritiskati već se odmah obratite svom stomatologu. Možete iskušati domaće pripravke – čaj od žalfije, listovi mente i soda bikarbona za ispiranje.

Cista na zubu

Ciste na zubima su patološke šupljine ispunjene tekućinom i obložene tkivom. Kao i afte, mogu nastati u vilici te mekom tkivu usne i obraza. Mogu se pojaviti na vrhu korijena zuba ili mogu biti folikularne. Nastaju kao reakcija organizma na stalnu infekciju koja najčešće nastaje kao posljedica karijesa. Simptomi nastanka ciste na zubu pojavljuju se tek pri akutnoj infekciji ili kada cista preraste određenu veličinu. Glavni razlog tome je loša higijena i manjak skrbi za zube i zubnu šupljinu. Uz njih se osjeća bol, tvrdo izbočenje na kosti iznad zuba, nateklina iz koje se cijedi sadržaj, crvenilo i neugodan iscjedak iz nosa. Liječe se čišćenjem i tretiranjem stomatologa.