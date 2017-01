8 SIMPTOMA NA KOJE MORATE OBRATITI PAŽNJU: Dobro pogledajte svoj penis i izbjegnite preranu smrt

“Vaš penis sjajan je barometar općenitog zdravlja, a ujedno i zvono za bolest. Poslušajte njegovu zvonjavu i mogli biste izbjeći preranu smrt”, kaže dr. Kevin Billups, profesor urologije s medicinskog fakulteta Sveučilišta Johns Hopkins.

Obratite pozornost na ovih osam stvari koje vam penis želi reći i izbjegnite preranu smrt, piše Men’s Health.

Mekan je češće nego što želite priznati

Ako češće od jednom ili dva puta mjesečno nije krut u spavaonici, to bi moglo značiti da niste svim srcem u tome. Australska studija pokazala je da je rizik od razvoja srčanih boleti u razdoblju od 10 godina 65 posto veći kod muškaraca s umjerenom ili teškom erektilnom disfunkcijom nego kod onih koji nemaju problema s erekcijom. “Krvne žile penisa značajno su manje i počinju se sužavati mnogo prije nego one u srcu ili mozgu”, kaže dr. Darius Paduch, urolog na Medicinskom koledžu Sveučilišta New York–Presbyterian/Weill Cornell. Razgovarajte sa svojim liječnikom koji vas može uputiti kardiologu na pretrage.

Urin više nije žut, nego crvenkast

Crvenkasta boja mokraće znak je za uzbunu. “Krv može biti znak bolesti prostate, mjehura ili bubrega, pa morate doznati odakle krv potječe”, kaže dr. Billups. S druge strane, krv u spermi tijekom spolnih odnosa najčešće ne znači neku opasnost, kaže dr. Eric Klein, ravnatelj Instituta za urologiju i nefrologiju Glickman na klinici Cleveland. Ipak, zamolite liječnika da provjeri. Mogli biste imati prostatitis, upalu prostate koju često uzrokuje infekcija E. coli. U tom slučaju, trebat će vam antibiotici.



Libido vam je smanjen

Ako vam je vatra u krevetu zatomljena, nije nužno kriv pokoji kilogram koji je partnerica dobila. Opstruktivna apnea u spavanju poremećaj je spavanja kod kojeg u snu dišni putovi budu blokirani, i to bi vam moglo smanjiti želju za seksom. Njemački znanstvenici otkrili su da muškarci s najnižim razinama kisika u krvi tijekom noći navode 11 posto niže razine spolne želje u usporedbi s muškarcima koji dišu normalno. Apnea može sniziti testosteron i tako vam utjecati na erekciju. Hrčete li glasno i budite se hvatajući zrak ili se pak osjećate iscrpljeno cijeli dan, zatražite od liječnika da vas pošalje u centar za spavanje na pretragu.

Vrh penisa je crven i natečen

Misli se na upalu, crvenilo i bol pri vrhu vašeg penisa. Zove se balanitis, a u pravilu ga uzrokuju bakterije, virusi ili gljivice, najčešće kao posljedicu ne baš savršene higijene, kaže dr. Paduch. Možda će vam trebati krema ili antibiotik. A usput neka vam izmjere šećer u krvi i provjere imate li dijabetes. Znanstvenici iz farmaceutske kompanije Bristol-Myers Squibb otkrili su da osobe s dijabetesom gotovo triput češće od zdravih imaju balantitis.

TOP 5 PRAVILA: Ako volite svoj penis definitivno ćete ovo poslušati

Nije osjetljiv kao prije

Tupo oruđe moglo bi biti znak loše prehrane. Pobrinite se da svakog dana konzumirate barem 2,4 mikrograma vitamina B12 iz mlijeka, junetine i školjki te 400 mikrograma folata iz špinata i graha. “Manjak tih vitamina može spriječiti živčana vlakna u vašem penisu da šalju signale do mozga”, kaže dr. Paduch. Potom neka vam provjere šećer u krvi kako biste isključili dijabetes. Čak i blago povišen šećer nakon osam sati posta može utjecati na osjetljivost penisa, kaže dr. Paduch.

Urinirate češće nego obično

Vjerojatni uzrok problema s mokrenjem je benigna hiperplazija prostate, stanje koje rijetko uzrokuje probleme prije 40. godine života, ali zahvaća do 90 posto muškaraca starih između 70 i 80 godina. Kad vam prostata naraste, pritisne cjevčicu koja vodi urin van iz tijela, pa vam je stalno sila. Vaš bi vam liječnik mogao propisati alfa-blokatore, tablete koje pomažu s hiperplazijom prostate (a katkad i krvnim tlakom) tako što opuštaju glatke mišiće. Kad se opuste, u pisoaru neka teče jedan slap.

Proizvodite manje ejakulata ili ne možete postići orgazam

Ne štrcate, nego kapljete? Za to bi krivac mogao biti nizak testosteron. “Testosteron pomaže u proizvodnji sjemena i što više sjemena imate, to većom silinom ejakulirate”, kaže dr. Paduch. Uzrok vaših problema možda je u lijekovima: gotovo trećina muškaraca koji uzimaju SSRI klasu antidepresiva iskuse probleme s postizanjem orgazma, kažu znanstvenici iz Irana. Pitajte liječnika može li vam smanjiti dozu ili promijeniti lijek.

ONDA JE VRIJEME DA DOZNATE: Ovo možda niste znali o penisima

Zakrivljen je tijekom erekcije

Možda ste jedan od 23 posto muškaraca starijih od 40 koji dobiju Peyronijevu bolest, stanje kod kojeg penis u erekciji u bilo kojem smjeru zakreće pod kutom većim od 30 stupnjeva. To se dogodi kad kolagen obloži vezivno tkivo oko spužvaste unutrašnjosti penisa. Uzrok može biti genski ili znak previše ili premalo seksualne aktivnosti. Unutar 24 sata od pojave toga potražite liječenje, savjetuje dr. Paduch, i razmislite o provjeri šećera u krvi. Visoke razine glukoze mijenjaju matične stanice u vašem penisu pa se potiče stvaranje naslaga kolagena.