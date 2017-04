7 ZNAKOVA MOGUĆE DEPRESIJE: Neke stvari nisu nužno posljedica lijenosti

Iako ovi simptomi nisu nužno znakovi depresije, uvijek je dobro osvrnuti se na sebe i svoje navike. Mnogi ne traže pomoć jer ni ne znaju da su bolesni.

Depresija je vrlo ozbiljna bolest, no ne radi se samo o tome da se osoba koja od nje boluje osjeća ‘vrlo tužno’. Simptomi i posljedice depresije su brojni i ponekad zapravo vrlo svakodnevni pa ljudi česti ni ne traže pomoć jer misle da ‘se svi tako osjećaju’ i da ‘je to normalno’. Simptomi koje ćemo navesti nisu striktno vezani uz depresiju, no ako se prepoznajete u većem broju njih, i ako sumnjate da nešto možda baš i nije u redu, javite se svom liječniku. Depresiju se može staviti pod kontrolu ako se adekvatno liječi.

1. Sve vam je teško

Egzekutivan funkcija je tehnički naziv za nagon koji ‘živi’ u vašem mozgu i koji se uključuje kad se trebate koncentrirati ili donijeti neku odluku. Depresija može dovesti do egzekutivne disfunkcije zbog čega ćete se vrlo teško natjerati dam primjerice, operete rublje, nazovete nekoga, dovršite započeti projekt ili operete posuđe. Ako se ovi sitni zadaci krenu gomilati, obratite pažnju, možda nije stvar u lijenosti.

2. Sve vam je dosadno

Depresija će izvući radost iz svega, od običnih razgovora s prijateljima do gledanja vaših omiljenih filmova i serija. Anhedonija, kako je stručno nazivamo, je potpuna odsutnost zadovoljstva onime što radimo i vrlo čest simptom depresije zbog kojeg nam je teško usredotočiti se na stvari koje smo nekada obožavali.



3. Svi vam idu na živce

Ako vam je fitilj sve kraći i kraći, ako ste sve živčaniji na ljude oko sebe – također bi se moglo raditi o jednom od klasičnih simptoma depresije. razlog je to iz kojeg se često oboljeli izoliraju od drugih ljudi.

4. Odjeća vam više ne pristaje

Depresija može izazvati, kako prejedanjem, tako i svojevrsno izgladnjivanje. Ranije spomenuta anhedonija može dovesti do gubitka apetita i volje za pripremanjem hrane. U drugim slučajevima ljudi koji boluju od depresije utjehu pronalaze u hrani, posebno u mastima i ugljikohidratima koji izazivaju kratkotrajni osjećaj zadovoljstva.

5. Kosa vam je masna

Kad se spoje anhedonija, egzekutivan disfunkcija i izolacija, ljudima se događa da se prestanu brinuti o sebi, ne da im se tuširati, prati kosu, niti presvlačiti se.

6. Ne možete zaspati ili ne možete ustati iz kreveta

Poremećaji spavanja su i moguća posljedica depresije. Depresija je i fizički iscrpljujuća zbog čega ljudi često ujutro ustaju iz kreveta. I nakon cjelonoćnog sna, oboljeli se mogu osjećati iscrpljeno. Dobro pazite a svoje navike spavanja.

7. Sve vas boli

Veza između depresije i boli je vrlo kompleksna. Ljudi koji žive s kroničnom boli su u velikom riziku od depresije. No, veza je obrnuta. Depresija može izazvati pojačanu osjetljivost na bol. Antidepresivi su se pokazali učinkovitima u smanjenju boli, a liječenje kronične boli može isto tako dovesti do smanjenja depresije.