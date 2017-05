7 ZLATNIH PRAVILA SVAKE TERETANE: Nemojte reći da vas nismo upozorili

U teretanu se odlazi s jednim ciljem. Zato nemojte drugima, a ni sebi, remetiti koncentraciju na taj cilj.

1. Ako niste trener onda se nemojte tako ponašati

Gotovo svaka teretana ima bar jednu ovakvu osobu. Ne mislimo pritom na one koji dobronamjernim savjetom ili iskustvom žele pomoći već o onima koji se prave najpametniji, koji govore drugima što bi trebali i kako bi to trebali raditi jer su, eto, najpametniji. Istina je da mnogi koji nisu treneri u teretanama znaju jako puno o tome što i kako treba, no budite sigurni da će vam takvi prići i lijepo ponuditi savjet umjesto da vam se bahato unesu govoreći vam da nešto radite krivo.

2. Pripazite na odjeću

Teretana je mjesto na koje se dolazimo znojiti, a ne mjesto na kojem isprobavamo najnovije modne trendove. Neka vam odjeća bude udobna, i neka bude svrsishodna. Nekoliko trakica preko stateških mjesta nije odjeća za trening, a na tom popisu se nalaze i umjetne trepavice, ruž za usne… Jednostavno nemojte.

3. Flertanje

Pokušajte ne osloboditi svog unutarnje Casanovu dok ste u teretani. Ljudi u teretanu dolaze s jednim ciljem (uglavnom) i teško je ostati fokusiran ako vam se netko nemilice upucava. Ok, ako skužite neku flertovsku vibru s nekime pristojno pričekajte da završi s treningom i pozovite ga/nju na kavu. Ili proteinski shake.

4. Gomilanje opreme

Kako su vas kao djecu ućili da dijelite igračke, tako sada kao odrasli morate dijeliti opremu u teretani. Ako vidite da netko čeka skočiti na steper ili orbitrek na kojem vi radite kardio, nemojte visiti na njemu sat vremena. Utege vraćajte na mjesto, baš kao i girje ili prostirke…

5. Perite se

Samo zato što ste se ‘ionako došli oznojiti’ ne znači da ne biste trebali održavati osobnu higijenu i prije dolaska u teretanu. Nema ništa gore miješavine ustajalog znoja i nekog teškog parfema kojim to pokušavate sakriti.

6. Fotkanje i instagramanje

Fenomen selfija i dalje traje. Razumijemo da ste ponosni na svoje tijelo, da možda to svima želite pokazati, ali vjerujte nam da velika ogledala u teretanama nisu pravo mjesto za fotkanje. Prvo – neizbježno je da još nekoga uhvatite u kadar. Drugo – došli ste trenirati, a ne zlorabiti društvene mreže da svi vide kako idete u teretanu. Treće – mnogima fotkanje u teretani toliko ide na živce da biste mogli završiti s razbijenim mobitelom.

7. Ne budite glasni

Zaista nema potrebe da vam iz slušalica trešti glazba tako da je čuju svi oko vas. Ili da razgovarate na mobitel dok ste na traci za trčanje. Nitko osim vas ne i osobe s druge strane telefona ne bi trebao čuti vaš razgovor. A kad smo već kod razgovora, tome isto nije mjesti u teretani. Ne budite ni među onima koji ne mogu obuzdati zvukove dok izvode vježe. Znamo da je pokoji zvuk prirodna reakcija tijela na kontrakcije mišića, ali nema potrebe da urlate ‘kako bi si olakšali’.