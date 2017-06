ZNATE LI KAKO POČETI VJEŽBATI? Uz ove savjete i početničke vježbe više nikada nećete prestati

Svi fitness treneri, fit ljudi i sportaši trebali su negdje početi. Kako bi se pokrenuli i počeli vježbati, pripremili smo vam nekoliko savjeta i vježbi koje biste mogli koristiti kako bi napokon počeli vježbati.

Prije nego krenete raditi na fizičkoj kondiciji, trebate se psihički pripremiti na sve što vas čeka. Ako krenete sa zabludama kako je lako i jednostavno postati sportaš, postoji šansa da ćete odustati čim naiđete na prvu prepreku.

Ovih se stvari sjetite prije nego počnete vježbati:



Prije nego se odlučite na vježbanje, trebate steći kondiciju i dobro razgibati tijelo. S vremenom, kada krenete raditi osnovne vježbe, vidjet ćete koja vam količina aktivnosti odgovara – možda ostanete na jogi i razgibavanju, možda krenete trčati maratone ili se učlanite u teretanu. No, još jednom zapamtite, početak je najteži i sve ćete postići ako to prebrodite.

“Krenula sam lagano, prvo trčanje izdržala sam jedva 20 minuta. Kašljala sam, noge su me otkidale, pluća su mi htjela eksplodirati – to je ono što i vas očekujete ako godinama niste vježbali, pa bolje da se pripremite na to. Drugi put je bilo jednako grozno, kao i drugi i treći put, no svaki put sam istrčala više i više i više. Bila sam jako ponosna na sebe zbog toga. Isplatilo se – danas mogu trčati 2 sata bez prestanka i bez bilo kakvih bolova.” – izjavila je Sara Grgić, sportašica.