ŽELITE GUBITI KILE, ALI I RIJEŠITI SE STRESA? Ovo je jedini pravi način za to, poboljšat ćete si kvalitetu života za 25 posto

Vježbanje u grupi učinkovitije je od samostalnog vježbanja kada je posrijedi smanjenje stresa i poboljšanje kvalitete života, pokazalo je istraživanje čiji su rezultati objavljeni u časopisu Journal of the American Osteophathic Association.

Znanstvenici s australskog Sveučilišta Nova Engleska tvrde da vježbanje u grupi, s prijateljima i kolegama pomaže u suzbijanju visokog krvnog tlaka te smanjuje stres za četvrtinu, a kod onih koji vježbaju sami, takvih promjena nema, piše Science Alert.

Oni su tijekom 12 tjedana pratili studente medicine s australskog sveučilišta na način da su ih podijelili na one koji su vježbali u grupi, one koji su vježbali sami ili s jednim do dvoje partnera te na one koji nisu uopće vježbali.

PRIPREMITE TIJELO ZA ZIMU: Usvojite ove jednostavne navike i imat ćete znatno manje posla s tesanjem forme u proljeće



Pokazalo se da se kod onih koji su vježbali u grupi poboljšala tjelesna, mentalna i emocionalna kvaliteta života: fizička i emocionalna kvaliteta življenja poboljšane su za 25, odnosno 26 posto, a mentalno zdravlje za 13 posto.

Kod onih koji su vježbali sami ili s jednim do dva partnera, poboljšana je samo mentalna kvaliteta življenja, a u trećoj kontrolnoj grupi nije bilo nikakve razlike. Dvanaestotjedno istraživanje provedeno je na maloj i specifičnoj grupi od 69 studenata medicine koji su često izloženi snažnom psihološkom stresu.

Rezultati istraživanja mogu se primijeniti i na druge ljude, a korist od toga da nešto radimo zajedno s prijateljima ili kolegama, osobito ako je teško pa se pritom međusobno ohrabrujemo i potičemo, puno je veća nego ako vježbamo sami.