YOUTUBERICE ISPROBALE DIJETU VIKTORIJINIH ANĐELICA: ‘Ovo je nešto najgnjusnije dosad, ne radite ovo doma jer je opasno’

YouTuberice su se podvrgnule strogoj dijeti Viktorijinih anđelica, a to im je iskustvo bilo najmučnije dosad. Sve su dokumentirale u videosnimci.

Nijedna dijeta nije laka, i svaka zahtijeva neko odricanje, tako da ste nerijetko stalno gladni, ili barem napola siti. Ako pitate ove dvije YouTuberice, neke su dijete definitivno gore od drugih. One su, kao wellness gurui, isprobale zaista svakakve metode mršavljenja, ali kada su se upustile u dijetu kojoj se podvrgavaju modeli Victoria’s secreta, shvatile su da je to nešto najgnjusnije što postoji.

Izdržale su svega tjedan dana

25-godišnje Michelle Khare i Candace Lowry dokumentirale su torturu koju su izdržale svega tjedan dana. Dijetu je kreirao nutricionist Stephen Pasterino za dvije Viktorijine anđelice Blancu Padillu i Nadine Leopold.

“Nakon što smo pogledale ovogodišnji Victoria’s secret, nismo se mogle oteti dojmu kako su dobro izgledali modeli na pisti pa smo odlučile testirati najnoviji režim prehrane koji je zaslužan za njihov nevjerojatan seksepil”, govori Michelle na početku videa i upozorava da to ne pokušavate kod kuće jer bi moglo biti opasno.



Pravila dijete

Prije prvog dana, dvojac je krenuo prema trgovini kako bi kupio sve što im je potrebno za tjedan dana. Djevojke su objasnile i ostale aspekte prehrane kojih se svakodnevno moraju pridržavati, uključujući dozu jabučnog octa svako jutro. Doručak se također sastoji od avokada, grejpa s cimetom te ili zdjelu quinoa bobica ili zelenog povrća. Ručak treba biti zelena salata s povrćem i malom dozom proteina (bijelo pileće meso ili riba). Večera se mora sastojati od “zdravih ugljikohidrata, povrća i opet male doze proteina”.

Dijeta također zahtijeva da se sva hrana kuha bez soli, koristeći samo maslinovo ulje i ocat za okus. Na početku svoje avanture, dame su upale u istu nevolju – bilo im je užasno natašte gutati ocat. Michelle je zabilježila u isječku da “izgleda kao sok od jabuke” – sve dok ga nije popila prvi put i gotovo ga ispljunula govoreći: “Ovo je gore od alkohola!” “Osjećam se kao da sam progutala sredstvo za čišćenje. Bez obzira na to, nadam se da funkcionira”, rekla je.

Najteže im pao nedostatak soli

Candace je bila nevjerojatno prestrašena od samog početka govoreći: “Ne želim uzeti ovaj jabučni ocat!” ‘Budi jaka. Miriše poput salate”, hrabrila ju je Michelle. Kad se napokon odvažila, jednostavno je rekla: “Kao da mi je cijelo tijelo upravo doživjelo šok.”

Kako je dijeta odmicala, Candace je izrazila kako se osjeća: “Dakle, najteže što sam do sada primijetila jest da mi nedostatak soli vrlo teško pada.” Michelle se složila, rekavši: “Iskreno sam došla do točke u kojoj više ne želim jesti.” Objasnila je dvije velike razlike koje je vidjela između prijašnje i trenutne prehrane: “U staroj prehrani bilo je dopušteno mlijeko, iako je i to bila zdrava prehrana. Ovaj nutricionist, međutim, kaže da su apsolutno zabranjeni svi mliječni proizvodi.”

Dijeta koja tijelo vraća na početne postavke

Najveća je razlika, kažu cure, to što se u ovom režimu stalno osjećaju gladno, za razliku od prethodnih dijeta. Nadalje, objašnjavaju kako modeli dan prije spektakla prolaze još gori režim prehrane. Dan prije showa, dijeta se slavnih anđelica sastoji od čaja od maslačka, ogromnih količina vode, ručka od smoothieja s bobicama, špinatom, lanenim sjemenkama, limunom i tune za večeru. Također, nema jela tri sata prije spavanja.

Obje su djevojke na kraju svoje dijete priznale: “Iskreno sam stvarno uzbuđena što je ovo gotovo. Osjećam stalnu frustriranost zbog ove dijete jer sam neugodna i gladna.” Sve u svemu, zaključile su kako dijeta i nije bila toliko loša te da je djelovala kao gumb koji sve vraća na početne postavke, prenosi Daily Mail.