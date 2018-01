UZ OVE SAVJETE OSTANITE DULJE MLADI: Vodeći liječnici otkrivaju koje svakodnevne navike ubrzavaju starenje

Želite li dulje ostati mladi i zdravi, živite prema ovim pravilima, koja su propisali vodeći britanski liječnici.

Vjerojatno redovito nanosite kremu za lice protiv bora i vježbate kako bi vaše tijelo što dulje izgledalo mlado i fit, ali zapravo vas svakodnevne rutine postaruju, a da to i ne primijetite. Britanski top liječnici podijelili su za Daily Mail savjete za dugotrajan mladenački izgled na temelju višegodišnjeg iskustva na tom području.

Ne nosite leće

Nošenje kontaktnih leća na brojne načine postaruje vaše oči. Prvo, svatko tko ih nosi sigurno će iskusiti neku vrstu upale kapaka, poznatu struci kao blefaritis – jer kontaktna leća mijenja način na koji tijelo proizvodi suze. To uzrokuje crvenilo oko očiju, koje ljudi obično povezuju sa starenejm ili umorom. Na koži oko očiju može se stvoriti otok, a bjeloočnice ne izgledati potpuno bijelo. Stavljanje i vađenje leća također može uzrokovati probleme. Ovisno o vašoj tehnici, morate povući donji ili gornji kapak i to može uzrokovati da tkivo oko očiju popusti. Tvrde leće također otežavaju da gornji kapak klizi preko površine oka, a tijekom vremena mišići koji bi trebali dizati kapke i držati oči otvorenima mogu postati slabi i opušteni. Naočale su ipak najbolja alternativa.



Živite na selu

Pogledajte gdje živite. Ako ste u srcu grada, vjerojatno izlažete kožu ogromnim količinama onečišćenja – i to je nešto što se sve više povezuje s ubrzavanjem znakova starenja. Dokazi o tome kako zagađenje zraka utječe na kožu ukazuju na blisku vezu između onečišćenja zraka i pigmentacije lica te nastanka bora. I mnogo toga je vezano uz promet – čestice u dizelskim emisijama mogu prodrijeti u kožu i potaknuti upalne reakcije, a na kraju i neželjeni pigment. Jedno rješenje, ako je moguće, jest preseliti se na selo jer je ondje čišći zrak. To nije praktično za sve, pa ako ne možete to, počnite koristiti kreme koje sadrže cink, titan, željezne okside i protuupalne sastojke kako biste ublažili neke od učinaka.

Ne sušite kosu fenom

Gubitak kose ili stanjivanje kose čest je problem za žene nakon menopauze, kada promjena u razinama hormona mogu utjecati i na kosu. Vjerojatno volite sušiti kosu fenom kako biste dobili više volumena u korijenu, ali zapravo je to posljednja stvar koju biste trebali raditi. Previše vrućine blizu kose, koja je krhka kada je vlažna, može oštetiti vlakna, uzrokujući da se razbiju, zbog čega izgleda kao da imate još manje kose. Preporučuje se da koristite sušilo za kosu s hladnim zrakom, ili nježno uklonite vlagu ručnikom. Ako ste zabrinuti zbog gubitka kose, trebali biste potražiti stručne savjete, ali ponekad i jednostavne promjene u vašoj rutini mogu pomoći. Pokušajte koristiti medicinski šampon koji smanjuje upalu i poboljšava stanje vlasišta.

POSTOJI LI PRIRODNI LIJEK ZA POMLAĐIVANJE? O da, i cijelo vrijeme vam je pred nosom

Brinite se o zubima

Žuti zubi stvaraju dojam starosti, a ako izgubite zube, možete vam se promijeniti struktura lica. Ali ljudi ne shvaćaju da mogu izgubiti gustoću kostiju bez gubljenja zuba, što može učiniti vaše lice užim i uzrokovati propadanje obraza. To se može dogoditi prirodno dok starimo jer se s godinama desni pomiču, ali kost ispod desni također se može smanjiti i to je proces koji se ubrzava ako imate bolest desni, tako da je održavanje zdravih desni presudno. To znači redovite stomatološke i higijenske preglede, a možda i pregled specijalista za desni. Čišćenje između zuba je važno jer ako se bakterije ovdje nakupljaju, možete dobiti bolest desni. Preporučuje se i dodatak pod nazivom Coenzyme Q10 jer postoji mnogo dokaza da on može pomoći u održavanju zdravlja desni.

Smanjite uporabu mobitela

Tehnološki vrat pojam je koji se koristi za upućivanje na probleme gornjeg dijela leđa, ramena i vrata uzrokovanih gledanjem u telefone i tablete. To može biti bilo što – od boli i ukočenosti do opuštene kože i podbratka. To je doista prokletstvo naše generacije. Jedan od glavnih problema je tzv. golublji vrat, što podrazumijeva konstantno naginjanje glave prema naprijed. Ne samo da je taj položaj neprirodan, već i dodaje godine. S vremenom može postati trajan. Očito izbjegavanje korištenja elektroničkih uređaja nije opcija, ali onda ih barem pokušajte držati u ravnini očiju, tako da ne naginjete glavu. Upišite se na pilates – to je odlična vježba za ispravljanje problema s držanjem.

Ne pijte vodu iz slavine

Okruženi smo hormonima i spojevima koji oponašaju hormone u našem okolišu – oni su u plastičnim posudama i bocama, u parfemima, pesticidima i umjetno uzgojenom mesu. Problem je što oni stvaraju višak hormona ili blokiraju receptore, što znači da se tijelo ponaša kao da nema dovoljno tog hormona. Jedan od najgorih krivaca je voda iz slavine. Budući da mnogi troše kontracepcijske pilule, otpadne su vode pune hormona. To je jedan od razloga zašto su muške ribe počele pokazivati ​​ženske karakteristike, ali i zašto su rak dojke, maternice i jajnika u porastu – voda je puna estrogena koji se ne uklanjaju uobičajenim sustavima filtriranja. To uzrokuje hormonsku neravnotežu koja može dovesti do promjene raspoloženja, ali i do povećanja tjelesne težine, što je često povezano s hormonima u našem okruženju. Rješenje je piti flaširanu vodu iz prirodnih izvora (iz staklenih boca, a ne plastike) ili uložiti u sustav filtriranja vode iz slavine.