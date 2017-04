TUŠIRANJE VAM MOŽE ŠTETITI: Znanost otkrila – moguće je da pretjerujete i oštećujete nešto jako važno

Ako ste se jutros tuširali, možda bi bolje bilo da niste.

To je zato što je redovito tuširanje, tj. grubo ribanje esencijalnih ulja i organizama s vaše kože, štetno za vaše zdravlje, vaš miris, te ravnotežu života na vašem tijelu, piše Science Alert.

Tuširanje je loše, samo još nema dokaza

Nije lako pisati o ovome jer ne postoji previše istraživanja koje bi vam moglo pokazati koliko bi se često trebali čistiti, kao ni koristeći koje metode.

Ono što postoji je sve veća količina dokaza koji ukazuju kako naš sadašnji način života, koji uključuje šampone i redovito trljanje tijela, zajedno s još nekim faktorima, oštećuje kompleksan sustav koji znanost još u potpunosti ne razumije – ljudski mikrobiom.



Mikrobiom je skup bakterija, arhea, virusa i drugih mikroba koji žive u i na našem tijelu. Ono što znamo je da su ta strana tijela izuzetno važna za naše zdravlje. Bez njih bi naš imunosustav, probava, pa čak i naše srce funkcioniralo slabije ili uopće ne bi.

Možda je najlakše shvatiti mikrobiom kao paralalan i komplementaran sustav organa umrežen s većim nakupinama mokrog tkiva za koje tipično shvaćamo da sačinjavaju ljudski stroj.

No znanstvenici priznaju kako sadašnje stanje znanosti pruža samo maleni komadić pune slike uloge koju mikrobiomi igraju u našim životima.

Postoje brojni indirektni dokazi da tuširanje šteti mikrobiomu vaše kože, što opet šteti i zdravlju same kože. Uz mikroorganizme, uklanjaju se i nužna ulja, koja zatim kozmetička industrija pokušava nadomjestiti regeneratorima i raznim kremama za njegu kože.

Pretpostavlja se i da su najčešći problemi s kožom danas, poput akni, posljedica ometanja normalnog mikrobioma.

A što sa smradom

Izgleda da sve upućuje na to kako je prečesto tuširanje loša stvar za vaše zdravlje. No ne postoji niti jedno objavljeno istraživanje koje bi jasno i glasno to reklo.

Dio problema mogao bi biti i u činjenici kako nije pretjerano lako sakupiti dovoljan broj sudionika koji bi bili spremni preskočiti tuširanje dovoljni dugo da bi se moglo provesti kvalitetno i dobro kontrolirano istraživanje. Umjesto toga, objavljena istraživanja te vrste temelje se uglavnom na eksperimentiranju na samome sebi.

Evo u čemu je problem – neke od bakterija u našem mikrobiomu izlučuju kemikalije koje gadno smrde i koje zatim isparavaju iz raznih rupica i udubina tijela. Prestanite ih ispirati ili ubijati dezodoransom, i stvari ubrzo postanu dosta gadne.

No ljudi koji su se prestali tuširati kažu kako problem postoji isključivo zato što je naš mikrobiom ionako već poremećen.

Najpoznatiji primjer vjerojatno je onaj Jamesa Hamblina, koji je objavio esej u lipnju 2016. u kojem opisuje kako se postepeno prestao tuširati.

“U početku bio sam nauljena, smrdljiva zvijer”, napisao je.

Ali teorija tvrdi da kako se vaše tijelo navikava na novu normalu bez tuširanja, vaš obnovljeni, rekalibrirani mikrobiom miriši znatno ugodnije.

Izgleda da je to upalilo kod Hamblina.

“Još se uvijek isperem gdje god sam vidljivo prljav, jer je ti pitanje društvene prihvaćenosti. Ako imam lošu frizuru, nagnem se pod tuš i smočim ju. Ali ne koristim šampon niti sapun za tijelo, i gotovo nikada ne idem pod tuš…”

“… I sve je u redu. Probudim se i za par sam minuta vani. Prije kada bi mirisao loše, kao na kraju dugog dana ili nakon što sam vježbao, sada jednostavno više ne. Barem mome nosu. Pitao sam prijatelje da me pomirišu, i oni inzistiraju kako je sve u redu (iako su se možda udružili kako bi me uništili).”

Da li je život bez tuširanja u stvari zdraviji

Iako nije u potpunosti jasno jesu li ljudi poput Hamblina zdraviji od drugih (to je dosta neodređen koncept), očito je da nema jasnog razloga da ih smatramo manje zdravima. I kao što je i sam rekao, definitivno uštede puno vremena, vode i novca.

No ako se i vi odlučite prestati tuširati, vjerojatno bi bilo dobro da se neko vrijeme držite podalje od ljudi koje želite zadiviti.