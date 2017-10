TINKTURA OD KOPRIVE: Najbolja je za probleme s kosom, a s ovim receptom ju možete napraviti sami za samo 30-ak kuna

Od ove biljke mogu se koristiti svi dijelovi – stabljika, lišće, korijen i cvijet. Mogu se raditi sokovi, tinkture i ulja.

Kopriva je biljka koja raste na hranjivim zemljištima u visinu do jednog metra, što ovisi o podneblju. Poznata je po svojim nazubljenim listovima radi kojih je potrebno biti vrlo pažljiv pri branju. Uz to, na listovima se nalaze duže dlake pune kiseline koja žari i peče kožu.

Ljekovit svaki dio biljke

Kopriva se najčešće bere u jesen, a ljekovit je svaki dio biljke od kojih se mogu raditi čaj, sok od koprive, ulja i tinktura od koprive. Ova biljka u sebi sadrži mnogo magnezija, kalcija, fosfora, natrija, kalija i željeza. Urtica dioica raste posvuda, a mnogi ne znaju da se u njoj nalaze i vitamini A i C.

Jedno od najpoznatijih načina korištenja ove biljke su čajevi i tinkture od koprive. To je zapravo koncentrirana verzija koprive koja je vrlo jednostavna i praktična za korištenje.



Tinktura od koprive ljekovita je za:

jačanje krvi

rješavanje bolesti probavnog sustava

uravnoteživanje probave

smanjivanje migrena

reguliranje anemije

izlječenje urinarnih infekcija

liječenje reumatizma i ateroskleroze

ekceme na koži – rješava probleme s problematičnom i masnom kožom

rast i smanjivanje opadanja kose – ojačava korijen kose i regulira lučenje sebuma vlasišta

ublažavanje alergijski reakcija

U koprivi se nalazi najviše željeza, tako da je pogodna za osobe koje pate od anemije. U njoj ima i flavonoida koji dobro djeluju na rad cijelog organizma.

Odlična tinktura za kosu i vlasište

Iako se može koristiti za razne probleme u organizmu, najpoznatije korištenje joj je u poboljšavanju problema s opadanjem kose, jačanjem kose, peruti i svrbežom. Mnoge životne situacije i bolesti, ali i geni, mogu uzrokovati pretjerano opadanje kose ili stanjivanje. Lijek za sve to je tinktura od koprive. Osim tinkture preporučuje se korištenje čaja od koprive kojim možete ispirati kosu i vlasište, dok tinktura pomaže iznutra davanjem svih nutrijenata potrebnih za jačanje folikula kose. Uz to, kod ljudi kod kojih kosa ne ispada, već ju samo želite ojačati i navesti na brži rast, kopriva također pomaže radi vitamina i minerala koji će pomoći brži rast kose.

Tinktura i čaj od koprive pomoći će i kod problema s peruti i svrbežom. Perut nastaje zbog prevelikog izlučivanja sebuma te prhutanja kože. Pojavljuje se češće kod muškaraca nego kod žena, a uzrokuju ju mikroskopske gljivice koje razmnožavanjem dovode do upale vlasišta. Pranje kose šamponom od koprive i trljanje tinkture na vlasište može pomoći kod ovog problema. Prirodan način bolji je od korištenja različitih kemijskih preparata koji su često previše intenzivni za osjetljivo vlasište pa se perut može brzo vratiti.

Korištenje ovisi o jačini

Pravilno korištenje tinkture je 3 puta dnevno po 15 kapi. Stavite ju u vruću tekućinu i tako popijte. Na taj način ćete hidratizirati organizam. Pri korištenju budite oprezni jer je ovo jak prirodni preparat pa su potrebne i pauze pri korištenju kako bi odmorili organizam. Nakon što ste popili oko 50ml, potrebno je napraviti pauzu od oko dva tjedna. Ako odmah nakon toga pijete drugu bočicu, nakon nje je potrebno napraviti puno dužu pauzu – oko 2 mjeseca.

Recept za domaću tinkturu od koprive

Osim što ovaj preparat možete kupiti u mnogim prodavaonicama bio ulja, možete ju izraditi i sami kod kuće. Ovo su potrebni sastojci:

svježe nabran ili osušen list koprive

200 ml medicinskog alkohola (70%)

staklena teglica i poklopac

tamna bočica u kojoj ćete ju čuvati

Priprema:

Sve potrebne stvari možete kupiti u svakoj ljekarni. Čaj od koprive u rinfuzi košta oko 20 kuna, a alkohol oko 15 kuna. Ako berete koprivu, nemojte brati onu koja se nalazila uz cestu radi mnogih ispušnih plinova. Umjesto medicinskog alkohola možete koristiti i domaću rakiju, komovica je najbolji primjer za to.

U teglici u kojoj ćete raditi tinkturu stavite nasjeckane listove i napunite ju skoro do kraja. Ako koristite čaj, napunite polovicu posude. Na to prelijte alkoholom i to do vrha. Promiješajte sve u teglici i dobro ju zatvorite. Stavite ju na hladnije i tamno mjesto. Svakih nekoliko dana pretresite posudu kako bi se sadržaj pomiješao. Nakon mjesec dana, vaša tinktura od koprive bit će spremna. Duljina držanja u alkoholu ovisi o tome koliko jaku tinkturu želite, tako da ju možete držati i samo dva tjedna ali i šest tjedana. Otvorite posudu i procijedite sav sadržaj. Pri spremanju tinkture stavite ju u tamnu bočicu koja ima dozirnu kapaljku jer ćete ju tako lakše koristiti.

Ovim receptom dobit ćete oko 100-120ml tinkture.

Skupine koje trebaju biti oprezne

Kako je ovo dosta jak preparat i potrebne su pauze pri korištenju, postoje skupine koje trebaju biti posebno oprezne. Trudnice često imaju problema s anemijom pa im tinktura od koprive može biti od pomoći. Dakako ne trebaju pretjerivati kako korištenje ne bi imalo negativne posljedice. Prije korištenja obavezno se trebate posavjetovati sa svojim liječnikom.

Djeci se također smije davati tinktura od koprive, ali roditelji moraju biti oprezni u doziranju. Smanjite doziranje ili im kuhajte čaj od koprive kako bi pomogli njihovom stanju.

Iskustva u korištenju

Kako bi dokazali da ovaj preparat zaista djeluje, pronašli smo iskustva korisnika:

“Tinktura je za 10! Ja sam je probala isljučivo zbog opadanja ionako slabe i rijetke kose. Već nakon 3 – 5 dana osjetila sam trnce po cijelom vlasištu glave, naglo smanjenje opadanja kose i rast nove kose. To je jednostavno tako, kratko i jasno.” izjavila je Tanja Pejic “Kosa mi je narasla tamo gdje je otpala i prorijedila se. Sada ponovno imam bujniju kosu koja ne puca i vrlo sam zadovoljna. Kolegice su primijetile da mi je kosa super, a nisam znala kako da to popravim jer ni jedne liječničke pretrage nisu pomogle.” napisala je Jele. “Prije par godina mi je počela jako opadati kosa i isprobala sam mnoge preparate, no nije se smirivalo. Tražila sam lječničku pomoć, no svi su nalazi bili dobri. Na kraju sam odustala od svega dok nisam saznala za tinkturu od koprive od frizerke. Odlučila sam isprobati i moram reći da se već sada vide rezultati – kosa znatno manje ispada te raste puno mlade kose.” izjavila je jedna od zadovoljnih korisnica.

Cijena u prodavaonicama

Ovaj preparat se može kupiti u mnogim webshopovima kao što su tintura.com, mnoge bio trgovine i bio ljekarne. Uglavnom se prodaju u posudicama od 50-100 ml. Prosječna cijena za tinkturu od koprive od 50ml je 100 kuna.