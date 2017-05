Što jesti, a što ne za zdravu probavu i što kad se pojave problemi

U teoriji, trebali bismo biti u stanju probaviti bilo koju vrstu hrane koju stavimo u usta. No, promjene u proizvodnji i pripremi (prženje), kao i način života (sjedelački) znači da naš trbuh ne reagira uvijek dobro na ono što smo pojeli.

Najbolje je izbjegavati neku hranu – poput masnog mesa – kako ne bismo iritirali želudac. Ali, srećom, postoje namirnice koje nam mogu olakšati probavu. Evo vodiča za ono što je dobro i ono što je loše za našu probavu.

Najgora hrana za probavu

Jako masna i pržena hrana

Obje vrste hrane mogu opteretiti želudac, što može rezultirati podizanjem kiseline i žgaravicom. Masna hrana može dovesti i do blijede stolice, što je ustvari znak viška masnoće stolici. Osobe sa sindromom iritabilnog crijeva moraju se držati podalje od masne hrane, uključujući maslac i vrhnje, jer će izazvati probavne probleme.

Čili paprike

Čili može nadražiti jednjak i dovesti do žgaravice, što može biti problem kod onih koji pate od sindroma iritabilnog crijeva ili od kronične žgaravice.

Mlijeko

Kalcij vam je potreban u prehrani i najlakše ćete do njega doći iz mliječnih proizvoda, poput mlijeka ili sira. No, ako ne podnosite laktozu, možete dobiti proljev, plinove, nadutost i grčeve.

Netolerancija laktoze čest je problem, a događa se kada ljudi nemaju dovoljno laktaze, enzima koji razgrađuje laktozu (šećer koji se nalazi u mlijeku). Celijakija, Crohnova bolest i kemoterapija mogu oštetiti crijeva, što također dovodi do nepodnošenja laktoze.

Alkohol

Alkohol opušta tijelo, ali opušta i sfinkter jednjaka. To može dovesti do refluksa kiseline i žgaravice. Također može dovesti do upale sluznice želuca, ometati određene enzime i spriječiti apsorpciju hranjivih tvari. Previše alkohola može izazvati proljev i grčeve.

Bobice i sjemenke

Bobice i sjemenke su dobre za zdravlje, ali one sa sitnim sjemenkama mogu biti problem za osobe s diverikulitisom (kada na debelom crijevu nastaju male vrećice crijevne sluznice). Teorija je da sjemenke ometaju vrećice i predstavljaju rizik od zaraze. To nije dokaano, no ako otkrijete da sjemenke (npr. suncokreta ili bundeve) iritiraju crijeva, držite se podalje od njih.

Čokolada

Studija je pokazala da čokolada može biti problem za one sa sindromom iritabilnog crijeva ili kronične opstipacije. Ali nije problem sama čokolada, nego mlijeko često sadržano u čokoladnim poslasticama. Također, kofein, koji može potaknuti grčeve, nadutost i proljev.

Kava, čaj i bezalkoholna pića

Kava, čaj i gazirana pića ne samo da pretjerano opuštaju sfinkter jednjaka, nego mogu djelovati kao dijuretik, što vodi do proljeva i grčeva.

Kofein može biti osobiti problem, posebno za one s gastroezofagealnim refluksom. Ako imate refluks ili žgaravicu, izbjegavajte čaj od mente.

Kukuruz

Kukuruz je bogat vlaknima, ali sadrži i celulozu, tip vlakana koji ljudi teško probavljaju jer im nedostaje potreban enzim.

Ako kukuruz dobro prožvačete, vjerojatno ćete ga lako probaviti. No ako ga progutate bez dovoljno žvakanja, može izazvati plinove i bolove u trbuhu.

Najbolja hrana za probavu

Jogurt

U crijevima imate milijune bakterija koje pomažu kod probave, a jogurt sadrži neke vrste dobrih bakterija.

Kupus

Kupus poboljšava rast zdravih bakterija u debelom crijevu. Također pomaže eliminirati otpad iz crijeva i potiče redovite stolice.

Kiseli kupus je dobar iz istog razloga.

Nemasno meso i riba

Ako jedete meso, birajte piletinu, ribu i ostalo nemasno meso, jer ćete ga probaviti lakše od sočnog odreska.

Nemasno meso i riba također nisu povezani s povećanim rizikom od raka debelog crijeva poput masnog crvenom mesa.

Cjelovite žitarice

Cjelovite žitarice, poput cjelovitog pšeničnog kruha, zobi i smeđe riže, dobar iz izvor vlakana, što pomaže probavi.Vlakna također daju duži osjećaj sitosti i smanjuju kolesterol, ali mogu uzrokovati plinove, nadutost i druge probleme kod ljudi koji naglo povećaju njihov unos – zato ih je potrebno polako povećavati u prehrani.

Banane

Banane pomažu normaliziranju rada crijeva, pogotovo ako imate proljev. Također, vraćaju organizmu izgubljene elektrolite i kalij. Vlakna pomažu probavi.

Đumbir

Ovaj začin već se tisućama godina koristi kao prirodni lijek za ublažavanje mučnine, protiv povraćanja, plinova, gubitka apetita, kolika…

Ali, najbolje ga je konzumirati umjereno, jer vam se velike količine mogu obiti o glavu. Više od 2 do 4 grama dnevno mogu izazvati žgaravicu.

Što kad vas zadese crijevne viroze ili nadutost i grčevi zbog antibiotika

Crijevne viroze praćene neugodnim proljevom vrlo su česta pojava.

Proljev obično traje nekoliko dana, a tretira se promjenom prehrana i bezreceptnim lijekovima. Posebno su neugodni putnički proljevi koji dugoplanirani odmor mogu pokvariti, pa čak I upropastiti. Mogu ga uzrokovati bakterije, virusi i protozoe. Ako potraje, može uzrokovati dehidraciju i neravnotežu elektrolita u krvi, a posebno je neuogdan kod male djece. Pomoći uvelike mogu probiotici koji se koriste u slučajevima blagog do umjereno jakog proljeva. Probiotike je dobro početi uzimati odmah po pojavi proljeva i nastaviti s uzimanjem u idućim danima sve dok se ravnoteža crijevne mikrobiote ponovno ne uspostavi. Probiotike možemo uzimati putem različitih oblika njima obogaćenih mliječnih fermentiranih proizvoda i oni na taj način mogu postati dio naše crijevne mikrobiote. Osim toga možemo ih uzeti i u kontroliranom obliku, kao što je na primjer Linex, koji sadrži žive probiotike u liofiliziranom odnosno suhom obliku. Za djecu je preporuka koristiti Linex Baby.

