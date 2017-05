SILIKON ZA KOSU: ‘Dajem mu veliki plus, više nemam ispucanih vrhova, a i češljanje je lakše’

Silikon za kosu i u proizvodima za njegu kose ima razne dobrobiti. On poboljšava izgled frizure koja nakon korištenja silikona neće više izgledati nezdravo, beživotno, krhko niti oštećeno. Proizvodi koji ih sadrže, kao što su maske i regeneratori, mogu se koristiti za popravljanje oštećenih ispucalih vrhova. Neki styling proizvodi također sadrže silikon.

Silikon se uz ulja koristi kao jedan od najučinkovitijih sredstava u preparatima za njegu kose i kože. On na kosi stvara tanki vodootporni sloj koji ju čini manje poroznom. Ovime on stvara zaštitu za sušenje, ravnanje i peglanje kose. Silikon za kosu se može pronaći u obliku krema, tekućem stanju ili u spreju.

“Ovaj serum koristim samo na vrhovima kose te bih isto to preporučila vama. Što se tiče sjaja, izglađivanja kose te ispucanih vrhova, dajem mu veliki plus. Moj najveći problem je bio to što, koliko god peglala svoje vrhove, oni bi i dalje stršali na svoju stranu. Ovaj serum mi je uspio riješiti taj problem. Olakšano češljanje je također istinit dio tvrdnje”, opisala je svoje iskustvo blogerica Mona Šćasni za Šminkerica.com.