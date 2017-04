DNEVNIK TRČANJA NETOVE DIREKTORICE (6. DIO): ‘Svaka tenisica ima rok trajanja. Evo kad ih zamijeniti i kako odabrati prave’

Tenisice, tajice i majica i dobra volja sve su što vam treba za trčanje. Evo što savjetuje Advanced Reebok Profesional trenerica Ivona Forenbaher iz Reebok fithuba u Arena centru.

O čemu je važno voditi računa prilikom kupnje opreme za trčanje?

Kod odabira tenisica vrlo je važno po kojoj podlozi je osoba odlučila trčati, znači je li to tvrda podloga (npr. beton) ili kombinirana (makadam, zemlja, beton, atletska staza) jer se đonovi tenisica razlikuju. Vrlo je važno i kakvo je stopalo – kolika je težina tijela i na kraju kolika je dužina trčanja jer to sve utječe na odabir adekvatne tenisice.

Što se tiče opreme za trčanje, važno je da je od tehnološkog materijala jer su oni puno lakši, s puno elastina pa su fleksibilniji, a također dišu i filtriraju znoj pa se on ne skuplja na tkanini što daje ugodu prilikom trčanja i brzo se osuši nakon pranja.

Kada stare tenisice zamijeniti novima?

Svaka tenisica ima svoj rok trajanja ovisno o tome koliko se bavite nekim sportom, da li rekreativno ili profesionalno. Kod rekreativaca optimalno je jednom godišnje. Kad osjetite da vam stopalo nije više toliko stabilno u tenisici, odnosno da je gornjište popustilo, kad vas počnu boljeti noge prilikom dužeg trčanja jer tenisica više ne amortizira kao prije, te kad se pjena u peti više ne vraća u svoje prvobitno stanje unutar 24 sata nego ostane stisnuta, najbolje je stare tenisice zamijentiti novima.

Po čemu su Reebok Print Smooth tenisice posebne?

Print Smooth je odlična tenisica za one koji su odlučili trčati po tvrdoj podlozi. Odlično amortizira s obzirom da ima vrlo mekanu pjenu u potplatu. Vrlo je stabilna jer joj je peta pojačana na gornjištu i pjena se ispod pete širi prema van te joj to daje stabilnost kod neravnih podloga, a isto tako širina koju ima u predjelu prstiju je još jedan plus za stabilnost jer prsti kod naglih promjena smjerova i kočenja mogu postići svoju maksimalnu širinu.

Tenisica ima fleksibilno gornjište pa imate prirodan pokret prilikom trčanja (osjećaj kao da ste bosi), vrlo je lagana i prozračna, te ima anatomski uložak što je odlično kod ljudi koji imaju problema sa spuštenim stopalom jer ga uložak drži kod trčanja u neutralnoj poziciji.Također, zbog svoje stabilnosti, tenisica je dobra i za odraditi neki trening u teretani.

O čemu osoba koja kreće “loviti” formu trčanjem treba voditi računa?

Znači, prvenstveno da ima adekvatne tenisice jer to nam je bitno zbog kralježnice, koljena i zglobova te da ima adekvatnu opremu tako da osjećaj prilikom trčanja bude što ugodniji i da se tijelo ne pregrijava jer nam se sa pregrijavanjem skraćuje vrijeme za trčanje s obzirom da tijelo troši previše energije na hlađenje i druge stvari koje smanjuju učinak koji želimo postići trčanjem. Također, dobro je potražiti savjet stručnjaka koji će nam pokazati tehniku trčanja i ukazati nam na disanje prilikom trčanja jer je disanje bitna stavka prilikom trčanja, a ujedno će vas i testirati da vidi u kakvoj ste trenutno formi i na koji način da postepeno povećavate svoj kapacitet.

Zašto je trčanje dobar izbor?

Prvenstveno zbog zdravlja. Trčanje je aerobna aktivnost koja daje odlične rezultate u kratkom razdoblju te je učinkovitije od hodanja ili vožnje biciklom i jača imunitet. Također trčanjem se gradi samopouzdanje, oslobađa se stres, ljutnja i agresija jer prilikom trčanja tijelo oslobađa endorfin (hormon sreće) koji stvara osjećaj euforije i dobrog raspoloženja.

