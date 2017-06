POGLEDAJTE SE U OČI: Bez pogreške otkrivaju različite skrivene bolesti, otkrijte kako ih prepoznati

Ljudi danas sve više vremena provode za računalima, zbog čega oči peku i zamućuje se vid. To i nije toliko opasan problem, ali ostali su daleko ozbiljniji.

Stara izreka kaže da su oči ogledalo duše. Bilo kako bilo, u njima se ogledaju različite bolesti, potrebno je samo obratiti malo više pažnje na sitne detalje u njima – a neki baš i nisu toliko sitni.

Bubuljica na kapku

Ako ste je ikad imali, onda znate koliko boli i iritacije uzrokuje. Bubuljica na gornjem ili donjem kapku najčešće je uzrokovana blokadom žlijezda lojnica i obično se povuče za nekoliko dana. Ako se dulje zadržava, može ukazivati na ozbiljne probleme. Jedna od dijagnoza je čak i tumor lojnih žlijezda. Svakako se savjetuje pregled stručnjaka.

Gubitak obrva

Ne moraju one potpuno ispasti da bi se to smatralo gubitkom obrva. Dovoljno je da se prorijede, za što su obično razlozi: starenje, stres ili manjak vitamina. Alopecia areata, odnosno mjestimična ćelavost, također je mogući uzrok, iako vrlo rijetko. Ono na što ciljamo jest hipotireoza – akutni manjak hormona štitnjače, koji u ekstremnim slučajevima dovode i do gubitka kose. Ako vam se kosa stanjuje iz neobjašnjivih razloga, što prije posjetite liječnika.



Zamućen vid

Ljudi danas sve više vremena provode za računalima, zbog čega oči peku i zamućuje se vid. To se događa iz razloga što se za gledanja u ekran manje trepće i oko se suši. Potražite u ljekarnama umjetne suze, kapi za oči koje pomažu u ovim slučajevima.

Buljavost

Ova se pojava događa uslijed hipertireoze, odnosno pretjeranog rada štitnjače. Jedan od simptoma buljavih očiju je poteškoća kod njihova zatvaranja ili osjećaj da su vam kapci premali. Ako se to dogodi, nemate što čekati, već odmah idite liječniku.

Žute bjeloočnice

Ako bijeli dio očnih jabučica nije bijel, već naginje na žuto, vjerojatno vam jetra ne radi pravilno, a može biti i do žučnog mjehura. U svakom slučaju, nemate vremena za gubljenje, piše Bright Side.