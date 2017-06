OSMOSATNA DIJETA: Dakle, jedete što god želite, umjereno, a kilogrami odlaze sami od sebe

Osmosatna dijeta poznata je pod geslom ‘jedite što želite, a skidajte kilograme’. Postoje neka pravila koja uključuju pažnju oko toga u koje vrijeme jedete, i to je sve!

Plan mršavljenja osmosatne dijete nije nov – treba jesti jedino u razmaku od osam sati – najbolje bi bilo od 9 ujutro do 5 navečer ili od 11 ujutro do 7 navečer. Osmosatna dijeta počiva na teoriji da je toliko vremena potrebno da tijelo lakše razgradi svu hranu.

Kako izgleda osmosatna dijeta?

Najčešći period od 8 sati je od 9-17 sati, i njega zagovara većina korisnika te dijete. U praksi nije neuobičajeno da se dijeta koristi i u drugo vrijeme, ovisno o tome kada se budite i kakve su vam životne navike. U svakom slučaju, koji god raspon da odaberete, u okviru njega morate pojesti sve planirane dnevne kalorije. U ovoj dijeti nema zabranjene hrane, ali cilj nikako nije prejedanje. Također trebate paziti da te namirnice nisu masne, da ne jedete brzu hranu, već da je sve uravnoteženo. Smijete konzumirati i slatku hranu, kao i alkoholne napitke, ali u umjerenim dozama.

Zaboravljeni doručak

Mnogi danas nemaju naviku najzdravijeg obroka u danu – doručka. Ako se dogodi da ste preskočili doručak, postoji rješenje i za to. Osim što možete isprobati razne recepte za zdravi doručak, možete popiti čaj ili kavu kada vam se ukaže slobodno vrijeme. Nakon toplog napitka krenite s osmosatnim ciklusom hranjenja.



Napitak bi bilo najbolje da je domaći biljni čaj zaslađen medom od maslačka.

Koje namirnice jesti u osmosatnoj dijeti?

Za razliku od drugih dijeta, kod osmosatne dijete dopuštene su i grickalice, no pazite da to budu grickalice koje ne debljaju – kao što su orašasti plodovi, sušeno voće ili čips od kelja. Za ovu dijetu nisu precizirane namirnice koje morate jesti, ali se ipak preporučuju one zdrave bez umjetnih sladila i bez previše masnoća. Najbolje bi bilo da konzumirate što više prirodne namirnice – voće, povrće, probiotike.

Kako se u ovoj dijeti sve vrti u broju 8, autori knjige ‘Osmosatna dijeta‘ David Zinczenko i Peter Moore preporučuju i osam minuta vježbanja dnevno. Kratko vježbanje svakog dana potrebno je tijelu da se pokrene. Ovime će vam bolje cirkulirati krv u tijelu, regulirat će se krvni tlak i time ćete također doprinjeti boljoj razgradnji namirnica i mršljavljenju.

Jelovnik osmosatne dijete za jedan dan

Doručak:

voda, kava ili čaj

čaša mlijeka

kajgana i tost

voće

Užina:

pločica od sušenih žitarica ili sušeno voće

Ručak:

pizza s povrćem

domaći čips ili pomfrit

salata

jabuka

Užina:

kolač, sladoled ili voće

Večera:

piletina na gril

kuhani krumpir

brokulice

sladoled ili voće

Voila, rješenje je tu, vjerujemo da će se svima svidjeti. Hoćete li isprobati već danas?