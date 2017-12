NUTRICIONISTICA ZA NET.HR SAVJETUJE KAKO SE NE UDEBLJATI TIJEKOM BLAGDANA: ‘Nije smisao u tome da se odričete svega’

Tko kaže da se od Božića do Nove godine morate udebljati mislite li uživati u hrani i piću? Ako se pridržavate savjeta koje je otkrila poznata zagrebačka nutricionistica, ali i vježbi osobnog trenera, spriječit ćete gomilanje kilograma.

Mnogi ljudi tijekom blagdana dobiju pokoji kilogram i to je zapravo normalno jer – kada ćete si dati oduška ako ne u vrijeme Božića?! Međutim, kako bi to blagdansko debljanje prošlo što bezbolnije, ili ako uopće ne želite da do toga dođe, postoje mali trikovi kojima ćete to spriječiti. Recept je zapravo prilično jednostavan i vjerujemo da ga već znate, ali uvijek vrijedi podsjetiti na ključno pravilo za vitku liniju – umjerenost u jelu i piću. Stav je to i nutricionistice doc. dr. sc. Darije Vranešić, s kojom smo porazgovarali o onome što sve zanima: kako pronaći ravnotežu između uživanja u blagdanskim delicijama i zadržavanja postojeće kilaže.

“Božićno i novogodišnje vrijeme ima bitnu hedonističku komponentu života i prehrane, i nije smisao u tome da se odričete svega. Možete slobodno jesti sve blagdanske delicije, ali bez pretjerivanja. Priuštite li si, primjerice, jedan kolač ili čašu vina, to neće ostaviti nikakve značajne posljedice na vašoj liniji. Ali ako to prakticirate svaki dan u blagdansko doba, istraživanja su pokazala da ćete vjerojatno dobiti između dva i tri kilograma u razdoblju od Božića do Nove godine”, objasnila je Vranešić za Net.hr.





Nutricionistica također napominje kako bi valjalo izbjegavati hranu koja sadrži visoke udjele masnoća i šećera, ali odricanje ne bi trebala biti okosnica ovoga razdoblja. Bogatstvo povrća, voća, ribe, mesa i manje masnih umaka i manje kaloričnih slastica ključ je zdrave blagdanske trpeze. “Blagdanska hrana ima dublje značenje i stoga trebaju biti zadovoljeni svi aspekti”, ističe.

Dakle, opet se vraćamo na ono da je ključ u umjerenosti. Pogotovo to treba imati na umu kada idete u goste. Naravno da želite probati svaki kolač i svaki prilog uz meso, ali to ćete, nažalost, platiti kojim kilogramom više. No, čak ni tada to ne mora biti tako uvedete li u svoju blagdansku rutinu jednostavne vježbe. Program u trajanju od sedam minuta osmislio je 27-godišnji osobni trener Max Lowery, koji je za Get The Gloss napisao kako su upravo ove vježbe idealne za božićno razdoblje kada ljudi uglavnom nemaju vremena posvetiti se redovitim treninzima.

“Intenzivno vježbanje poboljšava osjetljivost na inzulin, što znači da tijelo zahtijeva manje inzulina da normalizira razinu šećera u krvi. Budući da su visoke razine inzulina povezane s povećanjem tjelesne težine, visokim krvnim tlakom, srčanim bolestima i drugim zdravstvenim problemima, imati dobru osjetljivost na inzulin uglavnom je pozitivna stvar za naše zdravlje”, rekao je Lowery.