NIJE SVE U GENIMA: Znanstvenici otkrili još veći izvor vječne mladosti

Milijuni žena diljem svijeta svake večeri prije spavanja imaju svoje beauty rituale u nadi da će što dulje zadržati zdrav i mladolik izgled. Mnogi na to odmahuju i kažu – nije stvar u kremicama nego u genetici, no ovo istraživanje dolazuje upravo suprotno.

Ako želite znati kako će vam žena izgledati kad ostari, pogledajte njenu majku – savjet je to koji se generacijama prenosi. No, koliko je u njemu istine? Nova studija je pokazala kako tajna mladolikog izgleda pod starije dane ne leži samo u dobrim genima, već je za to uvelike zaslužan i ženin stil života.

Žene koje spavaju najmanje osam sati svaku noć, uzimaju vitamine i redovito vježbaju, vejrojatnije će pod starije dane izgledati znatno mlađe.





Istovremeno, manje organizirane žene, koje ne hidratiziraju kožu, ne štite je od sunca te ne reguliraju svoju tjelesnu težinu imaju manje šanse za mladolik izgled u poznoj dobi.

‘Rezultati su pokazali da da na starenje kože uvelike utječu okolišni faktori na koje možemo utjecati dok faktor genetike igra znatno manju ulogu. Sve se svodi na pametne odabire u životu. Najvažniji među njima su izbjegavanje štetnog UV zračenja korištenjem zaštitnih krema na dnevnoj bazi št umanjuje efekte starenja i drži kožu hidratiziranom’, rekla je vodeća znanstvenca ovog istraživanja, dr. Frauke Neuser.