MATCHA ČAJ: Poznat i kao čaj za mršavljenje pomaže organizmu na mnogo različitih načina

Tradicija Japana došla je i u naša područja sa sve poznatijim matcha čajem.

Ovaj premium japanski zeleni čaj u prahu tamo se koristi već stoljećima kao dio tradicije u njihovim čajnim ceremonijama. Kod nas je poznat radi svih antioksidansa i vitamina koje sadrži pa se tako naziva i ‘čaj nad čajevima’.

Bogatstvo vitamina u zelenom čaju

Matcha čaj je prirodno bogat antioksidansima i katehinom te vitaminima A, B6, C i K. U njemu se nalazi i mnogo magnezija, kalcija, željeza, minerala, kalija, fosfora, cinka i bakra. Posebnost ovog čaja, ali i glavni razlog zašto je toliko ljekovit je to što se pije i prah čaja. Postoje dvije osnovne vrste matcha čaja – usucha i koicha. Usucha se proizvod od listića biljke koje su mlađe od trideset godina, dok se koicha proizvodi od listića biljke starije od trideset godina. Razlika je i tome što se matcha koicha u ceremoniji čaja radi s manje vode i okus joj je nešto slađi. Radi toga je koicha čaj skuplji i više cijenjen od usuche.

Ovaj čaj se proizvodi u poznatim japanskim pokrajinama Nishio i Uji. Matcha čaj se radi od njenih listića, a ta metoda obrade listića potječe iz dinastije Sung što datira u vrijeme oko 1000-e godine. Listići zelenog čaja se beru nekoliko tjedana prije uobičajenog vremena berbe. Zanimljivost je da se beru listići samo sa skrivene strane, točnije, oni koji nisu dobili sunčeve svjetlosti. Radi toga se potiče sinteza klorofila i povećava razina aminokiselina te L-teania. Lišće je zbog toga malo i tamno zelene boje. Branje listova je ručno, nakon čega slijedi njihova obrada. Oni se pare, prigušuju, suše te se nakon toga kamenim mlinom melju u fini prah. Za razliku od ostalih čajeva, ovaj zeleni čaj se kao prah mora koristiti odmah, to jest ne može ostati stajati ako je pripremljen. Pije se svježe samljet i ima slatkasti okus.



Zdravlje u zelenom prahu matcha čaja

U Japanu je matcha čaj od davnina povezan s dugovječnosti i zdravim životom. Radi svih vitamina i antioksidansa, pomaže u gotovo svakoj aktivnosti u organizmu. Poznat je kao odličan za prevenciju raka i drugih težih bolesti, za detoksikaciju organizma te za podizanje raspoloženja. Dokazano je kako ima pozitivan utjecaj na reguliranje šećera u krvi, kontrolu lošeg kolesterola u krvi te u generalnom zdravlju srca i krvnih žila. Iako se može činiti da je samo običan zeleni čaj, on je mnogo više od toga. Ovo su još neka pozitivna djelovanja:

detoksicira tijelo – pomaže prirodno ukloniti teške metale i kemijske otrove iz tijela

pojačava tjelesni obrambeni sustav – kahetini koji se nalaze u matcha čaju imaju antibakterijska svojstva što pomaže u općem zdravlju tijela

prevencija dijabetesa – česta konzumacija ovog čaja pomaže sniziti razine šećera u krvi za čak 20%

spuštanje razine masnoće u tijelu i krvi – kava podiže kolesterol, dok čajevi djeluju suprotno jer sadrže flavonoide koji pomažu u spuštanju masnoće u krvi

pomaže zdravlje usne šupljine – matcha čaj pomaže u sprečavanju karijesa radi visoke razine polifenola, a osim toga će vas riješiti i neugodnog zadaha iz usta

poboljšava opće raspoloženje – matcha čaj može pomoći kod umjerene i jake depresije

Pri pripremi morate na ovo paziti

Za razliku od ostalih čajeva, matcha čaj ima jedno glavno pravilo pri pripremanju: ne smijete koristiti kipuću vodu!

Za pripremu će vam biti potreban lonac (idealno matcha zdjela) za kuhanje vode te pjenjača ili žlica (idealno posebna metlica napravljena od bambusa). Pripremate ga tako da kuhate vodu do oko 60°C (bitno da je voda vruča ali ne i kipuća). U to stavite do 2 grama praha te miješate pjenjačom dok se ne napravi pjena. Što je čvršća pjena, čaj će biti bolji.

Drugi način pripreme je da u šalicu stavite jednu jušnu žlicu matcha čaja u prahu, na to dodate žlicu hladne vode i miješate pjenjačom. U to dodajte tople ili hladne vode po želji. Osim vode možete dodati biljni napitak po želji, ili ga presipati i napraviti smoothie od njega.

Cijena matcha čaja

Ovaj čaj se uglavnom prodaje u listićima pa ćete ga morati dodatno samljeti. U nekim prodavaonicama možete ga pronaći i u obliku praha. Prodaje se u mnogim bio-trgovinama koje prodaju i ostale vrste atraktivnih i zanimljivih čajeva. Cijena mu je nešto viša od običnog zelenog čaja, pa ćete tako 30g matcha čaja platiti oko 100 kuna.