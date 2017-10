LIMFNA DRENAŽA: Spriječite nastanak celulita i proširene vene vježbom i samomasažom

Uloga limfnog sustava je čišćenje tkiva od otpadnih tvari. Protok limfe i prirodna limfna drenaža može se usporiti ali zato postoje opcije popravljanja i rješavanja mnogih problema.

Ako limfni sustav ne ispunjava svoju ulogu, radi otpadnih tvari koje se nakupljaju može doći do podbuhlosti, sive, opuštene kože i otečenih nogu. Limfna drenaža je pritisak na limfne žile i čvorove koji će pomoći u boljem protoku limfe i time rješavati estetske i zdravstvene probleme.

Važnost zdravog protoka limfe

Kroz limfne žile, između svih organa prolaze limfociti ili bijele krvne stanice. One se bore protiv bakterija, virusa i ostalih štetnih tvari tako da se vežu uz njih i odvode ih do limfnih čvorova. U tijelu ih se nalazi čak oko 800, a jedna trećina je smještena u području vrata i glave. Do usporavanja dolazi radi prekomjerne težine tijela, nepravilne i teške prehrane, čestog stajanja ili sjedenja. Na to će tijelo reagirati nakupljanjem tekućine i tijelu što će izazvati teške i natečene udove i zglobove. Uz to su moguće glavobolje, umor i grčevi u mišićima.

U težim slučajevima može doći do puno ozbiljnijeg zastoja protoka limfe koji može uzrokovati neki operativni zahvat ili bolesti bubrega. U tom slučaju je moguć nastanak tvrdih edema – to je glavni pokazatelj da tijelo više ne može obavljati svoju zadaću putem limfnog sustava.



Limfna drenaža za ljude pod stresom

Limfna drenaža posebno je potrebna ljudima koji su stalno pod stresom, previše sjede i malo se gibaju, kod onih s prekomjernom težinom i kod onih koji se loše hrane. Kod tih ljudi doći će do loše prokrvljenosti tkiva nogu, trbuha i stražnjice. Uz to će se i otpadni produkti metabolizma nakupljati što može rezultirati pojavom celulita i proširenim venama.

Limfna drenaža preporučuje se ako:

doživljavate oticanje nogu

pojavljuje se celulit na koži i potkožnom dijelu

nastaju vam proširene vene ili se pogoršava taj problem

imate lošu prokrvljenost tkiva

Ova terapija je medicinsko-kozmetički tretman. Potiče razgradnju celulita, prokrvljenost tkiva, otklanjanje edema i smanjenje obujma radi puštanja tekućine. Jedan od naziva za limfnu drenažu je presoterapija. Razlog tome je to što ovaj tretman uključuje upuhivanje zraka koji stvara pritisak na točno određene dijelove tijela. Na ovaj način se mehanički potiskuje nataložena tekućina među stanicama. Kroz ovu terapiju izbacit će se suvišne i štetne tvari iz tijela, kao i tekućina. Nakon tretmana osoba više nema natečenosti niti boli koja je bila prisutna ranije.

Limfna drenaža preporučuje se i ženama koje rade na oblikovanju tijela, a žele još bolje rezultate. Ovi tretmani pomoći će organizmu jer limfa prenosi hranjive tvari i kisik iz krvi do svake stanice u tijelu. Po povratku skuplja štetne tvari i vraća se u krvotok. Limfna drenaža može se raditi i nakon kirurških zahvata jer će teda podizati imunitet u tretiranom dijelu ali i ublažiti bol, ožiljke i zadebljanja kože.

Izgled i tijek tretmana

Terapije se izvode aparatom za limfnu drenažu koji radi na načelu isprekidane pneumatske kompresije. Koristi se presoterapija rukava koji se pune zrakom u programiranim vremenskim intervalima. Uz to se radi i masaža ekstremiteta na osnovi kompresije rukava koji su napunjeni zrakom. U njih se komprimirani zrak upuhuje iz kompresora. Upuhivanjem zraka se stvara pritisak na određene dijelove tijela, a međustanična tekućina koja se taložila se tada potiskuje natrag u krvotok. Svaki od rukava se sastoji od više međusobno neovisnih zračnih komora koje se napuhuju u ciklusima koji se određuje na temelju dijagnoze liječnika. Kroz to se stvaraju polagani valovi tlaka. Zrak se ispuhuje nakon kraja tretmana.

Uz pomoć limfne drenaže smanjuje se opseg bokova i trbuha, ali i najvažnije – stvara se ravnoteža protoka hranjivih tvari i kisika. Smanjuje se mogućnost nastanka upale vena i poboljšava se cirkulacija.

Još neke pozitivne strane mehaničke limfne drenaže:

smanjuje se oteklina nogu

razgrađuje se celulit

poboljšava se cirkulacija

izbacuju se toksične tvari iz organizma

učvršćuje se i zateže koža

Nakon tretmana nije potreban oporavak. Jedan tretman limfne drenaže može se obavljati u privatnim poliklinikama, a cijena mu je oko 200 kuna.

Limfna drenaža kod kuće vježbom

Ako nemate novaca ili vremena za tretmane limfne drenaže, cirkulaciju možete pokrenuti vježbom i samomasažom na ciljanim mjestima na tijelu i to u samo 10 minuta.

1.Položaj

Lezite na pod na leđa. Ruke ispružite uz tijelo, a noge malo razmaknite. Postavite obje ruke iza glave, pa ju nježno podignite s poda i zaljujajte gornji dio tijela u desnu pa u lijevu stranu. Ponovite 10 puta na svaku stranu. Na ovaj način ćete opustiti leđne mišiće duž kralježnice.

Nakon toga ponovno ispružite ruke uz tijelo, a glavu okrenite sasvim na desnu stranu pa tako zadržite 5 sekundi. Ponovite tako na lijevu stranu. Ponavljajte po 5 puta na svakoj strani.

Vratite se u početni položaj i istegnite prste prema glavi. Zadržite 5 sekundi pa opustite. Ponovite 3 puta. Nakon toga istegnite stopala prema dolje, držite tako 5 sekundi i opustite. Ovo ponovite tri puta. Nakon toga istežite stopala jedno prema drugom. Držite tako 5 sekundi, opustite i ponovite 3 puta.

2. Položaj

Lezite na bok, podbočite se na ruke, podignite nogu i rotirajte ju u zglobu. Neka ide suprotno od smjera sata. Ponovite po nozi pet puta. Nakon toga iz tog položaja krenite u kotrljanje u desno pa lijevo po pet puta.

3. Položaj

Kleknite, a ruke neka budu na bokovima. Duboko udahnite i lagano se nagnite unazad. Zadržite poziciju pet sekundi. Dok izdišete lagano se vraćajte prema naprijed. Završite pokret blago nagnuti naprijed s nagnutom glavom. Zadržite se 5 sekundi. Sve ponovite po deset puta.

Na ovaj način možete raditi masažu nogu: