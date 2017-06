KAKO UBRZATI METABOLIZAM: Prirodni načini da jedete što želite i pritom mršavite

Neki ljudi imaju mogućnost jesti što god žele i nimalo se ne udebljati, dok se drugima svaki zalogaj prima. Nije teško naučiti kako ubrzati metabolizam, samo se treba dobro držati svih pravila.

Brz metabolizam kod ljudi je blagoslov jer se kile ne gomilaju, a mast se brzo troši. Ubrzani metabolizam pomoći će vam da i dalje jedete svoju omiljenu hranu bez osjećaja krivnje i bez dobivanja pretjeranih kila. Kako zapravo ubrzati metabolizam?

Kako ubrzati metabolizam hranom?

Postoji određena hrana koja radi određenih tvari i sastojaka u sebi može služiti za ubrzavanje metabolizma.

Tamna čokolada



Dnevna potrošnja od oko 1,5 grama tamne čokolade smanjiti će razinu stres hormona kortizola. Znanstvenici smatraju da su za to odgovorni kofein i teobromin. Odrasle osobe koje konzumiraju umjerene količine čokolade u pravilu su vitkije od onih koje je ne jedu. Potražite čokoladu koja sadrži najmanje 70 posto kakaa – što tamnija i gorča to bolje.

Jaja

Jaja su odličan izvor proteina jer sadrže svih devet esencijalnih aminokiselina koje tijelo treba za izgradnju mišićnog tkiva. Što više mišića imate to bolje jer se tako ubrzava metabolizam. Umjesto pekarskih proizvoda i žitarica par dana doručkujte jaja i zdrave masti. Odličan odabir je i avokado koje možete miješati s kuhanim jajima.

Žuta paprika

Tijelu je potreban vitamin C jer on bi proizvodi molekule karnitina koje pomaže mišićima da iskoriste mast za energij i uz to ubrzavaju metabolizam. Samo jedna žuta paprika opskrbljuje 341 miligrama ovog važnog vitamina, gotovo tri i pol puta više nego što nudi velika naranča.

Voda

Samo dvije čaše vode prije doručka rezultiraju godišnjim gubitkom nekoliko kilograma. Pokazalo je to istraživanje provedeno na sveučilištu Virginia Tech u kojem su volonteri koji su pili vodi prije doručka konzumirali u prosjeku 75 kalorija manje po obroku. Voda će ispuniti vaš želudac i radi toga ćete osjećati manju glad prije jela. Uz to, H2O zaista ubrzava metabolizam.

Kako ubrzati metabolizam životnim navikama

Za spor metabolizam mogu biti krive vaše svakodnevne navike. Tako je dokazano kako velika količina stresa usporava metabolizam i potiče nakupljanje masti. Ovo su neki od savjeta koji će vam pomoći kako ubrzati metabolizam:

spavajte barem 7 sati na dan

pijte zeleni čaj

trenirajte ili barem mnogo hodajte

nikako ne preskačite doručak

koristite mnogo začina – posebno papar

pijte puno vode

jedite puno voća i povrća

pijte šalicu kave dnevno

smijte se

Tretirajte svoje tijelo kao hram i pazite što unosite u svoj organizam. Poboljšajte svakodnevne navike i što više se zdravo hranite i osjetit ćete razliku u nekoliko tjedana. Isprobajte!