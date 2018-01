KAKO SMRŠAVITI U NOGAMA: Budite strpljivi i uz ovih šest načina smanjite nakupljene masnoće

Mršavljenje u bilo kojem dijelu tijela neće doći u jednom danu niti nakon jedne vježbe. Prije svega, budite strpljivi.

Ne postoj jedna jedina vježba ili hrana koja će pomoći u gubljenju tjelesne težine u vašim nogama. Smanjenje masnoće ne funkcionira jednostavno, ali nastavite čitati kako biste saznali što vam može pomoći. Kod nekih žena se višak masnoće posebno skladišti u nogama prije ulaska u menopauzu. U to vrijeme tijelo se oblikuje o ‘oblik kruške’. Skladištenje masnih naslaga kod žena u većini slučajeva ide upravo u butine, a za to su zapravo krivi geni stari tisuće godina. Oni izazivaju hormone i enzime u našem tijelu da usmjere višak kalorija u masne ćelije u kukovima i butinama. Velik utjecaj imat će i aktivnost hormona u tijelu.

1. Odaberite kardio aktivnost

Kako bi smanjili ukupnu tjelesnu masnoću, vježbe koje ‘pumpaju srce’ to će omogućiti. Spaljivanje kalorija je ključ za smanjenje masnoća i naslaga. Odaberite vježbe koje spaljuju najviše kalorija. Najbolji primjer za to su biciklizam, trčanje maratona i skakanje užeta. Kao bonus, to također tonizira noge i oblikuje ih. Odlučite se za ove vrste tjelovježbe barem tri do pet puta tjedno, i radite ih po 60 minuta. Tada ćete stvarno primijetiti razliku.

2. Podignite adrenalin

Kako bi gubili kilograme, nužno je da ubrzate otkucaje srca. Ako trčite, trčite prema gore, na brežuljke ili na treadmillu stavite nagib. Trčite po stepenicama i ostalim neravnim površinama, to će pomoći kako da smršavite u nogama. Više kalorija trošite ako trčite ili hodate po neravnim površinama. To će također ojačati vaša bedra, ložu i cijeli donji dio tijela.



3. Pazite na prehranu

Već ste čuli sto puta, ali nikako nemojte preskakati doručak, najvažniji obrok u danu. Dobar obrok pun proteina ujutro će vam dati snagu za cijeli dan, što će ujedno i ubrzati vaš metabolizam. Tekućina rano ujutro (ne kava!) pomoći će ubrzavanju metabolizma, pa tako i smanjiti ukupnu masnoću tijela. Odlučite se za kombinaciju proteinskih i vlaknastih ugljikohidrata. Bjelančevine će vam dati energiju što će vam dati snage za trening odmah ujutro kada se kilogrami najlakše i tope. Zdrav doručak bogat proteinima pomoći će u jačanju mišića, što znači da nećete samo mršaviti već da ćete lijepo oblikovati svoje noge.

4. Jedite više malih obroka u danu

Ako kroz dan jedete više malih obroka, spriječit ćete prejedanje. Ovime ćete osjećati sitost, ali i ubrzati metabolizam. Držite svoje obroke ispod 150 kalorija. Hrana koju jedete neka bude zdrava, raznolika i puna bjelančevina i vlakana. Nažalost rješenje za mršavljenje u nogama nije samo vježbanje. Važno je znati koliko kalorija dnevno unosite. Počnite si to bilježiti i onda ćete znati koliko je potrebno da smršavite u nogama koliko želite.

5. Pijte više vode i dovoljno spavajte

Odaberite vodu svaki put kada ćete biti žedni, a izbjegavajte sokove, kave i zašećerene proizvode. Osim što voda ima nula kalorija, dovoljna količina H2O u tijelu će održavati hidrataciju, što također pomaže kod gubitka težine. Uz sebe imajte bocu vode, pijuckajte je često, a posebice kad se probudite i prije jela. Dobivanje dovoljno odmora dokazano pomaže u mršavljenju. Tijelo treba odmor kako bi pravilno skladištilo sve što se kroz dan unijelo.

6. Vježbe za noge

Osim trčanja, bicikliranja i plivanja, za noge možete raditi mnoge vježbe. Najbolje bi bilo da ih radite svaki dan, barem po 15 minuta. Stvaranjem navike vježbanja poticat ćete organizam na prestanak skladištenja masti, ali za to će biti potrebno dosta vremena. Budite strpljivi i ne odustajte ako ne vidite instantnu razliku.