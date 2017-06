KAKO SE RIJEŠITI MITESERA? Sedam savjeta za čisto i besprijekorno lice

Miteseri ili komedonimi nastaju nakupljanjem prljavštine u potkožnim porama što ih i začepljuje. To se događa kada koža proizvdi prekomjernu količinu masti.

Nakupljanje sebuma koji izlučuju lojne žlijezde u potkožnim porama stvara miterese. Većina lojnih žlijezda nalazi se uz korijen dlake i to u području lica, ramena, prsa i leđa. Jedno od najčešćih problema svake osobe je kako se riješiti mitesera.

Zašto nastaju miteseri

Da bi znali kako se riješiti mitesera, trebate znati zašto uopće nastaju. Jedan od mogućih uzroka su hormonalne promjene, nezdrave životne navike i velika količina stresa. Ne postoje znanstveni dokazi koji bi ukazivali da na nastajanje mitesera utječe konzumacija čokolade i nezdrave hrane. Međutim, dokazano je da voće , povrće i nemasne bjelančevine pozitivno utječu na čistoću kože.

Sebum se može prekomjerno proizvoditi i radi rada nekih hormona koji se proizvode tijekom puberteta te je tada najteže potpuno se riješiti mitesera. Ako žlijezda izlučuje prekomjernu količinu sebuma, pora i kanal se začepljuju te se stvara čepić na kraju i sprječava se izbijanje sebuma na površinu kože. Miteseri su otvoreni komedoni koji nastaju radi pucanja čepića i probijanja kroz otvor do površine kože. Miteseri su crni jer sebum u dodiru s kisikom poprima tamu boju.



Kako se riješiti mitesera?

Postoji nekoliko načina kako se jednostavno riješiti mitesera, a većinu od njih možete raditi kod kuće.

1. Čišćenje lica mora biti svakodnevno i temeljito

Šminku obavezno odstranite s lica prije spavanja i nikako ju nemojte samo podebljavati dan poslije. Temeljito čišćenje šminke je obavezno. Pazite da ne koristite previše vruću vodu pri pranju lica, niti obične sapune. Postoje mnogi proizvodi za različite tipove kože, koristite upravo onaj koji je namijenjen vašoj koži bila ona masna, suha ili normalna.

2. Radite hranjive maske za lice jednom tjedno

Maske za lice koriste se kako bi uklonile višak masti te odumrle masne i rožnate stanice. Maske za lice možete raditi sami ili kupiti već gotove. Pronašli smo prirodni recept za masku za lice od kiwija i meda:

Priprema je vrlo jednostavna: ogulite jedan kivi, zgnječite ga ili sameljite u blenderu. Ocijedite ga i dodajte mu žlicu meda. Masku nanesite na lice i držite je oko pola sata.

U trgovinama možete kupiti razne maske, a na internetu može pronaći mnoge videe čudotvornih maski za lice. Pripazite pri kupnji neisprobanih maski i prije korištenja kupljenih maski dobro pročitajte upute za korištenje.

3. Isprobajte trakice za nos protiv mitesera

S obzirom na to da se miteseri najčešće pojavljuju na nosu i od tamo ih se najteže riješiti, odličan odabir su trakice za nos. One pomažu u rastvaranju sebuma i tako uklanjaju mitesere. Najčešće dolaze u paketu s trakicama za cijelu T-zonu. Korištenje je jednostavno – zaljepite ih gdje je potrebno i polako se rješavajte mitesera.

4. Ne bacajte koru od banane

Zanimljivi domaći trik koji su isprobale mnoge blogerice je korištenje kore banane. Postupak je jednostavan, odrežite dio kore banane i unutrašnjim dijelom istrljajte problematičan dio kože. Ostavite da djeluje barem 2 sata dok kora ne postane potpuno crna. Nakon toga ponovno istrljajte kožu crnom korom, a ostatke banane na licu ostavite preko noći. Ujutro lice operite mlakom vodom.

5. Prestanite dirati kožu prljavim rukama

Osim što nije higijenski, prljavim rukama nikako nemojte dodirivati lice. Najbolja prevencija kako ne biste razmišljali kako se riješiti mitesera je da prestanete pretjerano dodirivati kožu ili ju tretirati. Maske za lice i teži preparati zato se ne koriste svaki dan jer trebate dati koži vremena da se odmori. Također ako se često šminkate, dajte koži barem 2 dana tjedno da diše bez da su joj pore začepljene puderom i ostalom šminkom. Dodirivanje kože čistim rukama također može biti potencijal za stvaranje mitesera, tako da to nemojte nikako raditi.

6. Vodite zdrav život i dobro se hranite

Prvi pokazatelj vašeg tjelesnog stanja vidjet će se na vašoj koži. Tako, osim hormonalnih promjena, na promjene na licu izrazito utječe vaš način života i prehrana.

Savjeti za zdravu kožu:

dajte si dovoljno sna svake večeri

iskreno odmarajte barem nekoliko sati tjedno

izlazite često na svjež zrak i sunce

prestanite pušiti

ne pijte alkohol

pripazite na zdravu prehranu bez previše masne hrane

unosite velike količine voća i povrća

7. Voda, voda, voda

Hidratacija kože najbolji je način kako se riješiti mitesera i ostalih prištića. Suh organizam stvara suhu kožu koja je sklonija stvaranju ljuskica. Ljuskice dovode do začepljivanja otvora kroz koje bi se trebao izlučivati sebum te to dovodi do nastanka infekcije. Osim hidratantnih proizvoda, u tijelo obavezno unosite dovoljno tekućine. To mogu biti i voda, nezaslađeni sokovi i čajevi.