KAKO SE RIJEŠITI CELULITA? Ljeto je već stiglo, utegnite tijelo ovim prirodnim tretmanima

Celulit je naslaga masnog tkiva. Najčešće se nakuplja na nogama i stražnjici dok se može pojaviti i na bokovima, trbuhu i rukama. Prepoznatljiv je po karakterističnim udubinama i čvorićima koji izgledaju kao narančina kora.

Ove masnoće koje se nalaze nagomilane pod kožom noćna su mora mnogih žena koje se pitaju kako se riješiti celulita. Nabori na koži koji uzrukuju narančinu koru su rezultat toksina koji izazivaju slabljenje vezivnog tkiva koje povezuje kožu s mišićima.

Zašto nastaje celulit

Na stvaranje celulita ponajprije utječu hormoni, a ključnu ulogu ima estrogen. Hormoni imaju mnogo funkcija, a jedna o njih je i davanje koži čvrstoću i elastičnost. Oni služe kako bi regulirali cirkulaciju krvi i limfe te pospješili gomilanje masnog i vezivnog tkiva. U stvaranju celulita sudjeluju i drugi hormoni kao što su katekolamin, adrenalin, kortizol, inzulin i prolaktin.

Kako se riješiti celulita nije lako, a to znaju žene. On je vrlo česta pojava, 9 od 10 žena ga ima negdje na tijelu. Nastanak celulita nije nužno povezan s prekomjernom težinom, ali je to zasigurno jedan od pokretača. Glavni razlozi nastanka osim hormona su i genetika, prehrana i stres.



Kako se riješiti celulita

Različitim anticelulitnim tretmanima se možete lako riješiti celulita. Ti tretmani ne moraju biti izvedeni u salonima, niti ih ne trebate skupo plačati. Kako bi se riješili celulita možete isprobati ove kućne tretmane koji će ublažiti ili čak ukloniti celulit. Dakako to ovisi o vašem strpljenju, trudu i vrsti celulita.

Piling od kave

Talog od kave može se koristiti za piling za smanjivanje celulita, eliminiranje podočnjaka i podbuhlosti. Kofein ima svojstvo da stimulira kožu i čisti ju. Prodire u kožu i poboljšava cirkulaciju i time ostavlja dojam svježine. Mnoge kreme na tržištu sadrže puno kofeina upravo iz razloga što on povećava protok krvi i tako smanjuje natečenost.

Potrebni su vam jedan dan star talog od kave, ekstra djevičansko maslinovo ulje, krupna morska sol i frotirska rukavica za trljanje. Ako želite u smjesu možete dodati bademe ili med kako bi bila još više hranjiva za vašu kožu.

Korištenje pilinga vrlo je jednostavno. Sve sastojke pomiješajte dovoljno da pasta bude gusta i nanesite ju na celulitna područja pola sata prije tuširanja. Omotajte se ručnikom i držite smjesu na tijelu 30 minuta te nakon toga isperite toplom vodom. Pazite da se ne tuširate previše vrućom vodom kako ne bi isušili kožu.

Suho četkanje kože

Suho četkanje kože dobro je i poželjno za vašu kožu ako i nemate problema s celulitom. Svakodnevna masaža povećati će cirkulaciju, činiti kožu sjajnom i mekom te će potaknuti obnovu stanica.

Prije tuširanja, mekom četkom trljajte područja na kojima se nalazi celulit. Počnite s nježnim kružnim pokretima i malo po malo pojačavajte pritisak. Nakon toga se istuširajte, pa nanesite hranjivu kremu ili prirodno ulje.

Masaža maslinovim uljem

Masaža kao i četkanje je odlična za opuštanje i cirkulaciju. Nekoliko kapi ulja nanesite na područje gdje ima celulita i umasirajte kružnim pokretima. Osim maslinovog ulja, možete koristiti i ricinusovo ulje ili ulje noćurka. Nanesite ulje kružnim pokretima i uz to malo snažnije masirajte kožu. Ovaj tretman možete ponoviti svaki drugi dan.

Tjelesna aktivnost

Bez redovite tjelesne aktivnosti zaboravite kako se riješiti celulita. Svi tretmani i pilinzi neće imati nikakav utjecaj na vašu kožu osim ako se ne izlažete barem povremenoj tjelesnoj aktivnosti. Najbolje bi bilo da počnete s kardio vježbama i istezanjima koje će pokrenuti cirkulaciju u tijelu.

Ako ste početnik, možete isprobati različite joga poze nakon kojić će celulit polako nestajati. Osim joge, najučinkovitije vježbe za smanjenje celulita su iskorak, magareći udarci, čučnjevi i odmicanje nogu iz ležećeg položaja na boku.

Zdrava prehrana

Osim tjelesnih aktivnosti izrazito je bitna i dobra prehrana. Kako bi se riješili celulita trebate paziti i na to što unosite u organizam. Baš zbog toga što nisu samo spolni hormoni razlog nastanka celulita, zdrava hrana treba vam biti prva na popisu promjena.

Vrlo je važno izbaciti masnu hranu i slatkiše te se okrenuti svježem voću i povrću i namirnicama koje imaju diuretička svojstva. Takve namirnice pomažu tijelu da ne zadržava tekućinu jer je nakupljanje tekućine u masnom sloju ispod kože, idealno mjesto za razvijanje celulita. Neke od namirnica s diuretičkim svojstvima su rajčica, mrkva, zelena salata, šparoge, peršin, celer, krastavac, kupus i lubenica.

Osim hrane, veliku ulogu u smanjenju celulita ima voda. Preporučuje se piti 8-10 čaša vode dnevno te izbaciti zaslađene i gazirane sokove. Uz vodu pijte zeleni čaj.