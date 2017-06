KAKO POCRNITI PRIJE MORA? Pokažite brončanu put na plaži uz pomoć ovih jednostavnih trikova!

Prvi dan mora u najnovijem kupaćem kostimu s novim modernim ručnikom i torbom za plažu zvuči kao odličan plan. Sve dok se ne trebate skinuti i pokazati svoju bijelu put, koja će do kraja dana vjerojatno pocrveniti.

Ako ste jedna od onih osoba koja ima osjetljivu kožu, sklona je alergijama i reakcijama na sunce, sigurno ste se susreli s ovim problemom. Bijela put ističe sve nepravilnosti na koži, ožiljke, prištiće i bore, a to zasigurno ne želite pokazati svima na plaži. S našim trikovima možete saznati kako pocrniti prije mora i spremni doći na plažu.

Kako točno pocrniti prije mora?

Prvi savjet koji ćemo vam dati je da svoju kožu zaštitite. Posebice ako ste skloni reakcijama na sunce, vaša koža treba dodatnu brigu i prije nego se izlažete suncu. Najbolji preparati za suhu kožu (ali i kosu) su uvijek prirodni. Tako je posebno hranjivo kokosovo ulje, ricinusovo ulje, kao i mnoge tinkture od prirodnog bilja koje će smanjiti ožiljke i bore. Prije nego se odlučite kako pocrniti prije mora, kožu trebate hidratizirati i pružiti joj dobar pilig.

1. Kreme za samotamnjenje

Sve raširenija ideja i tretman za pocrniti kožu su kreme za samotamnjenje. Kao što vjerojatno već znate, glavni nedostatak krema je što se teško ravnomjerno nanose i često donose neželjeni rezultat. Ponekad je problem u samom proizvodu koji nije dovoljno kvalitetan, ali ponekad se radi i o koži koja nije dovoljno hidratizirana. Osim toga, pigment vaše kože će izrazito utjecati na to kako će se projicirati krema za samotamnjenje.



Da biste postigli ujednačenost boje trebate napraviti piling cijelog tijela, posebice koljena i laktova koje nakon toga trebate nanijeti kremu za hidratiziranje. Ovo su neki savjeti za nanošenje kreme za samotamnjenje:

obavezno napravite piling prije nanošenja

kremu nanosite na isključivo suhu kožu nakon što se krema za hidratiziranje upila potpuno

dlačice odstranite prije nanošenja kreme za samotamnjenje

ne sjedajte niti dodirujte namještaj ili ručnik barem 20 minuta nakon nanošenja

nosite rukavice prilikom nanošenja

po mogućnosti neka netko drugi nanosi kremu

kremu nanosite u malim količinima laganim i kružnim pokretima

Kreme za samotamnjenje mogu biti i u obliku spreja ili mlijeka koji su lakši za nanošenje. Ovisno o kremi ovisi i kako ćete pocrniti – mogu biti kratkoročne, ali i one koje duže traju na vašoj koži. Nemojte se čuditi ako vam koža odaje narančast pigment nakon nanošenja, to samo znači da vam ta krema ne odgovara, pa pokušajte promijeniti proizvod.

2. Solarij

Bitke oko toga da li je solarij štetniji od sunčevih zraka stalno se vode. Neki stručnjaci navode kako je solarij zdraviji jer se kontroliraju UV zrake, dok drugi navode kako je sunce ipak zdravije za našu kožu. U svakom slučaju solarij, kao i sunce stvara zračenje makar moderni solariji imaju određene zaštite. Solarij je bez obzira na to, ako se ne koristi prečesto, odličan način kako pocrniti prije mora ili barem steći podlogu za brončanu put.

UV zrake iz solarija aktiviraju stvaranje D vitamina u koži, što čini kosti jačima, ali i utječe na formu i vitalnost, jača organizam i pomaže protiv stresa. Od UV zraka osim što ćete pocrniti, nestat će ožiljci i akne jer te zrake inhibiraju proizvodnju sebuma u koži.

Ovo su neka pravila korištenja solarija:

u solarij nikako ne ulazite našminkane

prije odlaska u solarij odstranite neželjene dlačice

osim dlačica potrebno je napraviti i piling kože

tražite da se solarij pred vama obriše i dezinficira od prošlog korištenja

koristite naočale namijenjene sunčanju u solariju

nakon solarija hidratizirajte kožu

nemojte pretjerivati s odlaskom u solarij – prvo iduće sunčanje smije biti tek nakon 3 dana

Solarij je izvrstan izbor ako se koristi umjereno i ako se pravilno dozira vrijeme provedeno pod UV lampama. Za dobru pripremu kože, 20 minuta tjedno sasvim je dovoljno.

3. Airbrush tamnjenje kože

Airbrush je sve popularniji profesionalni tretman samotamnjenja pigmentiranim preparatima. Ovaj tretman omogućuje ujednačenu boju čak i najosjetljivijim tipovima kože. Efekt tretmana može trajati do mjesec dana, a negativna posljedica je neujednačeno brisanje boje. Špricanje traje do 15 minuta. Najčešće se koristi prirodna tekućina na bazi šećerne trske i aloe vere jer one potiču stvaranje aminokiselina. Boju koju ćete koristiti da pocrnite ovisi o vašoj bojoj puti.

Ovo su savjeti prije nego se odlučite kako pocrniti putem airbrush tehnike:

prije korištenja tretmana skinite svu šminku i ulja sa svoje kože – to ukljčuje i dezodorane

posebnu pažnju pridajte laktovima, koljenima, zapešćima i petama

nakon špricanja prvih pet sati nemojte prati ni jedan dio tijela što uključje i vaše ruke

prvo tuširanje smije biti tek oko 8 sati nakon špricanja

pokušajte izbjegavati sunce i znojenje barem 10 sati nakon

Osim što je bitno da pripazite na ljepotu svoje kože izvana, pobrinite se da je zdrava i iznutra. Koristite domaće pripravke i ulja za hidratizaciju, izbacite gazirane napitke, masno i diuretike. U vrućim danima najbolje će vas osvježiti voda ili sokovi od limete, naranče i jagode.